सिर्फ ₹5,499 में घर बनेगा Mini Theatre, 120 इंच स्क्रीन और इन-बिल्ट स्पीकर के साथ आया नया प्रोजेक्टर
Zebronics ने भारत में नया ZEB-PixaPlay 72 Plus Smart Projector लॉन्च किया है। यह 120-इंच स्क्रीन, Android 12, Wi-Fi 6, 4000 Lumens ब्राइटनेस और 1080p सपोर्ट के साथ आता है।
अगर आप घर पर बड़ी स्क्रीन पर फिल्में, वेब सीरीज या क्रिकेट मैच देखने का मजा लेना चाहते हैं, लेकिन महंगा स्मार्ट टीवी नहीं खरीदना चाहते, तो Zebronics का यह प्रोजेक्टर एक अच्छा ऑप्शन है। कंपनी ने भारत में ZEB-PixaPlay 72 Plus Smart Projector लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत 5500 रुपए से कम है। नया प्रोजेक्टर 120 इंच तक की स्क्रीन, Android 12, 4000 Lumens ब्राइटनेस, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 और Miracast जैसे फीचर्स के साथ आता है। ZEB-PixaPlay 72 Plus कम बजट वाले यूजर के लिए है जो घर में बड़ी स्क्रीन पर OTT कंटेंट, क्रिकेट मैच, गेमिंग या बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रोजेक्टर खरीदना चाहते हैं। आइए जानते हैं इसकी कीमत और कहां से खरीद सकते हैं:
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Zebronics Smart Projector की कीमत
ZEB-PixaPlay 72 Plus की इंट्रोडक्टरी कीमत 5,499 रुपए रखी गई है, जबकि इसकी एमआरपी 12,999 रुपए है। यह प्रोजेक्टर Amazon, Flipkart और देशभर के प्रमुख रिटेल स्टोर्स पर सेल के लिए उपलब्ध है।
Zebronics Smart Projector की बड़ी खासियतें
अगर आपको बड़े डिस्प्ले पर कंटेंट देखना पसंद है, तो यह प्रोजेक्टर 40 इंच से लेकर 120 इंच तक की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकता है। इसकी 4000 Lumens ब्राइटनेस और 1080p Full HD सपोर्ट के चलते घर के कमरे में मूवी, वेब सीरीज और स्पोर्ट्स देखने का बेहतर अनुभव मिल सकता है। हालांकि इसका नेटिव रेजोल्यूशन HD (1280×720) है, लेकिन यह Full HD कंटेंट को सपोर्ट करता है।
ZEB-PixaPlay 72 Plus में Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, जिससे यूजर्स सीधे प्रोजेक्टर पर कई ऐप्स चला सकते हैं। इसमें Quad-Core प्रोसेसर, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, Miracast और iOS Screen Mirroring का सपोर्ट मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए HDMI (ARC), USB और AUX Out पोर्ट दिए गए हैं। वहीं, इसमें बिल्ट-इन स्पीकर भी मिलता है, इसलिए सामान्य इस्तेमाल के लिए अलग स्पीकर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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Zebronics Android Smart Projector, 4K UHD Support, 12000 Lumens, 250" Screen, 90° Tiltable, Auto Focus & Keystone, OTT Apps (Netflix, Prime, Hotstar), BT v5.4, HDMI, Miracast, WiFi (PixaPlay 38)
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कंपनी ने इसमें Auto Keystone Adaptation दिया है, जो प्रोजेक्ट की गई तस्वीर को अपने आप सही साइज में एडजस्ट कर देता है। इसके अलावा 200-डिग्री टिल्ट मैकेनिज्म की मदद से इसे अलग-अलग एंगल पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोजेक्टर में इस्तेमाल किया गया LED लाइट सोर्स 30,000 घंटे तक चलने का दावा करता है। यानी अगर रोजाना कुछ घंटे इस्तेमाल किया जाए, तो इसे कई वर्षों तक बिना लैंप बदलवाए इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी इसके साथ 1 साल की वारंटी भी दे रही है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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