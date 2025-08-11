कीबोर्ड और माउस का काम खत्म! पूरी तरह बदलने वाला है कंप्यूटर, मिलेगा AI का मजा

भले ही आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन आने वाले वक्त में कंप्यूटर के काम करने का तरीका बदलने वाला है। संभव है कि आपको अगले कुछ साल बाद कीबोर्ड और माउस की जरूरत ही ना पड़े।

आर्टिफीशिल इंटेलिजेंस (AI) ऐसा ट्रेंड नहीं है, जो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा बल्कि यह तेजी से हमारी दुनिया को बदल रहा है। अब संकेत मिले हैं कि इसके साथ कंप्यूटर के मौजूदा डिजाइन में बदलाव होने वाला है और कुछ वक्त बाद तो माउस और कीबोर्ड की जरूरत ही पूरी तरह खत्म हो जाएगी। बेशक सुनने में यह अजीब लगे लेकिन यह भविष्य की सच्चाई बन सकता है।

बीते दिनों सॉफ्टवेयर कंपनी Microsoft की ओर से एक Windows 2030 Vision नाम का वीडियो शेयर किया गया। इस वीडियो में दिखाया गया है कि भविष्य में कंप्यूटर के काम करने का तरीका क्या हो सकता है और यूजर्स को उनके कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए कीबोर्ड और माउस जैसे डिवाइसेज की मदद नहीं लेनी होगी। यह वीडियो दिखाता है कि अगले पांच साल में कंप्यूटर कितना बदलने वाले हैं।

नए वीडियो में दिखी भविष्य की झलक माइक्रोसॉफ्ट के 'विंडोज 2030 विजन' वीडियो में आने वाले पांच वर्षों में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में होने वाले बड़े बदलावों की झलक दिखाई गई है। इस विजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डीप इंटीग्रेशन पर खास जोर दिया गया है। कंपनी के एंटरप्राइज और सिक्योरिटी डिवीजन के कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट डेविड वेस्टन ने बताया कि भविष्य का विंडोज, यूजर्स से ज्यादा जुड़ा हुआ होगा और उनके सुनने, बोलने, देखने और समझने के एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल देगा।

साथ ही, काम को आसान और तेज बनाने के लिए डिजाइन किया गया एजेंटिक AI एक बिल्कुल नया डेस्कटॉप एक्सपीरियंस लेकर आएगा। वेस्टन ने कहा, 'मुझे भरोसा है कि विंडोज और अन्य माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के फ्यूचर में आने वाले वर्जन मल्टीमॉडल के जरिए इंटरैक्ट करेंगे। आसान भाषा में समझें तो कंप्यूटर वही देखेगा जो हम देखते हैं, वही सुनेगा जो हम सुनते हैं।'