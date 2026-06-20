काम की बात: मिल गई सीक्रेट ट्रिक, तेजी से खत्म नहीं होगी फोन की बैटरी, बस ऑन करें यह सेटिंग
अगर आपके फोन की बैटरी भी तेजी से खत्म हो जाती है और आपको बार-बार फोन चार्ज करना पड़ता है, तो यहां हम आपको एक सीक्रेट सेटिंग बता रहे हैं, जिसे ऑन करके और फोन की बैटरी को तेजी से खत्म होने से रोक सकते हैं। कैसे ऑन करना है यह सेटिंग चलिए बताते हैं…
अगर आप भी बैटरी जल्दी खत्म होने की समस्या से जूझ रहे, तो शायद आपको स्मार्टफोन में छिपी एक सीक्रेट सेटिंग के बारे में नहीं पता। इस सेटिंग को ऑन करते ही फोन की बैटरी खत्म होने काफी हद तक कम हो जाएगी। बैटरी एक्सपर्ट्स और स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां भी लगातार अडैप्टिव बैटरी या अडैप्टिव पावर फीचर को ऑन करने की सलाह दे रहे हैं, जो एंड्रॉयड फोन और आईफोन दोनों में उपलब्ध है। यह फीचर फालतू बैकग्राउंड एक्टिविटी को सीमित करके और पावर को बेहतर ढंग से मैनेज करके रोजाना इस्तेमाल के दौरान फोन की बैटरी लाइफ को बढ़ाने में मदद करता है। कई लोगों के लिए, बैटरी लाइफ एक रोजमर्रा की परेशानी बन गई है। बड़ी स्क्रीन, चमकदार डिस्प्ले, लगातार नोटिफिकेशन और बैकग्राउंड ऐप्स चुपचाप बैटरी खत्म करते रहते हैं, भले ही फोन इस्तेमाल में न हो। अच्छी बात यह है कि अगर यह सेटिंग ऑन है, तो यह आपकी मदद कर सकती है।
अडैप्टिव बैटरी सेटिंग चालू करें
Android फोन पर, इस सेटिंग को आम तौर पर 'Adaptive Battery' कहा जाता है। Google का कहना है कि यह आपके ऐप इस्तेमाल करने के तरीके को सीखती है और उन ऐप्स के लिए बैटरी का इस्तेमाल कम कर देती है जिन्हें आप बहुत कम खोलते हैं। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया ऐप्स, शॉपिंग ऐप्स या गेम्स, जिन्हें आप शायद ही कभी इस्तेमाल करते हैं, वे बैकग्राउंड में फालतू में बैटरी खर्च करना बंद कर देते हैं।
Android 9 या उससे नए वर्जन वाले ज्यादातर एंड्रॉयड फोन में यह फीचर पहले से ही होता है। आप आम तौर पर इसे Settings -> Battery -> Adaptive Battery में जाकर आप इसे पा सकते हैं। गूगल लंबे समय तक बैटरी के बेहतर ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसे ऑन रखने की सलाह देता है।
Apple ने नए iPhones में 'Adaptive Power' नाम का एक ऐसा ही टूल भी पेश किया है। यह चुपचाप परफॉर्मेंस में छोटे-मोटे बदलाव करता है, जैसे कि बैटरी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने पर स्क्रीन की ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देना या बैकग्राउंड एक्टिविटी को सीमित करना। ऐप्पल का कहना है कि यह फीचर बैकग्राउंड में अपने-आप काम करता है और समय के साथ आपके चार्जिंग और इस्तेमाल करने के तरीकों से सीखता है।
हैक
रोजाना इस्तेमाल के लिए यह सेटिंग क्यों जरूरी है?
यूजर्स के लिए सबसे बड़ा फायदा आसान है: चार्जिंग के लिए कम ब्रेक।
अगर आपके फोन की बैटरी अक्सर पूरे दिन नहीं चल पाती है, तो 'अडैप्टिव बैटरी' सेटिंग फालतू एक्टिविटी को कम करके बैटरी लाइफ बढ़ाने में मदद कर सकती है। इससे फोन कम गर्म होता है, जिससे लंबे समय में बैटरी की सेहत बेहतर रह सकती है। हालांकि, नतीजे इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप फोन का कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और लगातार मोबाइल हॉटस्पॉट इस्तेमाल करने से बैटरी जल्दी खत्म होगी।
छोटे-छोटे बदलाव जो ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं
बैटरी एक्सपर्ट्स स्क्रीन की ब्राइटनेस कम करने, जब मुमकिन हो तो रिफ्रेश रेट घटाने, अगर आप 'ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले' का इस्तेमाल कम करते हैं तो उसे बंद करने और यह देखने की सलाह देते हैं कि कौन से ऐप्स सबसे ज्यादा पावर इस्तेमाल करते हैं। ऐप्स को अपडेट रखने से भी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। नया फोन खरीदने या बैटरी बदलने पर पैसे खर्च करने से पहले, यह चेक कर लेना अच्छा रहेगा कि कहीं यह छिपी हुई सेटिंग पहले से ऑन तो नहीं है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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