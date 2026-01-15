माता-पिता के लिए बड़ी खबर! YouTube Shorts पर टाइम लिमिट और ब्लॉक फीचर आया, नया कंट्रोल हुआ लाइव

संक्षेप: YouTube ने अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों और किशोरों के लिए नए पैरेंटल कंट्रोल और कंटेंट गाइडलाइंस लॉन्च किए हैं। अब माता-पिता Shorts टाइम लिमिट, ब्लॉक फीचर और स्क्रीन-टाइम रिमाइंडर्स का इस्तेमाल करके बच्चों के डिजिटल अनुभव को सुरक्षित और कंट्रोल कर सकते हैं।

डिजिटल दुनिया में बच्चों और किशोरों (Teen Viewers) का YouTube उपयोग सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसी चिंता को दूर करने के लिए YouTube ने हाल ही में नए पैरेंटल कंट्रोल फीचर्स और कंटेंट गाइडलाइंस की एक अपडेटेड रेंज की घोषणा की है। इन अपडेट्स का लक्ष्य है कि माता-पिता बच्चों के स्क्रीन टाइम, कंटेंट एक्सपोज़र और वीडियो देखे जाने की आदतों पर बेहतर कंट्रोल रख सकें, खासकर जब वे Shorts जैसे शॉर्ट-फॉर्म वीडियो का उपयोग करते हैं।

सबसे बड़ा बदलाव YouTube Shorts के लिए लाई गई समय सीमा नियंत्रण (Time Limit) फीचर है, जो माता-पिता को यह तय करने की अनुमति देता है कि उनका बच्चा दिन में कितने समय तक Shorts देख सकता है 15 मिनट से लेकर 2 घंटे तक, और जल्द ही “Zero Minutes” का ऑप्शन भी उपलब्ध होगा, जिससे Parents चाहें तो उन्हें Shorts पूरी तरह बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा YouTube ने Bedtime और “Take a Break” रिमाइंडर्स को कस्टमाइज करने, कंटेंट क्वालिटी को बेहतर बनाने और माता-पिता के लिए अकाउंट मैनेजमेंट को आसान बनाने जैसी सुविधाएं भी पेश की हैं।

नए पैरेंटल कंट्रोल फीचर्स की डिटेल्स Shorts Scroll Time Limit नई अपडेट के तहत Parents YouTube Shorts के लिए टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं जैसे 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट या 2 घंटे तक। सबसे खास बात है कि जल्द ही “Zero Minutes” का विकल्प भी मिलेगा, जिससे Parents बच्चों के Shorts को पूर्ण रूप से ब्लॉक कर सकते हैं, उदाहरण के लिए होमवर्क या नींद के समय में।

Custom Bedtime और Take a Break Reminders YouTube Parents को अब Customized Bedtime और Take a Break रिमाइंडर्स सेट करने का भी ऑप्शन दे रहा है। यह सुविधा पहले से मौजूद थी, लेकिन अब अंडर-18 युज़र्स के लिए इसे और बेहतर बनाया गया है। Parents चाहें तो समय तय कर सकते हैं कि रात में कब वीडियो देखना बंद हो जाए और कब बच्चा ब्रेक ले। इससे Screen Time को Healthy Balance में रखने में मदद मिलेगी।

कंटेंट क्वालिटी और टीन-फोकस्ड गाइडलाइंस YouTube ने एक नीया ब्लूप्रिंट भी पेश किया है, जिसका उद्देश्य है कि किशोरों (Teens) को Age-appropriate और हाई-क्वालिटी कंटेंट दिखाया जाए।