अब सभी के लिए आया YouTube का ऑटो-डबिंग फीचर, करोड़ों यूजर्स को मिलेगा फायदा

YouTube ने अपने करोड़ों यूजर्स को एक शानदार सरप्राइज दिया है। दरअसल, YouTube ने बुधवार को घोषणा की कि उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पावर्ड ऑटो-डबिंग (Auto-Dubbing) फीचर अब सभी के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। यह फीचर वीडियो में बोले गए शब्दों को ऑटोमैटिकली ट्रांसक्राइब और दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकता है, जिससे जो लोग उस भाषा को नहीं बोलते, वे भी कंटेंट को समझ सकें। इसे सबसे पहले VideoCon 2023 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया गया था, और फिर 2024 में इसे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर फोकस वाले वीडियो के लिए बढ़ाया गया। यह फीचर अब सभी नॉन-म्यूजिक वीडियो के लिए उपलब्ध है और सभी दर्शक इसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए

यूट्यूब ने ऑटो-डबिंग फीचर को अपग्रेड किया एक ब्लॉग पोस्ट में, गूगल ने YouTube के ऑटो-डबिंग फीचर में नई क्षमताओं की घोषणा की और उनके बारे में विस्तार से बताया। इस अपडेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे प्लेटफॉर्म पर सभी यूजर्स और सभी चैनल्स के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, ऑटो-डबिंग अब कुल 27 भाषाओं को सपोर्ट करता है। यानी, अब यूजर्स ज्यादा भाषाओं में अपलोड किए गए वीडियो को अपनी पसंदीदा भाषा में देख सकते हैं।

इस टूल के जबर्दस्त इस्तेमाल को हाईलाइट करते हुए, कंपनी ने बताया कि दिसंबर 2025 में, YouTube पर रोजाना औसतन छह मिलियन (60 लाख) से ज्यादा व्यूअर्स थे, जिन्होंने कम से कम 10 मिनट का ऑटो डब किया हुआ कंटेंट देखा। यूट्यूब अब डब की गई आवाजों को और ज्यादा नेचुरल बना रहा है ताकि यूजर्स ऑडियो के रोबोटिक लगने के बिना कंटेंट का आनंद ले सकें।

इसके लिए, सभी YouTube चैनलों के लिए आठ भाषाओं में एक नया एक्सप्रेसिव स्पीच लॉन्च किया गया है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इंडोनेशियाई, इटैलियन, पुर्तगाली और स्पैनिश शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि नेचुरल आवाज क्रिएटर के असली इमोशन और एनर्जी को कैप्चर करने में मदद करेगी।

YouTube ने यह भी माना कि इस फीचर को जिस तरह से अभी लागू किया गया है, जिसमें अकाउंट की डिफॉल्ट भाषा का इस्तेमाल डब ऑडियो दिखाने के लिए किया जाता है, वह मल्टीलिंगुअल यूजर्स और उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है जो वीडियो को उसकी ओरिजिनल भाषा में देखना पसंद करते हैं। उन्हें डब लैंग्वेज मैनेज करने में मदद करने के लिए, एक नई पसंदीदा लैंग्वेज सेटिंग जोड़ी गई है। यह ऑटो-डबिंग को भी बंद कर देता है।

इसके अलावा, यूट्यूब एक नए लिप सिंक फीचर की भी टेस्टिंग कर रहा है। यह फीचर स्पीकर के होंठों की मूवमेंट को ट्रांसलेटेड ऑडियो से मैच करता है ताकि वीडियो ज्यादा इमर्सिव और नैचुरल लगें। खास बात यह है कि यह फीचर पहले से ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स में मौजूद है।