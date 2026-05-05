Deepinder Goyal ने लॉन्च किए दिमाग को पढ़ने वाले Temple डिवाइस की पहले 100 यूनिट, यूजर्स की तलाश
Zomato के फाउंडर Deepinder Goyal ने नया Temple डिवाइस पेश कर दिया है, ये डिवाइस दिमाग में ब्लड फ्लो और हेल्थ को ट्रैक करता है। यह एक एक्सपेरिमेंटल वियरेबल है और फिलहाल टेस्टिंग फेज में है।
फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zomato के फाउंडर Deepinder Goyal ने एक नया टेक इनोवेशन वियरेबल डिवाइस लॉन्च कर दिया है। इस डिवाइस की वजह से दीपिंदर पहले भी चर्चा में आ चुके हैं जब उन्होंने ये डिवाइस अपने माथे के पास पहना हुआ था। अब दीपिंदर ने ‘Temple’ नाम के इस खास वियरेबल डिवाइस लॉन्च कर दिया है, जो इंसान के दिमाग से जुड़ी हेल्थ को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने इस डिवाइस के पहले 100 यूनिट तैयार किए हैं और अब शुरुआती यूजर्स की तलाश की जा रही है, जो इसे इस्तेमाल करके फीडबैक दें।
Temple डिवाइस दिखने में छोटा है और इसे सिर के साइड (temple एरिया) पर लगाया जाता है। लेकिन इसका काम काफी बड़ा है यह दिमाग में ब्लड फ्लो और एक्टिविटी को रियल टाइम में ट्रैक कर सकता है। आज के समय में जहां स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड दिल की धड़कन और नींद ट्रैक करते हैं, वहीं यह डिवाइस एक कदम आगे जाकर ब्रेन हेल्थ पर फोकस करता है।
Temple डिवाइस क्या है और कैसे काम करता है
Temple एक एक्सपेरिमेंटल वियरेबल डिवाइस है, जिसे Deepinder Goyal की टीम ने तैयार किया है। इसे सिर के साइड हिस्से (temple) पर लगाया जाता है और यह दिमाग में ब्लड फ्लो को ट्रैक करता है। यह डिवाइस अभी मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है और फिलहाल टेस्टिंग फेज में है। Temple डिवाइस का काम दिमाग तक जाने वाले ब्लड के फ्लो को लगातार मॉनिटर करना है। यह रियल टाइम डेटा देता है कि आपके दिमाग में कितना ब्लड फ्लो हो रहा है और आपकी ब्रेन एक्टिविटी कैसी है। यह तकनीक “Gravity Ageing Hypothesis” पर आधारित है, जिसमें माना जाता है कि समय के साथ gravity का असर दिमाग में ब्लड फ्लो पर पड़ता है।
100 डिवाइस लॉन्च जिस पर यूजर्स करेंगे टेस्टिंग
Deepinder Goyal ने अपने नए Temple डिवाइस के पहले 100 यूनिट तैयार कर लिए हैं, लेकिन अभी इसे आम लोगों के लिए लॉन्च नहीं किया गया है। इसका मकसद है कि रियल लाइफ में यह डिवाइस कितना सही काम करता है, इसकी सही जानकारी मिले। जो लोग इसे इस्तेमाल करेंगे, उनका फीडबैक आगे चलकर इस प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
डिवाइस की खासियतें
Temple डिवाइस को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यह बाकी फिटनेस गैजेट्स से एकदम अलग है। आज तक ज्यादातर स्मार्टवॉच या फिटनेस बैंड सिर्फ हार्ट रेट, स्टेप्स या नींद को ट्रैक करते हैं, लेकिन यह डिवाइस सीधे दिमाग की एक्टिविटी और ब्लड फ्लो पर नजर रखता है। यह आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि आपका दिमाग कितना एक्टिव है, आप थके हुए हैं या फोकस्ड हैं। अगर यह टेक्नोलॉजी सही तरीके से काम करती है, तो भविष्य में लोग अपने दिमाग की सेहत को भी उतनी ही आसानी से ट्रैक कर पाएंगे, जितनी आज फिटनेस को करते हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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