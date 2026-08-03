क्या AI खा जाएगा आपकी नौकरी? Zoho Founder ने दी बड़ी चेतावनी, बोले- अभी से जवाब ढूंढ़ना होगा

Zoho के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने AI की वजह से नौकरियों पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर AI बड़े पैमाने पर रोजगार खत्म करता है, तो Universal Basic Income जैसे ऑप्शन पर गंभीरता से विचार करना होगा।

AI जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में इंसानों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी? इसी मुद्दे पर अब Zoho के सह-संस्थापक Sridhar Vembu ने बड़ी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर AI वास्तव में बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म कर देता है, तो दुनिया को इसके समाधान भी तलाशने होंगे। उन्होंने Sam Altman द्वारा सुझाए गए Universal Basic Income (UBI) जैसे विचार का भी जिक्र किया और कहा कि इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए।

श्रीधर वेम्बू का मानना है कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई तकनीक नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है। उन्होंने यह भी कहा कि टेक कंपनियां अब पहले की तरह नई जॉब्स नहीं दे रही हैं। कई कंपनियां कर्मचारियों पर खर्च करने के बजाय AI इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर और डेटा सेंटर पर ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं। ऐसे में AI का असर सिर्फ टेक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था और रोजगार बाजार को प्रभावित कर सकता है।

AI से नौकरियों पर चिंता श्रीधर वेम्बू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि भारत की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती अपने विशाल युवा के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। उनका कहना है कि अगर AI की वजह से कंपनियां कम लोगों के साथ ज्यादा काम करने लगती हैं, तो नई नौकरियों के अवसर कम हो सकते हैं।

IT सेक्टर में धीमी पड़ रही है भर्ती वेम्बू के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में IT इंडस्ट्री में रोजगार की रफ्तार पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने कहा कि Zoho ने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी नहीं की है, लेकिन कंपनी भी पहले की तरह तेजी से नई भर्ती नहीं कर रही। इसकी एक वजह यह है कि अब कंपनियों का बड़ा निवेश AI मॉडल, सर्वर और डेटा सेंटर जैसी तकनीकों पर हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि AI के लिए जरूरी कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफी महंगा हो गया है। ऐसे में कंपनियां अपने बजट का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों की बजाय AI पर खर्च कर रही हैं।