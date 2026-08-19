पार्टी में धूम मचा देगा Zebronics का नया स्पीकर, 100W RMS साउंड और वायरलेस कराओके
Zebronics ने 100W RMS आउटपुट, वायरलेस माइक्रोफोन, कराओके, RGB लाइट्स और Bluetooth 5.3 के साथ Zeb-Axon 150 पोर्टेबल स्पीकर लॉन्च किया है। स्पीकर में 7 घंटे तक का प्लेबैक, TWS, Deep Bass और बिल्ट-इन पावर बैंक जैसे फीचर्स मिलते हैं।
टेक कंपनी Zebronics ने अपने पोर्टेबल स्पीकर पोर्टफोलियो में नया Zeb-Axon 150 शामिल किया है। कंपनी के मुताबिक, यह स्पीकर दमदार ऑडियो, कराओके फीचर्स, RGB लाइटिंग और पोर्टेबल डिजाइन को एक साथ पेश करता है। इसे खास तौर पर पार्टी, सेलिब्रेशन, म्यूजिक और लाइव परफॉर्मेंस जैसे इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। इसकी कीमत 13,999 रुपये रखी गई है।
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Zeb-Axon 150 में 100W RMS ऑडियो आउटपुट दिया गया है। इसके साथ डुअल पैसिव रेडिएटर्स मिलते हैं, जो साउंड में ज्यादा डेप्थ और बास देने में मदद करते हैं। स्पीकर में कंपनी की Zeb AcoustiMax Advanced DSP Sound Technology भी दी गई है। यह तकनीक ऑडियो को रियल टाइम में प्रोसेस करके क्लैरिटी, डिटेल और बैलेंस को बेहतर करने का दावा करती है।
वायरलेस माइक्रोफोन के साथ कराओके का मजा
Zeb-Axon 150 सिर्फ म्यूजिक प्लेबैक तक सीमित नहीं है। इसमें वायरलेस माइक्रोफोन और Karaoke Maker दिया गया है, जिससे यूजर्स घर या पार्टी में कराओके सेटअप तैयार कर सकते हैं।स्पीकर में 6.3mm माइक्रोफोन इनपुट और 3.5mm लाइव मॉनिटरिंग सपोर्ट भी मिलता है। माइक्रोफोन वॉल्यूम और इको के लिए अलग-अलग कंट्रोल दिए गए हैं। इससे यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से वोकल आउटपुट को एडजस्ट कर सकते हैं।
Bluetooth 5.3 समेत कई कनेक्टिविटी विकल्प
कनेक्टिविटी के मामले में Zeb-Axon 150 में Bluetooth v5.3, USB, microSD और AUX जैसे विकल्प दिए गए हैं। इसके जरिए अलग-अलग डिवाइस से म्यूजिक प्लेबैक किया जा सकता है। स्पीकर में TWS (True Wireless Stereo) फीचर भी मौजूद है। इसके जरिए दो कम्पैटिबल स्पीकर्स को वायरलेस तरीके से पेयर करके ज्यादा वाइड स्टीरियो साउंड अनुभव हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा, यूजर्स को अलग-अलग सुनने की पसंद के अनुसार दो EQ मोड मिलते हैं।
इसमें मीडिया और वॉल्यूम कंट्रोल के साथ हेडफोन आउटपुट भी दिया गया है, जिससे यह एक ऑल-इन-वन पोर्टेबल एंटरटेनमेंट सिस्टम की तरह काम करता है।
7 घंटे तक का प्लेबैक और पावर बैंक फीचर
पोर्टेबिलिटी के लिए स्पीकर में बिल्ट-इन रिचार्जेबल बैटरी दी गई है। कंपनी के अनुसार, यह 70 प्रतिशत वॉल्यूम पर LED बंद होने की स्थिति में 7 घंटे तक प्लेबैक दे सकता है। वहीं, 100 प्रतिशत वॉल्यूम पर LED बंद रखने पर बैटरी लाइफ 3 घंटे तक बताई गई है। चार्जिंग के लिए Type-C पोर्ट दिया गया है। स्पीकर में बिल्ट-इन पावर बैंक फीचर भी है, जिसकी मदद से कम्पैटिबल स्मार्टफोन और अन्य डिवाइस को जरूरत पड़ने पर चार्ज किया जा सकता है।
RGB लाइटिंग और पोर्टेबल डिजाइन
पार्टी और मनोरंजन के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए Zeb-Axon 150 में डायनेमिक RGB LED लाइट्स दी गई हैं। ये लाइट्स म्यूजिक के साथ विजुअल इफेक्ट्स तैयार करती हैं, जिससे ऑडियो के साथ एक इमर्सिव विजुअल एक्सपीरियंस मिलता है। स्पीकर के साथ डिटैचेबल कैरी स्ट्रैप भी दिया गया है। इसकी मदद से इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो जाता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
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विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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