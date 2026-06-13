चुपके से स्क्रीन का फोटो ले रहे फोन, लैपटॉप, लीक हो सकती हैं पर्सनल चीजें; तुरंत बंद करें यह सेटिंग

Microsoft Recall feature ने दुनियाभर के लोगों में प्राइवेसी की चिंता बढ़ा दी है। यह फीचर हर कुछ सेकंड में स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेता है और उस सिस्टम में ही सेव कर लेता है। परेशान करने वाली बात यह है कि कई बार स्क्रीन पर पर्सनल चीजें भी होती हैं। कैसे रहे सेफ, चलिए बताते हैं...

Microsoft Recall feature: हो सकता है कि आपका स्मार्टफोन और लैपटॉप हर कुछ सेकंड में चुपचाप आपकी स्क्रीन की तस्वीरें ले रहे हों - ऐसा किसी वायरस की वजह से नहीं, बल्कि एक इन-बिल्ट AI फीचर की वजह से हो रहा है। Microsoft का Recall फीचर, जिसे अप्रैल 2025 में Windows 11 Copilot+ PC यूजर्स के लिए जारी किया गया था, आपकी स्क्रीन एक्टिविटी के समय-समय पर (लगभग हर पांच सेकंड में) स्क्रीनशॉट लेता है और उन्हें आपके डिवाइस पर ही स्टोर करता है। वहां, डिवाइस पर मौजूद AI मॉडल उस कंटेंट का एनालिसिस करते हैं और उसे सर्च करने लायक बनाते हैं। इस फीचर ने एक बार फिर दुनियाभर में इस बहस को छेड़ दिया है कि डिजिटल सुविधा कहां खत्म होती है और निगरानी (सर्विलांस) कहां से शुरू होती है।

Microsoft Recall क्या है और यह स्क्रीनशॉट क्यों लेता है? माइक्रोसॉफ्ट ने रिकॉल को आपके पीसी के लिए "फोटोग्राफिक मेमोरी" के रूप में पेश किया। कंपनी ने कहा, "यह फीचर हमारे सामने आने वाली सबसे निराशाजनक समस्याओं में से एक को हल करने के लिए डिजाइन की गई थी - कुछ ऐसा खोजना जिसे हम जानते हैं कि हमने पहले देखा है", यूजर्स को अलग-अलग व्यक्ति के एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने कंप्यूटर की हिस्ट्री को खोजने की अनुमति देता है।

दरअसल, रिकॉल ऑटोमैटिकली आपके द्वारा खोले गए अधिकांश ऐप्स, वेबपेजों और दस्तावेजों का स्क्रीनशॉट लेता है। सिस्टम तब इन सभी स्क्रीनशॉट को कैटलॉग करता है और प्रत्येक में दिखाई देने वाली चीजों को पार्स करने के लिए ऑन-डिवाइस AI का उपयोग करता है। यूजर उन स्क्रीनशॉट को खोज सकते हैं और एक क्लिक से उन पेजों पर वापस लौट सकते हैं। स्टोरेज की बात करें तो, डिफॉल्ट रूप से, 1TB SSD में से खासतौर से स्क्रीनशॉट के लिए 150GB स्टोरेज डेडिकेटेड रहेगा।

प्राइवेसी एक्सपर्ट्स क्यों परेशान? इस पर लोगों ने काफी तेजी से प्रतिक्रिया दी। माइक्रोसॉफ्ट के इस फीचर की घोषणा के सिर्फ दो दिन बाद, यूके के 'इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिस' ने कहा कि ग्राहकों की प्राइवेसी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच वे कंपनी से संपर्क करेंगे। AI और प्राइवेसी एडवाइजर डॉ. क्रिस श्रीशक ने BBC से कहा: "यह प्राइवेसी के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकता है। सिर्फ यह बात कि डिवाइस के इस्तेमाल के दौरान स्क्रीनशॉट लिए जाएंगे, लोगों को डरा सकती है या उन्हें झिझक महसूस करा सकती है।"

सिक्योरिटी रिसर्चर ने बार-बार इसी समस्या की ओर इशारा किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेन्सिलवेनिया के ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ने अप्रैल 2025 में एक चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया कि 'रिकॉल' (Recall) से "सुरक्षा, कानूनी और प्राइवेसी से जुड़ी बड़ी और अस्वीकार्य चुनौतियां" पैदा होती हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर्स से इसे डिसेबल करने का जोरदार आग्रह किया गया।

ईयू के GDPR के तहत आने वाले इलाकों में, एक ऐसा फीचर जो लगातार स्क्रीन का कंटेंट कैप्चर करता है, जिसमें स्क्रीन पर दिखने वाला थर्ड पार्टी का संवेदनशील पर्सनल डेटा भी शामिल हो सकता है, अनुपालन (compliance) से जुड़े अहम सवाल खड़े करता है।

स्मार्टफोन भी इससे अछूते नहीं हैं स्क्रीनशॉट से जुड़ी यह बात सिर्फ Windows पीसी तक ही सीमित नहीं है। Android और iOS पर, 'एक्सेसिबिलिटी फीचर' (जैसे iOS पर AssistiveTouch या Android पर इसी तरह के टूल) कभी-कभी तब भी स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा दे सकते हैं जब सामान्य तरीकों पर रोक लगी हो। ये फीचर असल में दिव्यांग यूजर्स की मदद के लिए बनाए गए थे, लेकिन इनका इस्तेमाल ऐसे तरीकों से भी किया जा सकता है जिनके लिए इन्हें नहीं बनाया गया था।

सिक्योरिटी रिसर्चर यह भी चेतावनी देते हैं कि थर्ड-पार्टी ऐप्स चुपके से एक्सेसिबिलिटी परमिशन का इस्तेमाल करके स्क्रीन का कंटेंट कैप्चर कर सकती हैं। जो ऐप्स "हर जगह स्क्रीनशॉट अनलॉक" करने का दावा करती हैं, वे आम तौर पर सिस्टम सिक्योरिटी फ्लैग्स में दखल देकर काम करती हैं, जो खतरनाक हो सकता है; ऐसी ऐप्स बिना आपकी मंजूरी के डेटा भी इकट्ठा कर सकती हैं।

फिलहाल Apple के पास Microsoft Recall जैसा कोई AI फीचर नहीं है, जो पूरी स्क्रीन का अपने-आप स्क्रीनशॉट ले और जिसके लिए ऐप्स को स्क्रीन रिकॉर्डिंग या कैप्चरिंग के लिए साफ तौर पर इजाजत लेनी पड़े।

आप अभी क्या कर सकते हैं शुरुआती विरोध के बाद Microsoft ने सुरक्षा के उपाय किए। Recall के नए वर्जन में अब यूजर्स को Windows सेटअप के दौरान इसे चुनने (ऑप्ट-इन करने) की जरूरत होती है, इसमें खास ऐप्स और वेबसाइट्स को कैप्चर होने से रोकने की सुविधा है, और यह स्क्रीनशॉट को एन्क्रिप्ट करता है, जिन्हें देखने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है। हालांकि, प्राइवेसी एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई यूजर्स बिना यह पढ़े कि वे किस चीज के लिए सहमति दे रहे हैं, सेटअप स्क्रीन पर आगे बढ़ जाते हैं।

इसे बंद करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स: Windows 11 पर, Privacy & Security → Recall & Snapshots पर जाएं और इस फीचर को बंद कर दें।

Android पर, Settings → Accessibility में जाकर देखें कि किन ऐप्स के पास एक्सेसिबिलिटी परमिशन हैं।

iPhone पर, Settings → Privacy & Security → Screen Recording देखें।