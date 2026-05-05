Deepinder Goyal ने लॉन्च किए दिमाग को पढ़ने वाले Temple डिवाइस की पहले 100 यूनिट, यूजर्स की तलाश

Zomato के फाउंडर Deepinder Goyal ने नया Temple डिवाइस पेश कर दिया है, ये डिवाइस दिमाग में ब्लड फ्लो और हेल्थ को ट्रैक करता है। यह एक एक्सपेरिमेंटल वियरेबल है और फिलहाल टेस्टिंग फेज में है।

फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zomato के फाउंडर Deepinder Goyal ने एक नया टेक इनोवेशन वियरेबल डिवाइस लॉन्च कर दिया है। इस डिवाइस की वजह से दीपिंदर पहले भी चर्चा में आ चुके हैं जब उन्होंने ये डिवाइस अपने माथे के पास पहना हुआ था। अब दीपिंदर ने ‘Temple’ नाम के इस खास वियरेबल डिवाइस लॉन्च कर दिया है, जो इंसान के दिमाग से जुड़ी हेल्थ को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने इस डिवाइस के पहले 100 यूनिट तैयार किए हैं और अब शुरुआती यूजर्स की तलाश की जा रही है, जो इसे इस्तेमाल करके फीडबैक दें।

Temple डिवाइस दिखने में छोटा है और इसे सिर के साइड (temple एरिया) पर लगाया जाता है। लेकिन इसका काम काफी बड़ा है यह दिमाग में ब्लड फ्लो और एक्टिविटी को रियल टाइम में ट्रैक कर सकता है। आज के समय में जहां स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड दिल की धड़कन और नींद ट्रैक करते हैं, वहीं यह डिवाइस एक कदम आगे जाकर ब्रेन हेल्थ पर फोकस करता है।

Temple डिवाइस क्या है और कैसे काम करता है Temple एक एक्सपेरिमेंटल वियरेबल डिवाइस है, जिसे Deepinder Goyal की टीम ने तैयार किया है। इसे सिर के साइड हिस्से (temple) पर लगाया जाता है और यह दिमाग में ब्लड फ्लो को ट्रैक करता है। यह डिवाइस अभी मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है और फिलहाल टेस्टिंग फेज में है। Temple डिवाइस का काम दिमाग तक जाने वाले ब्लड के फ्लो को लगातार मॉनिटर करना है। यह रियल टाइम डेटा देता है कि आपके दिमाग में कितना ब्लड फ्लो हो रहा है और आपकी ब्रेन एक्टिविटी कैसी है। यह तकनीक “Gravity Ageing Hypothesis” पर आधारित है, जिसमें माना जाता है कि समय के साथ gravity का असर दिमाग में ब्लड फ्लो पर पड़ता है।

100 डिवाइस लॉन्च जिस पर यूजर्स करेंगे टेस्टिंग Deepinder Goyal ने अपने नए Temple डिवाइस के पहले 100 यूनिट तैयार कर लिए हैं, लेकिन अभी इसे आम लोगों के लिए लॉन्च नहीं किया गया है। इसका मकसद है कि रियल लाइफ में यह डिवाइस कितना सही काम करता है, इसकी सही जानकारी मिले। जो लोग इसे इस्तेमाल करेंगे, उनका फीडबैक आगे चलकर इस प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में मदद करेगा।