Zomato-Blinkit ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! New Year की रात में 75 लाख से ज्यादा ऑर्डर किए डिलीवर

संक्षेप:

Zomato और Blinkit ने 31 दिसंबर 2025 को New Year Eve पर मिलकर 75 लाख से अधिक ऑर्डर डिलीवर किए, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। कंपनी ने यह उपलब्धि gig workers के स्ट्राइक कॉल के बावजूद हासिल की, जिससे दिखा कि लॉजिस्टिक नेटवर्क और ऑपरेशंस कितने मजबूत हैं।

Jan 01, 2026 06:39 pm IST
भारत में New Year Eve का महज त्योहार नहीं, बल्कि ऑनलाइन फूड और क्विक कॉमर्स सर्विसेज के लिए सबसे बड़ा परीक्षण भी माना जाता है। हर साल 31 दिसंबर को पिछले रिकॉर्ड टूटते हैं क्योंकि लाखों ग्राहक अपने घरों तक खाना, स्नैक्स, पार्टी सप्लाई और जरूरी सामान मंगाते हैं। इसी क्रम में Zomato और उसके स्वामित्व वाली क्विक-कॉमर्स फर्म Blinkit ने 31 दिसंबर 2025 को अभूतपूर्व उपलब्धि दर्ज की इन दोनों प्लेटफॉर्म्स ने मिलकर लगभग 75 लाख (7.5 million) ऑर्डर डिलीवर किए, जो अब तक का सबसे उच्च (single-day) ऑर्डर वॉल्यूम है।

यह रिकॉर्ड Gig workers के स्ट्राइक कॉल के बावजूद हासिल हुआ, जब कई क्षेत्रों में डिलीवरी पार्टनर्स ने बेहतर काम की शर्तों और वेतन को लेकर नाराज़गी जताई थी। लेकिन Zomato-Blinkit के बड़े नेटवर्क, स्थानीय लॉ एनफोर्समेंट सपोर्ट और मोटिवेटेड डिलीवरी पार्टनर्स ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि New Year Eve पर सेवाएं बाधित न हों।

इस रिकॉर्ड-ब्रेकिंग उपलब्धि से साफ़ पता चलता है कि भारतीय उपभोक्ता ऑन-डिमांड फूड और क्विक कॉमर्स सर्विसेज पर कितना भरोसा करता है, और कैसे प्लेटफॉर्म्स अपनी ऑपरेशनल क्षमता को peak demand में भी सुचारू रूप से संभालते हैं। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे इस रिकॉर्ड डिलीवरी के पीछे की कहानी, आंकड़े, चुनौतियाँ और इसका मतलब क्या है।

रिकॉर्ड 75 लाख ऑर्डर क्या हुआ खास?

31 दिसंबर 2025 को, Zomato और Blinkit ने मिलकर अपनी सबसे बड़ी एक-दिन की डिलीवरी संख्या हासिल की कुल 75 लाख (7.5 million) ऑर्डर। यह एक से अधिक कारणों से अहम है: इसे record single-day delivery volume माना गया है। यह रिकॉर्ड gig worker strike की कॉल के समय भी हासिल हुआ। 4.5 लाख से अधिक डिलीवरी पार्टनर्स ने योगदान दिया। ऐसे दिनों में Bengaluru, Delhi-NCR, Mumbai और अन्य महानगरों में सबसे ज़्यादा डिलीवरी ट्रैफिक देखा जाता है, जहाँ लोग जश्न के बीच घर पर आराम से फ़ूड और क्विक आइटम्स मंगाना पसंद करते हैं।

Strike के बावजूद काम में तेज़ी

31 दिसंबर को Gig Workers की हड़ताल और डिलीवरी पार्टनर्स की नाराज़गी को लेकर खबरें थीं कि डिलीवरी सेवाओं में बाधा आ सकती है। वास्तव में कई शहरों में स्ट्राइक प्रभाव दिखा था और कई पार्टनर्स ने काम से अनुपस्थित रहे।

