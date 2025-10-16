YouTube डाउन: दुनियाभर में वीडियो स्ट्रीमिंग हुई बंद, यूजर परेशान, X पर फूटा गुस्सा, जानें अब क्या हाल
संक्षेप: Google की YouTube सर्विस में ग्लोबल आउटेज हुआ यूजर्स ने वीडियो स्ट्रीमिंग, ऐप लॉगिन और वेबसाइट एक्सेस में दिक्कतें बताई। कितने देशों में प्रभावित हुआ और YouTube ने क्या कदम उठाया।
आज सुबह दुनिया भर में YouTube धीमा पड़ गया, और लाखों यूजर्स ने वीडियो स्ट्रीमिंग, ऐप लॉगिन और वेबसाइट एक्सेस संबंधी गंभीर समस्याओं की शिकायत की। यह समस्या YouTube, YouTube Music और YouTube TV तीनों प्लेटफ़ॉर्म्स को प्रभावित कर रही थी। Downdetector की रिपोर्ट्स के अनुसार, सुबह लगभग 5:23 AM IST के समय से शिकायतों का तेज उछाल देखा गया और कुछ ही मिनटों में 3 लाख से ज़्यादा रिपोर्ट्स दर्ज हुईं। यूजर्स ने वीडियो न चलने, वेबसाइट न लोड होने, लॉगआउट होने और ऐप क्रैश जैसी समस्याओं का सामना किया।
Google (YouTube) ने इस आउटेज की पुष्टि की और कहा कि उनकी टीम समस्या का समाधान कर रही है। कुछ घंटों बाद सेवाएं फिर बहाल हो गईं, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इसका कारण क्या था।
यूजर्स को क्या-क्या दिक्कतें आईं?
YouTube डाउन होने पर यूजर्स ने कई तरह की शिकायतें कीं। प्रमुख समस्याएं:
वीडियो स्ट्रीमिंग समस्या: लगभग 56% रिपोर्ट्स यह बताती हैं कि वीडियो नहीं लोड हुए या “Playback Error” दिखा।
ऐप-संबंधी दिक्कतें: करीब 32% उपयोगकर्ताओं ने YouTube ऐप खुलने या संचालन में दिक्कत बताया।
वेबसाइट एक्सेस समस्या: लगभग 12% ने YouTube वेबसाइट खोलने में परेशानी बताई लेआउट न दिखना, पेज न खुलना।
कुछ उपयोगकर्ताओं को लॉग आउट होना पड़ा, या वह “कृपया बाद में कोशिश करें” जैसे मैसेज देखकर निराश हो गए। रिपोर्ट्स में यह भी दिखाया गया कि भारत, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में यूजर्स ने समस्याएं देखीं।
यूजर्स के X पर पोस्ट
YouTube का आधिकारिक बयान
YouTube की आधिकारिक टीम ने ट्विटर (X) पर लिखा: “अगर आप अभी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं।” थोड़ी देर बाद YouTube ने पुष्टि की कि समस्या हल हो गई है और सेवाएं बहाल हो गई हैं।
