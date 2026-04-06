मौका सीमित है! Zebronics Soundbar की कीमत में 40% की बड़ी कटौती, Amazon पर ₹3,499 के अंदर खरीदने की मची लूट

Apr 06, 2026 06:52 pm IST

जेब्रोनिक्स ने मात्र 3,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर भारत का सबसे वर्सटाइल Dolby Atmos साउंडबार लॉन्च कर दिया है। इस धमाका सेल के दौरान साउंडबार और अन्य गैजेट्स पर 40% तक की भारी छूट का लाभ उठाया जा सकता है।

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भारतीय ऑडियो ब्रांड ज़ेब्रोनिक्स ने टेक बाज़ार में अपनी पकड़ मज़बूत करते हुए नए साउंडबार्स की रेंज लॉन्च की है, जो अपनी किफायती कीमत और प्रीमियम फीचर्स के कारण चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इमेज में दी गई जानकारी के अनुसार, ज़ेब्रोनिक्स को "भारत का सबसे वर्सटाइल साउंडबार ब्रांड" बताया गया है। कंपनी के इन साउंडबार्स की शुरुआती कीमत मात्र 3,499 रुपये है, जो बजट में प्रीमियम ऑडियो अनुभव चाहने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

शानदार फीचर्स और डिस्काउंट इन साउंडबार्स की मुख्य विशेषता इनका Dolby Atmos और dts X सपोर्ट है, जो घर पर ही सिनेमा जैसा सराउंड साउंड अनुभव प्रदान करता है। इसके साथ ही, वर्तमान सेल के दौरान ग्राहकों को ज़ेब्रोनिक्स के अन्य टेक गैजेट्स पर 40% तक की भारी छूट दी जा रही है। इसमें लैपटॉप, टैबलेट और ईयरबड्स जैसे डिवाइस शामिल हैं, जिन पर आकर्षक ऑफर्स उपलब्ध हैं।

छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए मौका Back to School सेल के चलते, ज़ेब्रोनिक्स के ये ऑडियो डिवाइस न केवल मनोरंजन बल्कि ऑनलाइन पढ़ाई और मीटिंग्स के लिए भी उपयुक्त हैं। 3,499 रुपये में माइक सपोर्ट और अत्याधुनिक साउंड तकनीक के साथ मिलने वाले ये डिवाइस मार्केट में अन्य ब्रांड्स को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यदि आप कम बजट में एक शक्तिशाली होम-थिएटर सिस्टम या स्टडी-सेटअप एक्सेसरीज की तलाश में हैं, तो यह सेल आपके लिए एक सुनहरा अवसर है।

जेब्रोनिक्स (Zebronics) ने अपने लेटेस्ट Juke BAR 10000 के साथ होम ऑडियो सेगमेंट में एक नया मानक स्थापित किया है। यह एक प्रीमियम 7.2.4 सराउंड साउंड सिस्टम है जो 1100W के विशाल आउटपुट के साथ आता है। इसमें Dolby Atmos और DTS X जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है, जो आपके घर को एक सिनेमा हॉल में बदल देती हैं। डुअल वायरलेस सैटेलाइट स्पीकर्स और पावरफुल सबवूफर के साथ, यह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो बिना किसी समझौते के हाई-डेफिनिशन ऑडियो का अनुभव करना चाहते हैं।

Specifications ड्राइवर्स की संख्या साउंडबार में 10 विभिन्न साइज के ड्राइवर्स अतिरिक्त फीचर प्रोफेशनल UHF कराओके माइक, रिमोट कंट्रोल कनेक्टिविटी HDMI (eARC), Bluetooth, Optical In, AUX, USB सैटेलाइट्स डुअल वायरलेस रियर सैटेलाइट सबवूफर डुअल 16.51 cm ड्राइवर्स क्यों खरीदें सिनेमैटिक साउंड अतुलनीय पावर वायरलेस फ्रीडमकराओके का आनंद प्रीमियम डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प काफी जगह की ज़रूरत

