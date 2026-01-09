Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़zomato ceo deepinder goyal clarification on temple device it is not yet available for sale
'Temple' डिवाइस पर दीपेंद्र गोयल ने तोड़ी चुप्पी; डॉक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए कही यह बात

'Temple' डिवाइस पर दीपेंद्र गोयल ने तोड़ी चुप्पी; डॉक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए कही यह बात

संक्षेप:

Zomato CEO Deepinder Goyal ने एक्स पोस्ट में संबंधित डॉक्टरों और इन्फ्लुएंसर्स को संबोधित करते हुए कहा, हमने अभी तक Temple के बारे में कोई पब्लिक कमर्शियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। टेम्पल अभी बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है।

Jan 09, 2026 06:07 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पिछले हफ्ते, जोमैटो के CEO दीपेंद्र गोयल एक अजीब डिवाइस, जिसे 'टेम्पल' कहा जा रहा था, पहनने की वजह से विवादों में आ गए थे। यह तथाकथित हेल्थ-टेक वियरेबल सोशल मीडिया पर लोगों, इन्फ्लुएंसर्स के बीच चर्चा में था, और AIIMS के डॉक्टरों ने तो 'बायो-हैकिंग' गैजेट्स को लेकर चिंता भी जताई थी। अब, सफाई देने के लिए, गोयल ने एक्स पर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि टेम्पल अभी बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह फिलहाल डेवलपमेंट फेज में है।

गोयल ने एक्स पर दी सफाई

गोयल ने एक्स पोस्ट में संबंधित डॉक्टरों और इन्फ्लुएंसर्स को संबोधित करते हुए कहा, 'हमने अभी तक टेम्पल के बारे में कोई पब्लिक कमर्शियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। हमने कोई ऑफिशियल डिवाइस बेंचमार्किंग डेटा जारी नहीं किया है।' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टेम्पल पर अभी भी काम चल रहा है, और अगर वे कभी इस वियरेबल का कमर्शियल रिलीज करने का प्लान बनाते हैं, तो भी लोगों के लिए पब्लिक प्रीव्यू लाने में महीनों लग सकते हैं।

deepinder goyal temple device
ये भी पढ़ें:9000mAh बैटरी वाला नया फोन बना रहा वनप्लस, इसमें दमदार प्रोसेसर, OLED स्क्रीन

उन्होंने आगे कहा, 'आप लोगों को एक 'बिना वेरिफाई' डिवाइस न खरीदने की सलाह दे रहे हैं जो अभी ऑर्डर या प्री-ऑर्डर के लिए भी उपलब्ध नहीं है। सच कहूं तो, यह मजेदार है।'

गोयल ने यह भी भरोसा दिलाया कि ‘जब हम टेम्पल को बेचने का फैसला करेंगे, तो हम सारा साइंस डेटा शेयर करेंगे। आप उस समय जज कर सकते हैं और अपनी सभी सलाह दे सकते हैं। तब तक, उत्सुक रहें, और इंडियन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करें? आपका शक कीमती है, लेकिन सही समय पर।’

deepinder goyal temple device

टेम्पल एक आकर्षक प्रोडक्ट बना हुआ है, जो कंटिन्यू रिसर्च के तहत गोयल का पर्सनल वेंचर है। अब, हमें यह देखना होगा कि अगर यह वियरेबल भविष्य में लोगों के लिए आता है, तो यह कैसा प्रदर्शन करता है, और यह गोयल की अनुमानित ग्रेविटी एजिंग हाइपोथिसिस थ्योरी को कैसे सपोर्ट करता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Zomato

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।