'Temple' डिवाइस पर दीपेंद्र गोयल ने तोड़ी चुप्पी; डॉक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए कही यह बात

संक्षेप: Zomato CEO Deepinder Goyal ने एक्स पोस्ट में संबंधित डॉक्टरों और इन्फ्लुएंसर्स को संबोधित करते हुए कहा, हमने अभी तक Temple के बारे में कोई पब्लिक कमर्शियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। टेम्पल अभी बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है।

पिछले हफ्ते, जोमैटो के CEO दीपेंद्र गोयल एक अजीब डिवाइस, जिसे 'टेम्पल' कहा जा रहा था, पहनने की वजह से विवादों में आ गए थे। यह तथाकथित हेल्थ-टेक वियरेबल सोशल मीडिया पर लोगों, इन्फ्लुएंसर्स के बीच चर्चा में था, और AIIMS के डॉक्टरों ने तो 'बायो-हैकिंग' गैजेट्स को लेकर चिंता भी जताई थी। अब, सफाई देने के लिए, गोयल ने एक्स पर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि टेम्पल अभी बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह फिलहाल डेवलपमेंट फेज में है।

गोयल ने एक्स पर दी सफाई गोयल ने एक्स पोस्ट में संबंधित डॉक्टरों और इन्फ्लुएंसर्स को संबोधित करते हुए कहा, 'हमने अभी तक टेम्पल के बारे में कोई पब्लिक कमर्शियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। हमने कोई ऑफिशियल डिवाइस बेंचमार्किंग डेटा जारी नहीं किया है।' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टेम्पल पर अभी भी काम चल रहा है, और अगर वे कभी इस वियरेबल का कमर्शियल रिलीज करने का प्लान बनाते हैं, तो भी लोगों के लिए पब्लिक प्रीव्यू लाने में महीनों लग सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा, 'आप लोगों को एक 'बिना वेरिफाई' डिवाइस न खरीदने की सलाह दे रहे हैं जो अभी ऑर्डर या प्री-ऑर्डर के लिए भी उपलब्ध नहीं है। सच कहूं तो, यह मजेदार है।'

गोयल ने यह भी भरोसा दिलाया कि ‘जब हम टेम्पल को बेचने का फैसला करेंगे, तो हम सारा साइंस डेटा शेयर करेंगे। आप उस समय जज कर सकते हैं और अपनी सभी सलाह दे सकते हैं। तब तक, उत्सुक रहें, और इंडियन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करें? आपका शक कीमती है, लेकिन सही समय पर।’