YouTube चलाने में आएगा डबल मजा, कंपनी वापस ला रही यह काम का फीचर, टेस्टिंग शुरू

YouTube अपने यूजर्स को एक शानदार सरप्राइज देने की तैयारी कर रहा है। अब यूट्यूब पर यूजर्स एक दूसरे को मैसेज भेजकर बातचीत भी कर सकेंगे। खबर है कि YouTube अपने डायरेक्ट मैसेजिंग (DM) फीचर को वापस लाने पर विचार कर रहा है, और हाल की रिपोर्ट्स में इस डेवलपमेंट के बारे में कुछ डिटेल्स सामने आई हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने 2019 में मैसेजिंग फीचर बंद कर दिया था। हालांकि, कुछ यूजर्स ने हाल ही में इस फीचर को फिर से देखने की जानकारी दी है, जिससे पता चलता है कि यूट्यूब ने कुछ खास यूजर्स के साथ मैसेजिंग टूल के नए वर्जन की टेस्टिंग शुरू कर दी है। यह डेवलपमेंट बताता है कि प्लेटफॉर्म यूट्यूब और उसके यूजर्स के बीच इंटरैक्शन और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के नए तरीके खोज रहा है। कैसे काम करेगा नया फीचर, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

यूट्यूब मैसेजिंग फीचर की फिर से टेस्टिंग कर रहा है पहले यूट्यूब मैसेजिंग फीचर से यूजर्स सीधे प्लैटफॉर्म पर वीडियो शेयर कर सकते थे और छोटे मैसेज भेज सकते थे। लेकिन, कंपनी ने 2019 में यह फीचर बंद कर दिया, क्योंकि यूजर्स बातचीत करने और वीडियो शेयर करने के लिए दूसरे मैसेजिंग ऐप का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे।

अब, ऐसा लगता है कि यूट्यूब मैसेजिंग सिस्टम के एक नए वर्जन की टेस्टिंग कर रहा है। कुछ यूजर्स ने बताया है कि उन्हें एक मैसेजिंग इंटरफेस देखने को मिला है जिससे वे यूट्यूब ऐप छोड़े बिना दूसरे यूजर्स से चैट कर सकते हैं और वीडियो शेयर कर सकते हैं। अभी, यह टेस्टिंग कुछ खास जगहों तक ही सीमित है और दुनिया भर में उपलब्ध नहीं है।

फिलहाल कुछ यूजर्स के साथ की जा रही टेस्टिंग मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस फीचर की टेस्टिंग अभी कुछ यूजर्स के साथ की जा रही है। इस लिमिटेड टेस्टिंग का मकसद यह समझना है कि यूजर्स मैसेजिंग टूल के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं और क्या इससे प्लेटफॉर्म पर एंगेजमेंट बढ़ता है।

उम्मीद है कि मैसेजिंग सिस्टम से यूजर्स वीडियो पर चर्चा कर सकेंगे, रिकमेन्डेशन शेयर कर सकेंगे और कंटेंट देखते समय दोस्तों से ज्यादा सीधे बातचीत कर सकेंगे। हालांकि, यूट्यूब ने इस फीचर के लॉन्च के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है और यह भी कन्फर्म नहीं किया है कि यह दुनिया भर के यूजर्स के लिए कब उपलब्ध होगा।