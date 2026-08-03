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क्या AI खा जाएगा आपकी नौकरी? Zoho Founder ने दी बड़ी चेतावनी, बोले- अभी से जवाब ढूंढ़ना होगा

By Himani Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Zoho के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने AI की वजह से नौकरियों पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर AI बड़े पैमाने पर रोजगार खत्म करता है, तो Universal Basic Income जैसे ऑप्शन पर गंभीरता से विचार करना होगा।

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AI की रफ्तार के बीच Zoho Founder की चेतावनी- जॉब्स पर अभी से सोचना होगा

AI जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में इंसानों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी? इसी मुद्दे पर अब Zoho के सह-संस्थापक Sridhar Vembu ने बड़ी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर AI वास्तव में बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म कर देता है, तो दुनिया को इसके समाधान भी तलाशने होंगे। उन्होंने Sam Altman द्वारा सुझाए गए Universal Basic Income (UBI) जैसे विचार का भी जिक्र किया और कहा कि इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए।

श्रीधर वेम्बू का मानना है कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई तकनीक नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है। उन्होंने यह भी कहा कि टेक कंपनियां अब पहले की तरह नई जॉब्स नहीं दे रही हैं। कई कंपनियां कर्मचारियों पर खर्च करने के बजाय AI इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर और डेटा सेंटर पर ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं। ऐसे में AI का असर सिर्फ टेक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था और रोजगार बाजार को प्रभावित कर सकता है।

AI से नौकरियों पर चिंता

श्रीधर वेम्बू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि भारत की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती अपने विशाल युवा के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। उनका कहना है कि अगर AI की वजह से कंपनियां कम लोगों के साथ ज्यादा काम करने लगती हैं, तो नई नौकरियों के अवसर कम हो सकते हैं।

IT सेक्टर में धीमी पड़ रही है भर्ती

वेम्बू के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में IT इंडस्ट्री में रोजगार की रफ्तार पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने कहा कि Zoho ने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी नहीं की है, लेकिन कंपनी भी पहले की तरह तेजी से नई भर्ती नहीं कर रही। इसकी एक वजह यह है कि अब कंपनियों का बड़ा निवेश AI मॉडल, सर्वर और डेटा सेंटर जैसी तकनीकों पर हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि AI के लिए जरूरी कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफी महंगा हो गया है। ऐसे में कंपनियां अपने बजट का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों की बजाय AI पर खर्च कर रही हैं।

AI की वजह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की ग्रोथ धीमी

श्रीधर वेम्बू का मानना है कि AI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को पहले से ज्यादा तेज और प्रोडक्टिव बना सकता है। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि क्या दुनिया को पहले से ज्यादा सॉफ्टवेयर की जरूरत है? अगर AI कम समय में ज्यादा काम कर देगा, तो कंपनियों को पहले जितने डेवलपर्स की जरूरत शायद न रहे। उनका अनुमान है कि आने वाले समय में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की ग्रोथ धीमी हो सकती है और प्रतिस्पर्धा का फोकस मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता और ब्रांड वैल्यू पर होगा।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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