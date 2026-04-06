मौका सीमित है! Zebronics Soundbar की कीमत में 40% की बड़ी कटौती, Amazon पर ₹3,499 के अंदर खरीदने की मची लूट

मौका सीमित है! Zebronics Soundbar की कीमत में 40% की बड़ी कटौती, Amazon पर ₹3,499 के अंदर खरीदने की मची लूट
जेब्रोनिक्स ने मात्र 3,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर भारत का सबसे वर्सटाइल Dolby Atmos साउंडबार लॉन्च कर दिया है। इस धमाका सेल के दौरान साउंडबार और अन्य गैजेट्स पर 40% तक की भारी छूट का लाभ उठाया जा सकता है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भारतीय ऑडियो ब्रांड ज़ेब्रोनिक्स ने टेक बाज़ार में अपनी पकड़ मज़बूत करते हुए नए साउंडबार्स की रेंज लॉन्च की है, जो अपनी किफायती कीमत और प्रीमियम फीचर्स के कारण चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इमेज में दी गई जानकारी के अनुसार, ज़ेब्रोनिक्स को "भारत का सबसे वर्सटाइल साउंडबार ब्रांड" बताया गया है। कंपनी के इन साउंडबार्स की शुरुआती कीमत मात्र 3,499 रुपये है, जो बजट में प्रीमियम ऑडियो अनुभव चाहने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
शानदार फीचर्स और डिस्काउंट
इन साउंडबार्स की मुख्य विशेषता इनका Dolby Atmos और dts X सपोर्ट है, जो घर पर ही सिनेमा जैसा सराउंड साउंड अनुभव प्रदान करता है। इसके साथ ही, वर्तमान सेल के दौरान ग्राहकों को ज़ेब्रोनिक्स के अन्य टेक गैजेट्स पर 40% तक की भारी छूट दी जा रही है। इसमें लैपटॉप, टैबलेट और ईयरबड्स जैसे डिवाइस शामिल हैं, जिन पर आकर्षक ऑफर्स उपलब्ध हैं।
छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए मौका
Back to School सेल के चलते, ज़ेब्रोनिक्स के ये ऑडियो डिवाइस न केवल मनोरंजन बल्कि ऑनलाइन पढ़ाई और मीटिंग्स के लिए भी उपयुक्त हैं। 3,499 रुपये में माइक सपोर्ट और अत्याधुनिक साउंड तकनीक के साथ मिलने वाले ये डिवाइस मार्केट में अन्य ब्रांड्स को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यदि आप कम बजट में एक शक्तिशाली होम-थिएटर सिस्टम या स्टडी-सेटअप एक्सेसरीज की तलाश में हैं, तो यह सेल आपके लिए एक सुनहरा अवसर है।
1. ZEBRONICS 1100 Watts Powerful Soundbar, 7.2.4 Home Theatre, Wireless, Dual Satellites & Driver Subwoofer, Dual Radiators, DTS X,Dolby Atmos, Karaoke UHF Mic, HDMI Earc, Optical (Juke BAR 10000), Black
जेब्रोनिक्स (Zebronics) ने अपने लेटेस्ट Juke BAR 10000 के साथ होम ऑडियो सेगमेंट में एक नया मानक स्थापित किया है। यह एक प्रीमियम 7.2.4 सराउंड साउंड सिस्टम है जो 1100W के विशाल आउटपुट के साथ आता है। इसमें Dolby Atmos और DTS X जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है, जो आपके घर को एक सिनेमा हॉल में बदल देती हैं। डुअल वायरलेस सैटेलाइट स्पीकर्स और पावरफुल सबवूफर के साथ, यह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो बिना किसी समझौते के हाई-डेफिनिशन ऑडियो का अनुभव करना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सिनेमैटिक साउंड
अतुलनीय पावर
वायरलेस फ्रीडमकराओके का आनंद
प्रीमियम डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
काफी जगह की ज़रूरत
2. ZEBRONICS Juke BAR 9900 Soundbar, 725 Watts, DTS X, Dolby Atmos, 5.2.4 CH, 2X Wireless (Subwoofer & Satellites), BT v5.3 | HDMI eARC | Optical in | AUX | USB, RGB LED, Wireless UHF Mic, Deep Bass
ज़ेब्रोनिक्स Zeb-Juke Bar 9900 एक हाई-एंड 5.2.4 चैनल साउंडबार है, जिसे घर के अंदर सिनेमाई अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 725 वॉट के दमदार आउटपुट के साथ यह सिस्टम Dolby Atmos और DTS X जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके डुअल वायरलेस सबवूफर और वायरलेस रियर सैटेलाइट्स हैं, जो बिना किसी तार के झंझट के आपके लिविंग रूम को एक मिनी थिएटर में बदल देते हैं। इसमें दिया गया RGB LED और कराओके के लिए UHF माइक इसे पार्टी लवर्स के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
इमर्सिव ऑडियो
वायरलेस सबवूफर
लेटेस्ट कनेक्टिविटी
RGB लाइटिंग
क्यों खोजें विकल्प
केवल 32GB तक के USB पेनड्राइव को सपोर्ट
वॉल माउंटिंग
3. ZEBRONICS Juke BAR 9510WS PRO Dolby 5.1 Soundbar, Dolby Audio, 600 Watts, Wireless (Dual Rear Satellites & 6.5" Subwoofer), Triple Driver Soundbar, Bluetooth v5.1 | HDMI (ARC) | Optical | USB | AUX
