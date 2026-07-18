जरूरी Email अब नहीं बनेगा 'Spam', एक सेटिंग से हमेशा की टेंशन खत्म; स्टेप्स

अगर आपके जरूरी Email बार-बार Spam Folder में जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यहां हम आपको ऐसी ट्रिक बता रहे हैं, जिसके जरिए आप जरूरी ईमेल को स्पैम में जाने से हमेशा के लिए रोक सकते हैं।

Gmail, गूगल की एक फ्री वेब-बेस्ड ईमेल सर्विस है, जो अब हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गई है। अब शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो, जब लोग अपना जीमेल चेक नहीं करते हों। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग सभी आधिकारिक बातचीत ईमेल के माध्यम से की जाती है। ऑफिस के जरूरी नोटिफिकेशन हों, बैंकिंग अलर्ट हों या फिर कोई अन्य जानकारी, सभी के लिए जरूरी मेल जीमेल के जरिए ही लोगों को मिलते हैं। लेकिन सुविधा के साथ-साथ कुछ दिक्कतें भी हैं। दरअसल, कई बार बेहद जरूरी ईमेल इनबॉक्स में आने की बजाय स्पैम फोल्डर में पहुंच जाते हैं और यूजर को पता तक नहीं चलता। लोग जरूरी ईमेल का इंतजार इनबॉक्स में करते रहते हैं और इससे लोगों का काफी समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन आज हम आपको इस समस्या का समाधान बता रहे हैं।

आखिर जरूरी ईमेल स्पैम में क्यों चले जाते हैं? जीमेल, मेल को छांटने के लिए, अपने एआई-पावर्ड स्पैम फिल्टर का इस्तेमाल करता है। यह आम तौर पर असली जंक मेल को पकड़ते हैं और उन्हें स्पैम फोल्डर में डाल देते हैं ताकि इनबॉक्स साफ सुथरा दिखाई दे। लेकिन कभी-कभी इससे गलती भी हो जाती है और यह जरूरी मेल को भी स्पैम समझ लेता है और स्पैम फोल्डर में भेज देता है। आमतौर पर तब होता है जब भेजने वाला नया हो, या ईमेल कुछ ज्यादा ही प्रमोशन जैसा लगे या हो सकता है कि आपने या किसी और ने पहले भी इसी तरह के ईमेल को स्पैम के रूप में मार्क किया हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि जीमेल यह कंट्रोल करने की सुविधा देता है कि किन ईमेल को स्पैम नहीं मानना है।

जरूरी ईमेल को स्पैम में जाने से कैसे रोकें? अगर आपके जरूरी ईमेल भी बार-बार स्पैम फोल्डल में जा रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए। बस नीचे बताएं स्टेप्स को फॉलो करें:

1. अपने कंप्यूटर पर Gmail खोलें।

2. बाईं ओर 'More' पर क्लिक करें, फिर नीचे स्क्रॉल करके 'Spam' पर क्लिक करें।

3. उस ईमेल को ढूंढ़ें और खोलें।

4. सबसे ऊपर, 'Not spam' पर क्लिक करें।

अब Gmail इसे याद रखेगा और आगे से इन ईमेल एड्रेस से आने वाले मेल को आपके इनबॉक्स में आने देगा।

हमेशा के लिए टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, तो एक जीमेल फिल्टर बनाएं यदि आपके पास किसी खास व्यक्ति या कंपनी के ईमेल बार-बार आते हैं, तो एक फिल्टर बनाकर इस समस्या को हमेशा के लिए कम कर सकते हैं। यह लगभग जीमेल को बताने जैसा है कि इन मेल को छोड़ दो। वे मेरे साथ हैं।

फ्लिटर सेट करने का तरीका यहां बताया गया है (इसके लिए अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करें): 1. Gmail खोलें।

2. सर्च बार में, 'Show Search Options' वाले छोटे आइकन पर क्लिक करें।

3. 'From' सेक्शन में भेजने वाले का ईमेल डालें।

4. वहां, 'Create filter' पर क्लिक करें।

5. फिर 'Never send it to Spam' वाले बॉक्स को टिक करें।

6. पूरा करने के लिए 'Create filter' पर क्लिक करें।

अब, जीमेल उस एड्रेस से आगे आने वाले सभी ईमेल को स्पैम में नहीं भेजेगा।

जीमेल ऐप के बारे में क्या ख्याल है? आपके फोन या टैबलेट पर, थोड़ी लिमिटेशन हैं, जैसे आप फिल्टर नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी आप ईमेल को स्पैम नहीं के रूप में मार्क कर सकते हैं:

1. जीमेल ऐप खोलें।

2. मेनू पर टैप करें, स्पैम फोल्डर पर जाएं।

3. अब आप उस जरूरी ईमेल को खोलें, जो स्पैम फोल्डर में आ गया है।

4. अब ऊपर दिए थ्री डॉट पर टैप करें, फिर 'Report not spam' पर टैप करें।

एक और टिप: भेजने वाले को अपने कॉन्टैक्ट्स में जोड़ लें। Gmail आम तौर पर आपकी एड्रेस बुक में सेव लोगों के ईमेल पर भरोसा करता है।

याद रखें, फिल्टर सेट करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत होती है आप अभी मोबाइल ऐप से ईमेल फिल्टर नहीं बना सकते। अगर आप चाहते हैं कि एक बार सेट करने के बाद आपको बार-बार कुछ न करना पड़े, तो कंप्यूटर पर जीमेल में लॉग इन करें और वहीं इसे सेट करें।