फंस गए YouTube और X, लाखों लोगों को 'न्यूड' तस्वीरें बनाने वाले साइट्स पर भेजा

YouTube और X, Nudity को बढ़ावा देने के आरोप में फंस गए हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर आरोप है कि यह लोगों को ऐसे वेबसाइट्स पर भेज रहे थे, जो लोगों को गंदी तस्वीरें बनाने की सुविधा देते हैं। एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है।

YouTube और X पर न्यूडिटी को बढ़ावा देने और यूजर्स को ऐसे संदिग्ध टूल्स पर भेजने के आरोप लग रहे हैं। खबरों के मुताबिक, यूट्यूब और एक्स लाखों यूजर्स को ऐसी वेबसाइट्स पर भेज रहे हैं जो AI-पावर्ड "न्यूडिफाई" टूल्स देती हैं, यानी ऐसे टूल्स पर भेज रहे हैं, जो किसी की भी तस्वीर को पूरा न्यूड करने की सुविधा दे रहे हैं। इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक डायलॉग (ISD) की एक नई स्टडी से पता चला है कि इन प्लेटफॉर्म्स ने चार महीने की अवधि में लाखों यूजर्स को ऐसी सर्विसेज तक पहुंचाया, जिनकी मदद से लोग बिना सहमति के गंदी तस्वीरें बना सकते हैं। इस मामले ने इस बात की चिंता बढ़ रही है कि पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डीपफेक टूल्स पर रोक लगाने वाली अपनी पॉलिसीज के बावजूद, यूजर्स को इन टूल्स तक पहुंचने में कैसे मदद कर रहे हैं।

यूट्यूब सबसे बड़ा सोर्स, एक्स दूसरे नंबर पर आईएसडी द्वारा पब्लिश स्टडी में नॉन-कॉन्सेनशुअल (बिना सहमति) के डीपफेक बनाने के लिए 10 सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ऐप्स और वेबसाइट्स की जांच की गई और पता लगाया कि यूजर्स इन साइट्स तक कैसे पहुंच रहे हैं। इसमें पाया गया कि दिसंबर 2025 और मार्च 2026 के बीच, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने nudify वेबसाइट्स (जहां फोटो से कपड़े हटाकर न्यूड तस्वीरें बनाई जाती हैं) पर 57 लाख से ज्यादा विजिट भेजे। इसमें YouTube 18.2 लाख विजिट (कुल रेफरल का 30 फीसदी से ज्यादा) के साथ सबसे बड़ा सोर्स था। जबकि एक्स 13 लाख से ज्यादा विजिट के साथ दूसरा सबसे बड़ा सोर्स था।

रिपोर्ट के मुताबिक, जो यूजर्स "undress app" और "nudify app" जैसे शब्द सर्च कर रहे थे, उन्हें इन टूल्स का रिव्यू और प्रमोशन करने वाले वीडियो दिखाए गए। कुछ वीडियो में इन ऐप्स के लिंक और फ्री क्रेडिट देने वाले प्रोमो कोड भी शामिल थे, जिससे इन सर्विसेज को इस्तेमाल करना आसान हो गया।

प्लेटफॉर्म के नियमों के खिलाफ जा रहे प्लेटफॉर्म रिसर्चर का कहना है कि ये नतीजे यूट्यूब की अपनी उन नीतियों के "सीधे उलट" लगते हैं जिनमें सेक्स से जुड़े स्पष्ट कंटेंट पर रोक है। उनका तर्क है कि ये नियम उन वेबसाइट और टूल पर भी लागू होने चाहिए जो बिना सहमति के अंतरंग तस्वीरें बनाते हैं। हालांकि, ऐसा कंटेंट आसानी से मिल जाता था, जिससे यह प्लेटफॉर्म असल में न्यूड तस्वीरें बनाने वाली वेबसाइट तक पहुंचने का जरिया बन गया था।

ISD UK में इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन्स के लिए पॉलिसी और रिसर्च की सीनियर डायरेक्टर, मेलानी स्मिथ ने 'वायर्ड' को बताया, "ऐसा नहीं था कि यूट्यूब सिर्फ जानकारी का एक पैसिव जरिया था। कई मामलों में, यह इन टूल्स के इस्तेमाल में भी मदद कर रहा था।"

स्मिथ ने आगे कहा कि यूट्यूबे की पॉलिसी में ऐसी वेबसाइट्स के लिंक या विज्ञापन देने पर भी रोक है जो सेक्स से जुड़ा कंटेंट स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है। सैद्धांतिक रूप से, इसमें ऐसी सर्विस भी शामिल होनी चाहिए जो बिना सहमति के अंतरंग तस्वीरें या वीडियो बनाती हैं। हालांकि, ऐसा लगता है कि इन नियमों को हर बार एक जैसा लागू नहीं किया जाता है।

इस बीच, वायर्ड (Wired) को दिए एक बयान में यूट्यूब के प्रवक्ता बूट बुलविंकल ने कहा कि कंपनी की "सख्त नीतियां हैं जो ऐसे कंटेंट पर रोक लगाती हैं जिसमें अनचाहे तरीके से सेक्सुअल चीजें दिखाई गई हों, जैसे कि बिना सहमति के शेयर की गई निजी तस्वीरें"। उन्होंने आगे कहा कि ये नीतियां यूट्यूब पर मौजूद कंटेंट और बाहरी लिंक, दोनों पर लागू होती हैं, और इनमें "बदला हुआ या सिंथेटिक कंटेंट भी शामिल है जो असल जैसा नग्नता (nudity) दिखाता है"।

ट्रैफिक के अलावा, ISD की स्टडी में यह भी देखा गया कि ये AI टूल्स कितने आसानी से उपलब्ध और फायदेमंद हो गए हैं। इसमें पाया गया कि कुछ ऐप्स यूजर्स को बहुत कम कीमत, जैसे कि प्रति इमेज $1, में साफ तौर पर अश्लील इमेज बनाने की सुविधा देते हैं। स्टडी में यह भी पता चला कि आम तौर पर मौजूदा और पूर्व गर्लफ्रेंड्स को निशाना बनाया जाता है, जबकि कुछ यूजर्स बहनों और कजिन्स जैसी महिला रिश्तेदारों को भी निशाना बनाते हैं।