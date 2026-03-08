Hindustan Hindi News
YouTube चलाने में आएगा डबल मजा, कंपनी वापस ला रही यह काम का फीचर, टेस्टिंग शुरू

Mar 08, 2026 09:46 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
YouTube अपने यूजर्स को एक शानदार सरप्राइज देने की तैयारी कर रहा है। अब यूट्यूब पर यूजर्स एक दूसरे को मैसेज भेजकर बातचीत भी कर सकेंगे। खबर है कि YouTube अपने डायरेक्ट मैसेजिंग (DM) फीचर को वापस लाने पर विचार कर रहा है, और हाल की रिपोर्ट्स में इस डेवलपमेंट के बारे में कुछ डिटेल्स सामने आई हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने 2019 में मैसेजिंग फीचर बंद कर दिया था। हालांकि, कुछ यूजर्स ने हाल ही में इस फीचर को फिर से देखने की जानकारी दी है, जिससे पता चलता है कि यूट्यूब ने कुछ खास यूजर्स के साथ मैसेजिंग टूल के नए वर्जन की टेस्टिंग शुरू कर दी है। यह डेवलपमेंट बताता है कि प्लेटफॉर्म यूट्यूब और उसके यूजर्स के बीच इंटरैक्शन और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के नए तरीके खोज रहा है। कैसे काम करेगा नया फीचर, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

यूट्यूब मैसेजिंग फीचर की फिर से टेस्टिंग कर रहा है

पहले यूट्यूब मैसेजिंग फीचर से यूजर्स सीधे प्लैटफॉर्म पर वीडियो शेयर कर सकते थे और छोटे मैसेज भेज सकते थे। लेकिन, कंपनी ने 2019 में यह फीचर बंद कर दिया, क्योंकि यूजर्स बातचीत करने और वीडियो शेयर करने के लिए दूसरे मैसेजिंग ऐप का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे।

अब, ऐसा लगता है कि यूट्यूब मैसेजिंग सिस्टम के एक नए वर्जन की टेस्टिंग कर रहा है। कुछ यूजर्स ने बताया है कि उन्हें एक मैसेजिंग इंटरफेस देखने को मिला है जिससे वे यूट्यूब ऐप छोड़े बिना दूसरे यूजर्स से चैट कर सकते हैं और वीडियो शेयर कर सकते हैं। अभी, यह टेस्टिंग कुछ खास जगहों तक ही सीमित है और दुनिया भर में उपलब्ध नहीं है।

फिलहाल कुछ यूजर्स के साथ की जा रही टेस्टिंग

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस फीचर की टेस्टिंग अभी कुछ यूजर्स के साथ की जा रही है। इस लिमिटेड टेस्टिंग का मकसद यह समझना है कि यूजर्स मैसेजिंग टूल के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं और क्या इससे प्लेटफॉर्म पर एंगेजमेंट बढ़ता है।

उम्मीद है कि मैसेजिंग सिस्टम से यूजर्स वीडियो पर चर्चा कर सकेंगे, रिकमेन्डेशन शेयर कर सकेंगे और कंटेंट देखते समय दोस्तों से ज्यादा सीधे बातचीत कर सकेंगे। हालांकि, यूट्यूब ने इस फीचर के लॉन्च के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है और यह भी कन्फर्म नहीं किया है कि यह दुनिया भर के यूजर्स के लिए कब उपलब्ध होगा।

शॉर्ट्स के लिए AI रीमिक्स फीचर

इस बीच, YouTube, प्लेटफॉर्म के शॉर्ट-फॉर्म वीडियो फॉर्मेट, शॉर्ट्स के लिए एक नया AI रीमिक्स फीचर भी ला रहा है। यह फीचर कंटेंट क्रिएटर्स को मौजूदा वीडियो का इस्तेमाल करके नए वीडियो बनाने की सुविधा देगा। अभी, इस फीचर को अंग्रेजी बोलने वाले क्रिएटर्स के एक छोटे ग्रुप के साथ टेस्ट किया जा रहा है। यह फीचर शॉर्ट्स 'रीमिक्स' मेनू में देखा जा सकता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

