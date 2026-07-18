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काम की बात: जरूरी Email अब नहीं बनेगा 'Spam', एक सेटिंग से हमेशा की टेंशन खत्म; स्टेप्स

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आपके जरूरी Email बार-बार Spam Folder में जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यहां हम आपको ऐसी ट्रिक बता रहे हैं, जिसके जरिए आप जरूरी ईमेल को स्पैम में जाने से हमेशा के लिए रोक सकते हैं।

जरूरी Email अब नहीं बनेगा 'Spam', एक सेटिंग से हमेशा की टेंशन खत्म; स्टेप्स

Gmail, गूगल की एक फ्री वेब-बेस्ड ईमेल सर्विस है, जो अब हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गई है। अब शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो, जब लोग अपना जीमेल चेक नहीं करते हों। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग सभी आधिकारिक बातचीत ईमेल के माध्यम से की जाती है। ऑफिस के जरूरी नोटिफिकेशन हों, बैंकिंग अलर्ट हों या फिर कोई अन्य जानकारी, सभी के लिए जरूरी मेल जीमेल के जरिए ही लोगों को मिलते हैं। लेकिन सुविधा के साथ-साथ कुछ दिक्कतें भी हैं। दरअसल, कई बार बेहद जरूरी ईमेल इनबॉक्स में आने की बजाय स्पैम फोल्डर में पहुंच जाते हैं और यूजर को पता तक नहीं चलता। लोग जरूरी ईमेल का इंतजार इनबॉक्स में करते रहते हैं और इससे लोगों का काफी समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन आज हम आपको इस समस्या का समाधान बता रहे हैं।

आखिर जरूरी ईमेल स्पैम में क्यों चले जाते हैं?

जीमेल, मेल को छांटने के लिए, अपने एआई-पावर्ड स्पैम फिल्टर का इस्तेमाल करता है। यह आम तौर पर असली जंक मेल को पकड़ते हैं और उन्हें स्पैम फोल्डर में डाल देते हैं ताकि इनबॉक्स साफ सुथरा दिखाई दे। लेकिन कभी-कभी इससे गलती भी हो जाती है और यह जरूरी मेल को भी स्पैम समझ लेता है और स्पैम फोल्डर में भेज देता है। आमतौर पर तब होता है जब भेजने वाला नया हो, या ईमेल कुछ ज्यादा ही प्रमोशन जैसा लगे या हो सकता है कि आपने या किसी और ने पहले भी इसी तरह के ईमेल को स्पैम के रूप में मार्क किया हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि जीमेल यह कंट्रोल करने की सुविधा देता है कि किन ईमेल को स्पैम नहीं मानना है।

जरूरी ईमेल को स्पैम में जाने से कैसे रोकें?

अगर आपके जरूरी ईमेल भी बार-बार स्पैम फोल्डल में जा रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए। बस नीचे बताएं स्टेप्स को फॉलो करें:

1. अपने कंप्यूटर पर Gmail खोलें।

2. बाईं ओर 'More' पर क्लिक करें, फिर नीचे स्क्रॉल करके 'Spam' पर क्लिक करें।

3. उस ईमेल को ढूंढ़ें और खोलें।

4. सबसे ऊपर, 'Not spam' पर क्लिक करें।

अब Gmail इसे याद रखेगा और आगे से इन ईमेल एड्रेस से आने वाले मेल को आपके इनबॉक्स में आने देगा।

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हमेशा के लिए टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, तो एक जीमेल फिल्टर बनाएं

यदि आपके पास किसी खास व्यक्ति या कंपनी के ईमेल बार-बार आते हैं, तो एक फिल्टर बनाकर इस समस्या को हमेशा के लिए कम कर सकते हैं। यह लगभग जीमेल को बताने जैसा है कि इन मेल को छोड़ दो। वे मेरे साथ हैं।

फ्लिटर सेट करने का तरीका यहां बताया गया है (इसके लिए अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करें):

1. Gmail खोलें।

2. सर्च बार में, 'Show Search Options' वाले छोटे आइकन पर क्लिक करें।

3. 'From' सेक्शन में भेजने वाले का ईमेल डालें।

4. वहां, 'Create filter' पर क्लिक करें।

5. फिर 'Never send it to Spam' वाले बॉक्स को टिक करें।

6. पूरा करने के लिए 'Create filter' पर क्लिक करें।

अब, जीमेल उस एड्रेस से आगे आने वाले सभी ईमेल को स्पैम में नहीं भेजेगा।

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जीमेल ऐप के बारे में क्या ख्याल है?

आपके फोन या टैबलेट पर, थोड़ी लिमिटेशन हैं, जैसे आप फिल्टर नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी आप ईमेल को स्पैम नहीं के रूप में मार्क कर सकते हैं:

1. जीमेल ऐप खोलें।

2. मेनू पर टैप करें, स्पैम फोल्डर पर जाएं।

3. अब आप उस जरूरी ईमेल को खोलें, जो स्पैम फोल्डर में आ गया है।

4. अब ऊपर दिए थ्री डॉट पर टैप करें, फिर 'Report not spam' पर टैप करें।

एक और टिप: भेजने वाले को अपने कॉन्टैक्ट्स में जोड़ लें। Gmail आम तौर पर आपकी एड्रेस बुक में सेव लोगों के ईमेल पर भरोसा करता है।

याद रखें, फिल्टर सेट करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत होती है

आप अभी मोबाइल ऐप से ईमेल फिल्टर नहीं बना सकते। अगर आप चाहते हैं कि एक बार सेट करने के बाद आपको बार-बार कुछ न करना पड़े, तो कंप्यूटर पर जीमेल में लॉग इन करें और वहीं इसे सेट करें।

कुल मिलाकर, असली ईमेल को 'Not spam' (स्पैम नहीं) के तौर पर मार्क करें, जो ईमेल सच में जरूरी हैं उनके लिए फिल्टर बनाएं और जरूरी कॉन्टैक्ट्स को सेव करें। इससे जीमेल को पता चल जाता है कि आप किस पर भरोसा करते हैं और आपके जरूरी ईमेल असल में वहीं पहुंचते हैं जहां आप उन्हें देख सकें।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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