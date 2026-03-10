मूवी और गेमिंग का मजा होगा डबल! Zebronics लाया Dolby Atmos साउंडबार, दमदार बास से हिलेगा कमरा

Mar 10, 2026 07:57 am IST

550W पावर, Dolby Atmos के साथ टेक कंपनी Zebronics ने भारत में नया साउंडबार लॉन्च किया है। इसमें DTS:X सपोर्ट के साथ वायरलेस सबवूफर मिलता है। यह वायरलेस सबवूफर और दो रियर सैटेलाइट स्पीकर्स के साथ आता है।

अब लोग घर पर ही मूवी, वेब सीरीज और गेमिंग का मजा थिएटर जैसी साउंड क्वालिटी के साथ लेना चाहते हैं। Zebronics ने भारत में अपना नया साउंडबार Zebronics Zeb Juke Bar 9710C लॉन्च किया है। यह नया साउंडबार खास तौर पर उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो घर पर ही सिनेमा जैसा ऑडियो अनुभव चाहते हैं। इसमें 5.1 चैनल साउंड सिस्टम दिया गया है, जो कमरे में चारों तरफ से आवाज का एहसास देता है। इस साउंडबार में 550W RMS आउटपुट मिलता है, जिससे मूवी, म्यूजिक और गेमिंग के दौरान काफी दमदार साउंड मिलता है।

इसके साथ ही इसमें Dolby Atmos और DTS:X जैसी ऑडियो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी दिया गया है। यह साउंडबार एक साउंडबार यूनिट, वायरलेस सबवूफर और दो रियर सैटेलाइट स्पीकर्स के साथ आता है। इन सभी को मिलाकर यह पूरा 5.1 चैनल साउंड सिस्टम बनता है, जो कमरे में चारों तरफ से आवाज का अनुभव देता है।

Zebronics Zeb Juke Bar की कीमत और उपलब्धता भारत में Zebronics Zeb Juke Bar 9710C को करीब 16,999 रुपए में लॉन्च किया गया है। यह साउंडबार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Amazon पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। इसके साथ कंपनी एक साल की वारंटी भी दे रही है।

Zebronics Zeb Juke Bar की खास बातें इस साउंडबार की सबसे बड़ी खासियत इसका पावरफुल साउंड आउटपुट है। इसमें कुल 550W RMS आउटपुट मिलता है, जो बड़े कमरे में भी दमदार ऑडियो अनुभव देता है। सिस्टम में तीन ड्राइवर वाले साउंडबार यूनिट दिए गए हैं, जिनकी कुल आउटपुट लगभग 210W है। इसके अलावा इसमें 190W का वायरलेस सबवूफर है, जो गहरी और मजबूत बास देता है। साउंडबार में दो रियर सैटेलाइट स्पीकर्स भी मिलते हैं, जिनकी आउटपुट 75W-75W है। इन स्पीकर्स की मदद से असली 5.1 सराउंड साउंड का अनुभव मिलता है।

इस साउंडबार में Dolby Atmos और DTS:X जैसी एडवांस ऑडियो टेक्नोलॉजी दी गई है। ये टेक्नोलॉजी साउंड को तीन-डायमेंशन में फैलाती हैं, जिससे यूजर को ऐसा लगता है कि आवाज चारों तरफ से आ रही है। Zebronics Juke Bar 9710C का डिजाइन कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश रखा गया है, ताकि यह लिविंग रूम में आसानी से फिट हो सके। सबवूफर में 13.33cm का ड्राइवर दिया गया है, जिससे गहरी बास आती है। वहीं साउंडबार यूनिट में तीन ड्राइवर लगे हैं। इस सेटअप की मदद से यूजर को असली 5.1 चैनल सराउंड साउंड का अनुभव मिलता है।