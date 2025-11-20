घर बैठे 60 मिनट के अंदर होगा हेल्थ चेकअप, क्विक कॉमर्स कंपनी ने शुरू की सर्विस

संक्षेप: क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो ने दो नए काम की पायलट टेस्टिंग शुरू कर दी है। दरअसल, कंपनी सुपर मॉल, जो हाई-वैल्यू और प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए एक नया वर्टिकल है, और जेप्टो डायग्नोस्टिक्स, जो इसकी फार्मा कैटेगरी के तहत एक इन-ऐप डायग्नोस्टिक्स सर्विस है, का ट्रायल कर रही है।

क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो अब नए बिजनेस में एंट्री कर रही है। अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने और अलग-अलग कैटेगरी में आने के लिए, क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो ने दो नए ऑफर की पायलट टेस्टिंग शुरू कर दी है। दरअसल, कंपनी सुपर मॉल, जो हाई-वैल्यू और प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए एक नया वर्टिकल है, और जेप्टो डायग्नोस्टिक्स, जो इसकी फार्मा कैटेगरी के तहत एक इन-ऐप डायग्नोस्टिक्स सर्विस है, का ट्रायल कर रही है।

इन पायलट प्रोजेक्ट्स के जरिए, कंपनी का मकसद कस्टमर स्टिकनेस का पता लगाना और ऐसी सर्विसेज को पूरी तरह से लॉन्च करने से पहले उन्हें कितना पसंद किया जा रहा है, यह मापना है। अभी, ये कुछ ही शहरों और कस्टमर्स के लिए उपलब्ध हैं। इससे ग्राहकों को क्या फायदा मिलेगा, चलिए जानते हैं…

जेप्टो का सुपर मॉल पायलट प्रोजेक्ट बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया कि सुपर मॉल वर्टिकल के साथ, जेप्टो का मकसद बढ़ते कॉम्पिटिशन को देखते हुए ज्यादा मार्जिन वाली कैटेगरी में जगह बनाना है, साथ ही नए कस्टमर बनाने और मौजूदा कस्टमर को बनाए रखने की भी कोशिश है। इस वर्टिकल में होम डेकोर, इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन जैसे नॉन-ग्रोसरी आइटम शामिल हैं।

सुपर मॉल कंपनी के कस्टमर्स के कार्ट साइज को बढ़ाने के मकसद पर बना है। उदाहरण के लिए, जेप्टो अभी 1,099 रुपये से ज्यादा के ऑर्डर पर 50 रुपये का डिस्काउंट, 2,299 रुपये से ज्यादा के ऑर्डर पर 150 रुपये का डिस्काउंट और 2,899 रुपये से ज्यादा के ऑर्डर पर 200 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है।