ज़ेब्रोनिक्स Zeb-Juke Bar 9900 एक हाई-एंड 5.2.4 चैनल साउंडबार है, जिसे घर के अंदर सिनेमाई अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 725 वॉट के दमदार आउटपुट के साथ यह सिस्टम Dolby Atmos और DTS X जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके डुअल वायरलेस सबवूफर और वायरलेस रियर सैटेलाइट्स हैं, जो बिना किसी तार के झंझट के आपके लिविंग रूम को एक मिनी थिएटर में बदल देते हैं। इसमें दिया गया RGB LED और कराओके के लिए UHF माइक इसे पार्टी लवर्स के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।

Specifications कराओके वायरलेस UHF माइक्रोफोन के साथ डिज़ाइन वॉल-माउंटेबल, RGB LED लाइटिंग डिस्प्ले LED डिस्प्ले (मोड और कंट्रोल के लिए) कनेक्टिविटी Bluetooth v5.3, HDMI (eARC), Optical In, AUX, USB (32GB तक) क्यों खरीदें इमर्सिव ऑडियो वायरलेस सबवूफर लेटेस्ट कनेक्टिविटी RGB लाइटिंग क्यों खोजें विकल्प केवल 32GB तक के USB पेनड्राइव को सपोर्ट वॉल माउंटिंग

ज़ेब्रोनिक्स Juke BAR 9510WS PRO एक शक्तिशाली Dolby 5.1 साउंडबार सिस्टम है, जो आपके होम एंटरटेनमेंट को एक नए स्तर पर ले जाता है। 600W के कुल आउटपुट और Dolby Audio तकनीक के साथ, यह सिस्टम स्पष्ट आवाज़ और गहरा बास सुनिश्चित करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसके वायरलेस रियर सैटेलाइट स्पीकर्स और वायरलेस सबवूफर हैं, जो आपको तारों के झंझट से मुक्त रखते हुए एक इमर्सिव सराउंड साउंड अनुभव प्रदान करते हैं। यह उन लोगों के लिए एक बजट-फ्रेंडली विकल्प है जो कम कीमत में थिएटर जैसी ऑडियो क्वालिटी चाहते हैं।

Specifications फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 20 Hz - 20 KHz कनेक्टिविटी Bluetooth v5.1, HDMI (ARC), Optical, USB, AUX सैटेलाइट्स डुअल वायरलेस रियर सैटेलाइट सबवूफर 16.51 cm (6.5") वायरलेस ड्राइवर (225W) क्यों खरीदें धमाकेदार बचत ट्रिपल ड्राइवर साउंडबार वायरलेस सेटअप कम रिटर्न क्यों खोजें विकल्प HDMI वर्जन Bluetooth v5.1

ज़ेब्रोनिक्स ने Juke Bar 9710C के साथ अपने ऑडियो लाइनअप को 2026 में और भी आधुनिक बना दिया है। यह एक 5.1 चैनल साउंडबार है जो 550W के दमदार आउटपुट के साथ आता है। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किफायती कीमत में Dolby Atmos और DTS X दोनों तकनीकों को सपोर्ट करता है। मैट फिनिश और वायरलेस सबवूफर के साथ आने वाला यह सिस्टम उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने घर में कम बजट में लेटेस्ट सिनेमाई साउंड एक्सपीरियंस चाहते हैं।

Specifications डिज़ाइन मैट फिनिश, वॉल माउंटेबल, LED डिस्प्ले कनेक्टिविटी Bluetooth v5.3, HDMI (eARC), Optical IN, AUX, USB सैटेलाइट्स वायरलेस रियर सैटेलाइट (DC एडाप्टर संचालित) सबवूफर 13.33 cm वायरलेस सबवूफर क्यों खरीदें लेटेस्ट ऑडियो टेक शक्तिशाली बेस आधुनिक कनेक्टिविटी क्लीन लुक क्यों खोजें विकल्प थोड़ा छोटा एक DC एडाप्टर की ज़रूरत