ज़ेब्रोनिक्स Juke BAR 9510WS PRO एक शक्तिशाली Dolby 5.1 साउंडबार सिस्टम है, जो आपके होम एंटरटेनमेंट को एक नए स्तर पर ले जाता है। 600W के कुल आउटपुट और Dolby Audio तकनीक के साथ, यह सिस्टम स्पष्ट आवाज़ और गहरा बास सुनिश्चित करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसके वायरलेस रियर सैटेलाइट स्पीकर्स और वायरलेस सबवूफर हैं, जो आपको तारों के झंझट से मुक्त रखते हुए एक इमर्सिव सराउंड साउंड अनुभव प्रदान करते हैं। यह उन लोगों के लिए एक बजट-फ्रेंडली विकल्प है जो कम कीमत में थिएटर जैसी ऑडियो क्वालिटी चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
धमाकेदार बचत
ट्रिपल ड्राइवर साउंडबार
वायरलेस सेटअप
कम रिटर्न
क्यों खोजें विकल्प
HDMI वर्जन
Bluetooth v5.1
4. Zebronics 2026 Launch 550W Soundbar with Dolby Atmos, DTS X, 5.1 CH, 13.33cm Wireless Subwoofer & Rear Satellites, LED Display, BT v5.3, HDMI eARC, Wall Mountable, Matte Finish (Juke Bar 9710C)
ज़ेब्रोनिक्स ने Juke Bar 9710C के साथ अपने ऑडियो लाइनअप को 2026 में और भी आधुनिक बना दिया है। यह एक 5.1 चैनल साउंडबार है जो 550W के दमदार आउटपुट के साथ आता है। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किफायती कीमत में Dolby Atmos और DTS X दोनों तकनीकों को सपोर्ट करता है। मैट फिनिश और वायरलेस सबवूफर के साथ आने वाला यह सिस्टम उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने घर में कम बजट में लेटेस्ट सिनेमाई साउंड एक्सपीरियंस चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट ऑडियो टेक
शक्तिशाली बेस
आधुनिक कनेक्टिविटी
क्लीन लुक
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा छोटा
एक DC एडाप्टर की ज़रूरत
5. ZEBRONICS 120 Watts Party Speaker with 2 Wireless Mic, 7 hrs Playtime, Karaoke & Recording Function, TWS, Bluetooth, USB, AUX, mSD, RGB Modes (Thump 700 Black)
ज़ेब्रोनिक्स का Thump 700 एक पोर्टेबल और पावरफुल पार्टी स्पीकर है, जिसे खास तौर पर आउटडोर इवेंट्स और हाउस पार्टीज के लिए डिज़ाइन किया गया है। 120 वॉट के दमदार आउटपुट और आकर्षक RGB लाइट्स के साथ आने वाला यह स्पीकर बेहतरीन साउंड और विजुअल अनुभव देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके साथ मिलने वाले दो वायरलेस माइक्रोफोन और कराओके फंक्शन हैं, जो आपकी पार्टी में जान फूंक देते हैं। 7 घंटे तक के प्लेबैक टाइम के साथ यह बिना रुके मनोरंजन सुनिश्चित करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बंपर डिस्काउंट
रिकॉर्डिंग सुविधा
पोर्टेबिलिटी
TWS फंक्शन
डुअल वायरलेस माइक
क्यों खोजें विकल्प
Bluetooth v5.0
बैटरी लाइफ 7 घंटे से कम
6. Zebronics Portable Bluetooth Speaker, 90W, Upto 6 Hours Playback, Dual Full-Range Drivers, Karaoke, TWS, BT v5.3, USB, AUX, RGB, Deep Bass, Wireless Mic with Display, Type-C Charge (Party Fyre 100)
ज़ेब्रोनिक्स ने अपने नए Party Fyre 100 के साथ पोर्टेबल म्यूजिक के अनुभव को और भी रोमांचक बना दिया है। 90W के दमदार आउटपुट और डुअल फुल-रेंज ड्राइवर्स के साथ आने वाला यह स्पीकर अपने डीप बेस के लिए जाना जाता है। इसमें दिया गया टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और 6 घंटे तक का प्लेबैक इसे आधुनिक और सुविधाजनक बनाता है। RGB LED लाइट्स और साथ में मिलने वाले डिस्प्ले वाले वायरलेस माइक के कारण यह आउटडोर पार्टियों और कराओके नाइट्स के लिए एक बेहतरीन पैकेज है।
Specifications
क्यों खरीदें
बंपर डिस्काउंट
लेटेस्ट ब्लूटूथ
लेटेस्ट ब्लूटूथ
फास्ट चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी लाइफ
IP रेटिंग का ज़िक्र नहीं
7. Zebronics Tower Speaker, 50W, 10.16cm Subwoofer Driver, 2X 7.62cm Full Range Drivers, 2-Way Design, Bluetooth v5.1, USB, AUX, Karaoke, 6.3mm Mic Input, RGB (Tono)
ज़ेब्रोनिक्स का Tono टावर स्पीकर कम बजट में घरेलू मनोरंजन के लिए एक शानदार विकल्प है। यह कॉम्पैक्ट टावर स्पीकर 50W के आउटपुट के साथ आता है, जो छोटे से मध्यम आकार के कमरों के लिए पर्याप्त आवाज़ और गहरा बेस प्रदान करता है। इसका '2-वे डिज़ाइन' और RGB LED लाइट्स इसे न केवल सुनने में बल्कि देखने में भी स्टाइलिश बनाते हैं। इसमें कराओके की सुविधा भी दी गई है, जो घर पर छोटी पार्टियों के लिए इसे एक आदर्श बजट गैजेट बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
पावरफुल बेस
कराओके सपोर्ट
मल्टी-कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
ब्लूटूथ वर्जन
मोनो आउटपुट
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर 'एफिलिएट कंटेंट' सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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