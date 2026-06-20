मिल गई सीक्रेट ट्रिक, तेजी से खत्म नहीं होगी फोन की बैटरी, बस ऑन करें यह सेटिंग

अगर आपके फोन की बैटरी भी तेजी से खत्म हो जाती है और आपको बार-बार फोन चार्ज करना पड़ता है, तो यहां हम आपको एक सीक्रेट सेटिंग बता रहे हैं, जिसे ऑन करके और फोन की बैटरी को तेजी से खत्म होने से रोक सकते हैं। कैसे ऑन करना है यह सेटिंग चलिए बताते हैं…

अगर आप भी बैटरी जल्दी खत्म होने की समस्या से जूझ रहे, तो शायद आपको स्मार्टफोन में छिपी एक सीक्रेट सेटिंग के बारे में नहीं पता। इस सेटिंग को ऑन करते ही फोन की बैटरी खत्म होने काफी हद तक कम हो जाएगी। बैटरी एक्सपर्ट्स और स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां भी लगातार अडैप्टिव बैटरी या अडैप्टिव पावर फीचर को ऑन करने की सलाह दे रहे हैं, जो एंड्रॉयड फोन और आईफोन दोनों में उपलब्ध है। यह फीचर फालतू बैकग्राउंड एक्टिविटी को सीमित करके और पावर को बेहतर ढंग से मैनेज करके रोजाना इस्तेमाल के दौरान फोन की बैटरी लाइफ को बढ़ाने में मदद करता है। कई लोगों के लिए, बैटरी लाइफ एक रोजमर्रा की परेशानी बन गई है। बड़ी स्क्रीन, चमकदार डिस्प्ले, लगातार नोटिफिकेशन और बैकग्राउंड ऐप्स चुपचाप बैटरी खत्म करते रहते हैं, भले ही फोन इस्तेमाल में न हो। अच्छी बात यह है कि अगर यह सेटिंग ऑन है, तो यह आपकी मदद कर सकती है।

अडैप्टिव बैटरी सेटिंग चालू करें Android फोन पर, इस सेटिंग को आम तौर पर 'Adaptive Battery' कहा जाता है। Google का कहना है कि यह आपके ऐप इस्तेमाल करने के तरीके को सीखती है और उन ऐप्स के लिए बैटरी का इस्तेमाल कम कर देती है जिन्हें आप बहुत कम खोलते हैं। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया ऐप्स, शॉपिंग ऐप्स या गेम्स, जिन्हें आप शायद ही कभी इस्तेमाल करते हैं, वे बैकग्राउंड में फालतू में बैटरी खर्च करना बंद कर देते हैं।

Android 9 या उससे नए वर्जन वाले ज्यादातर एंड्रॉयड फोन में यह फीचर पहले से ही होता है। आप आम तौर पर इसे Settings -> Battery -> Adaptive Battery में जाकर आप इसे पा सकते हैं। गूगल लंबे समय तक बैटरी के बेहतर ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसे ऑन रखने की सलाह देता है।

Apple ने नए iPhones में 'Adaptive Power' नाम का एक ऐसा ही टूल भी पेश किया है। यह चुपचाप परफॉर्मेंस में छोटे-मोटे बदलाव करता है, जैसे कि बैटरी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने पर स्क्रीन की ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देना या बैकग्राउंड एक्टिविटी को सीमित करना। ऐप्पल का कहना है कि यह फीचर बैकग्राउंड में अपने-आप काम करता है और समय के साथ आपके चार्जिंग और इस्तेमाल करने के तरीकों से सीखता है।

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रोजाना इस्तेमाल के लिए यह सेटिंग क्यों जरूरी है? यूजर्स के लिए सबसे बड़ा फायदा आसान है: चार्जिंग के लिए कम ब्रेक।

अगर आपके फोन की बैटरी अक्सर पूरे दिन नहीं चल पाती है, तो 'अडैप्टिव बैटरी' सेटिंग फालतू एक्टिविटी को कम करके बैटरी लाइफ बढ़ाने में मदद कर सकती है। इससे फोन कम गर्म होता है, जिससे लंबे समय में बैटरी की सेहत बेहतर रह सकती है। हालांकि, नतीजे इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप फोन का कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और लगातार मोबाइल हॉटस्पॉट इस्तेमाल करने से बैटरी जल्दी खत्म होगी।