ज़ेब्रोनिक्स का Thump 700 एक पोर्टेबल और पावरफुल पार्टी स्पीकर है, जिसे खास तौर पर आउटडोर इवेंट्स और हाउस पार्टीज के लिए डिज़ाइन किया गया है। 120 वॉट के दमदार आउटपुट और आकर्षक RGB लाइट्स के साथ आने वाला यह स्पीकर बेहतरीन साउंड और विजुअल अनुभव देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके साथ मिलने वाले दो वायरलेस माइक्रोफोन और कराओके फंक्शन हैं, जो आपकी पार्टी में जान फूंक देते हैं। 7 घंटे तक के प्लेबैक टाइम के साथ यह बिना रुके मनोरंजन सुनिश्चित करता है।

Specifications अतिरिक्त फीचर्स TWS फंक्शन, रिकॉर्डिंग और कराओके कनेक्टिविटी Bluetooth v5.0, USB, mSD, AUX, FM अतिरिक्त फीचर्स TWS फंक्शन, रिकॉर्डिंग और कराओके लाइटिंग मल्टी-कलर RGB LED मोड्स माइक्रोफोन 2 वायरलेस UHF माइक क्यों खरीदें बंपर डिस्काउंट रिकॉर्डिंग सुविधा पोर्टेबिलिटी TWS फंक्शन डुअल वायरलेस माइक क्यों खोजें विकल्प Bluetooth v5.0 बैटरी लाइफ 7 घंटे से कम

ज़ेब्रोनिक्स ने अपने नए Party Fyre 100 के साथ पोर्टेबल म्यूजिक के अनुभव को और भी रोमांचक बना दिया है। 90W के दमदार आउटपुट और डुअल फुल-रेंज ड्राइवर्स के साथ आने वाला यह स्पीकर अपने डीप बेस के लिए जाना जाता है। इसमें दिया गया टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और 6 घंटे तक का प्लेबैक इसे आधुनिक और सुविधाजनक बनाता है। RGB LED लाइट्स और साथ में मिलने वाले डिस्प्ले वाले वायरलेस माइक के कारण यह आउटडोर पार्टियों और कराओके नाइट्स के लिए एक बेहतरीन पैकेज है।

Specifications पोर्टेबिलिटी मज़बूत कैरी हैंडल के साथ लाइटिंग डायनेमिक RGB LED मोड्स कनेक्टिविटी Bluetooth v5.3, USB, AUX, TWS माइक्रोफोन डिस्प्ले वाला वायरलेस रिचार्जेबल माइक क्यों खरीदें बंपर डिस्काउंट लेटेस्ट ब्लूटूथ लेटेस्ट ब्लूटूथ फास्ट चार्जिंग क्यों खोजें विकल्प बैटरी लाइफ IP रेटिंग का ज़िक्र नहीं

ज़ेब्रोनिक्स का Tono टावर स्पीकर कम बजट में घरेलू मनोरंजन के लिए एक शानदार विकल्प है। यह कॉम्पैक्ट टावर स्पीकर 50W के आउटपुट के साथ आता है, जो छोटे से मध्यम आकार के कमरों के लिए पर्याप्त आवाज़ और गहरा बेस प्रदान करता है। इसका '2-वे डिज़ाइन' और RGB LED लाइट्स इसे न केवल सुनने में बल्कि देखने में भी स्टाइलिश बनाते हैं। इसमें कराओके की सुविधा भी दी गई है, जो घर पर छोटी पार्टियों के लिए इसे एक आदर्श बजट गैजेट बनाती है।

Specifications लाइटिंग विभिन्न मोड्स के साथ RGB LED लाइट्स कंट्रोल रिमोट कंट्रोल और इन-बिल्ट मीडिया कंट्रोल्स कराओके 6.3mm माइक इनपुट के साथ कनेक्टिविटी Bluetooth v5.1, USB, AUX, mSD कार्ड क्यों खरीदें किफायती कीमत पावरफुल बेस कराओके सपोर्ट मल्टी-कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प ब्लूटूथ वर्जन मोनो आउटपुट

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