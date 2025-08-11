किसी और को मिल सकता है आपका नंबर, रीचार्ज ना करने पर इतने दिन बाद हो जाता है बंद

क्या आपको पता है कि आपका फोन नंबर किसी और को मिल सकता है? अगर आप एक तय वक्त तक कोई रीचार्ज ना करें तो आपका नंबर बंद कर दिया जाएगा और उसे किसी और को जारी किया जा सकता है। आइए इस बारे में विस्तार से बताएं।

लगभग सभी स्मार्टफोन्स अब डुअल सिम क्षमता के साथ आते हैं और यूजर्स को आसानी से एक ही फोन में दो सिम कार्ड मैनेज करने का विकल्प मिल जाता है। हालांकि, इससे जुड़ा नकारात्मक पहलू ये है कि दो अलग-अलग नंबर पर रीचार्ज करवाना पड़ता है। कई यूजर्स यह नहीं समझते कि अगर वे किसी नंबर पर लंबे वक्त तक रीचार्ज नहीं कराते तो वह बंद हो सकता है और किसी और को दिया जा सकता है।

टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की ओर से बेहद कड़े नियम बनाए गए हैं और उनके हिसाब से ही पुराने नंबर को बंद कर किसी और को दोबारा जारी किया जाता है। बीते दिनों एक मजेदार वाकया सामने आया था, जब क्रिकेटर रजत पाटीदार का पुराना नंबर लंबे वक्त तक रीचार्ज ना होने के चलते बंद हो गया और नए यूजर को मिल गया।

रजत का पुराना नंबर पाने वाले यूजर को विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे बड़े क्रिकेटर्स के कॉल आने लगे थे। आइए आपको बताएं कि सिम कार्ड बंद होने से जुड़ा नियम क्या है और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

इतने दिनों तक बिना रीचार्ज चालू रहेगा सिम TRAI की ओर से बनाए गए नियम के हिसाब से टेलिकॉम कंपनियां अपने सब्सक्राइबर्स को रीचार्ज ना करवाने की स्थिति में तय वक्त तक सिम चालू रखने का विकल्प देती हैं और इसके बाद नंबर बंद कर सकती हैं। Jio और Airtel के सिम बिना रीचार्ज के 90 दिनों तक चालू रहने हैं। इनकमिंग कॉल सेवा कुछ सप्ताह में बंद हो जाती है लेकिन नंबर बंद नहीं किया जाता।

एयरटेल यूजर्स को 15 दिनों का अतिरिक्त ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है। इसके अलावा Vi की पॉलिसी भी 90 दिनों तक ही बिना रीचार्ज के नंबर चालू रखने की है। अगर इस अवधि में रीचार्ज नहीं किया जाता तो नंबर बंद कर दिया जाता है।

BSNL यूजर्स को मिलता है सबसे ज्यादा वक्त भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) अकेली कंपनी है, जो यूजर्स को पूरे 180 दिनों तक अगला रीचार्ज करने का वक्त देती है और बिना रीचार्ज के सिम कार्ड पूरे 180 दिनों तक चालू रहता है। अगर आप केवल एक सेकेंडरी नंबर चालू रखना चाहते हैं और बार-बार रीचार्ज नहीं करना चाहते तो BSNL बाकियों के मुकाबले बेहतर विकल्प है। जरूरी है कि आप बेसिक प्लान से तय वक्त में कम से कम एक बार रीचार्ज कराते रहें।