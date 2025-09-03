पार्टी में धूम मचा देगा ये साउंडबार! 900W आउटपुट और Dolby Atmos सपोर्ट के साथ लॉन्च Zebronics Launches Juke Bar 9920 Soundbar with 900W Output and Dolby Atmos for Ultimate Home Entertainment in India, Gadgets Hindi News - Hindustan
पार्टी में धूम मचा देगा ये साउंडबार! 900W आउटपुट और Dolby Atmos सपोर्ट के साथ लॉन्च

Zebronics ने भारत में Juke Bar 9920 साउंडबार लॉन्च किया है, जो 900W आउटपुट और 12 इंच वायरलेस सबवूफर के साथ Dolby Atmos साउंड ऑफर करता है। इसे प्रीमियम प्राइस पॉइंट पर खरीदा जा सकता है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 12:00 PM
पार्टी में धूम मचा देगा ये साउंडबार! 900W आउटपुट और Dolby Atmos सपोर्ट के साथ लॉन्च

भारत में IT/Gaming पेरिफेरल्स, ऑडियो, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइफस्टाइल एक्सेसरीज बनाने वाले ब्रैंड Zebronics ने अपने होम एंटरटेनमेंट पोर्टफोलियो में एक नया स्टैंडर्ज बनाया है। कंपनी ने अपना नया साउंडबार Juke Bar 9920 लॉन्च किया, जो 900W RMS आउटपुट और 30.48 सेमी (12 इंच) वायरलेस सबवूफर मिलता है। यह भारतीय मार्केट का पहला ऐसा साउंडबार है, जो सिस्मिक बेस का एक्सपीरियंस देता है।

नया साउंडबार उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो घर बैठे ही सिनेमा जैसे इमर्सिव ऑडियो को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। Dolby Atmos और Zebronics के ZEB AcoustiMax Multi-Dimensional Audio के साथ यह साउंडबार 7.1.2 सराउंड साउंड ऑफर करता है, जिसमें क्लियर हाई, डिटेल्ड मिड और फील करने के लिए दमदार बेस शामिल है।

ऐसे हैं Zebronics साउंडबार के फीचर्स

ऐसे हैं Zebronics साउंडबार के फीचर्स

Juke Bar 9920 में 9 हाई-परफॉर्मेंस ड्राइवर्स लगे हैं, जो साउंड को क्लैरिटी और डेप्थ के साथ प्रोजेक्ट करते हैं, जबकि 12 इंच वायरलेस सबवूफर लो-फ्रिक्वेंसी को मजबूती से संभालता है। इसके अलावा यह साउंडबार Bluetooth v5.3, eARC, Optical IN, USB, AUX, LED डिस्प्ले और वॉल-माउंट रेडी डिजाइन के साथ आता है, जिससे यह बेहद वर्सेटाइल और पावरफुल बन जाता है।

चाहे ब्लॉकबस्टर मूवी नाइट हो या हाई-एड्रिनालिन गेमिंग सेशन, Juke Bar 9920 हर मोमेंट को ऑडियो के शानदार एक्सपीरियंस में बदल देता है। वूफर के साथ पार्टी जैसे इवेंट में धूम मच जाएगी और यह फिजिकल बटन्स के अलावा रिमोट की मदद से भी कंट्रोल किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले iPhone पर सीधे ₹10 हजार की छूट, लिमिटेड टाइम ऑफर

इतनी रखी गई है साउंडबार की कीमत

Zebronics Juke Bar 9920 अब Amazon, Flipkart और shop.zebronics.com पर खरीदी जा सकती है। यह फिलहाल 32,999 रुपये के इंट्रोडक्टरी प्राइस पर मिल रहा है।

Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.