Youtube वीडियोज में नहीं दिखेगा एक भी ऐड, आ गया नया प्रीमियम लाइट प्लान Youtube Premium Lite launched in india starting from 89 rupees per month, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Youtube Premium Lite launched in india starting from 89 rupees per month

Youtube वीडियोज में नहीं दिखेगा एक भी ऐड, आ गया नया प्रीमियम लाइट प्लान

यूट्यूब पर ऐड-फ्री एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। प्लेटफॉर्म की ओर से केवल 89 रुपये प्रतिमाह कीमत पर Youtube Premium Lite प्लान पेश किया गया है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 03:08 PM
share Share
Follow Us on
Youtube वीडियोज में नहीं दिखेगा एक भी ऐड, आ गया नया प्रीमियम लाइट प्लान

लोकप्रिय वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Youtube की ओर से भारतीय मार्केट में एक नया प्लान Youtube Premium Lite पेश कर दिया गया है। इसके साथ यूजर्स को बना ऐड देखे ही स्ट्रीमिंग का विकल्प मिलेगा। यूजर्स को अगर ऐड-फ्री एक्सपीरियंस चाहिए तो हर महीने केवल 89 रुपये खर्च करने होंगे। हालांकि, इस सस्ते प्लान की कुछ लिमिट्स भी हैं।

भारत में इतनी रखी गई है कीमत

कंपनी ने बताया है कि Youtube Premium Lite की कीमत 89 रुपये प्रतिमाह रखी गई है। यह कीमत Youtube Premium के स्टूडेंट प्लान के बराबर है। हालांकि, इसके साथ Youtube Music का फायदा नहीं मिलेगा। यह प्लान केवल ऐड-फ्री वीडियो प्लेबैक पर फोकस्ड है और इसमें बैकग्राउंड प्लेबैक और ऑफलाइन और डाउनलोड जैसे विकल्प नहीं मिलते।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में बेस्ट वाटरप्रूफ फोन डील्स, Motorla और Realme सब लिस्ट में

नए प्लान के साथ ऐड-फ्री वीडियो प्लेबैक का फायदा स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी जैसे डिवाइसेज का फायदा मिलेगा। हालांकि, कंपनी ने साफ किया है कि म्यूजिक से जुड़े कंटेंट, शॉर्ट्स या फिर ब्राउजिंग के दौरान यूजर्स को ऐड दिख सकते हैं। यानी यह पूरी तरह ऐड-फ्री एक्सपीरियंस नहीं रहेगा।

इन प्लान्स का चुनाव करने का विकल्प

अगर नए प्लान के बजाय अन्य का चुनाव करना चाहते हैं तो आपको 149 रुपये वाले इंडिविजुअल प्लान का विकल्प मिल जाता है। इसी तरह 219 रुपये वाला डुओ प्लान और 299 रुपये वाला फैमिली प्लान उपलब्ध हैं। इसके अलावा एनुअल सब्सक्रिप्शन 1,490 रुपये का आता है।

ये भी पढ़ें:Vivo और iQOO यूजर्स के लिए सबसे बड़ी खबर! आ रहा है नया OriginOS 6 अपडेट

कुल मिलाकर नए प्लान के साथ कंपनी उन यूजर्स को टारगेट करना चाहती है, जिन्हें ऐड-फ्री स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस चाहिए। यह नया ऑप्शन भारतीय यूजर्स के बीच खासा पॉप्युलर हो सकता है।

Youtube Mobile App Google अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.