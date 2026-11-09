सैलरी आते ही कहां गायब हो जाते हैं पैसे नहीं पता चलता? Claude का नया फीचर देगा पाई-पाई का हिसाब
Anthropic ने Claude AI में पर्सनल फाइनेंस फीचर पेश किया है। इसकी मदद से यूजर्स अपने बैंक और क्रेडिट कार्ड अकाउंट कनेक्ट करके खर्च, बैलेंस, EMI, बिल और ट्रांजैक्शन की जानकारी ले सकेंगे। जानें कैसे काम करता है यह टूल:
आजकल ज्यादातर लोगों के लिए महीने की सैलरी का हिसाब रखना आसान नहीं होता। महीने की शुरुआत में अकाउंट में पैसे आते हैं और कुछ ही दिनों में पता नहीं चलता कि पैसा कहां खर्च हो गया। कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी खाने-पीने का बिल तो कभी EMI और सब्सक्रिप्शन के चक्कर में काफी पैसे निकल जाते हैं। ऐसे में अगर कोई खुद ही आपके बैंक अकाउंट का हिसाब रखे और आपको बताए कि पैसा कहां खर्च हो रहा है तो कैसा रहेगा? AI कंपनी Anthropic ने अपने चैटबॉट Claude के लिए ऐसा ही एक नया फीचर पेश किया है।
इस फीचर का नाम Personal Finance है। इसकी मदद से यूजर्स अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड को Claude से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद AI आपके ट्रांजैक्शन को पढ़कर खर्च का पूरा हिसाब बता सकता है। यूजर्स इससे सीधे सवाल पूछकर अपनी कमाई और खर्च की जानकारी ले सकेंगे। यह फीचर अभी अमेरिका में चुनिंदा पेड यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है। जल्द इसे और मार्केट में भी उपलब्ध कराया जा सकता है:
सैलरी कहां खर्च हुई, Claude को पूछ सकेंगे ये सवाल
इस फीचर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूजर्स Claude से सीधे अपने पैसों को लेकर सवाल कर सकेंगे। मान लीजिए महीने की शुरुआत में आपकी सैलरी आई थी, लेकिन महीने के आखिर तक अकाउंट में काफी कम पैसे बचे हैं। ऐसे में आप Claude से पूछ सकते हैं कि इस महीने आपका पैसा कहां खर्च हुआ? इसके बाद Claude आपके कनेक्ट किए गए अकाउंट के ट्रांजैक्शन को देखकर खर्च का हिसाब दे सकता है। आप यह भी पूछ सकते हैं कि पिछले महीने के मुकाबले इस महीने आपका खर्च कितना बढ़ गया है। इसके अलावा यूजर्स इससे यह भी जान सकते हैं कि उनकी कौन-सी सब्सक्रिप्शन सर्विस हर महीने पैसे काट रही है। अगर कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन है जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते, तो Claude उसे पहचानने में मदद कर सकता है। इस तरह यह फीचर लोगों को अपने खर्च की आदत समझने और गैर-जरूरी खर्च कम करने में मदद कर सकता है।
EMI और आने वाले बिल का भी देगा हिसाब
Claude का नया फीचर सिर्फ पुराने ट्रांजैक्शन की जानकारी देने तक सीमित नहीं है। यह आने वाले बिल और बार-बार होने वाले पेमेंट को भी ट्रैक कर सकता है। जैसे की अगर आपके बैंक अकाउंट से हर महीने किसी लोन की EMI कटती है या बिजली, मोबाइल और इंटरनेट का बिल जमा होता है, तो Claude इन पेमेंट को पहचान सकता है। यूजर्स इससे पूछ सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में उनके अकाउंट से कौन-कौन से पेमेंट कटने वाले हैं।
2 साल पुराने बैंक ट्रांजैक्शन भी पढ़ सकेगा AI
Claude के Personal Finance फीचर में यूजर्स को अपने पुराने ट्रांजैक्शन की जानकारी भी मिल सकती है। Anthropic के मुताबिक, यूजर्स के कनेक्ट किए गए अकाउंट से अधिकतम 24 महीने यानी दो साल तक का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पढ़ा जा सकता है। इसमें बैंक का नाम, अकाउंट का नाम और टाइप, अकाउंट नंबर के आखिरी चार अंक, बैलेंस, क्रेडिट लिमिट और ट्रांजैक्शन की जानकारी शामिल हो सकती है। इससे यूजर्स पिछले कई महीनों के खर्च की तुलना कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक, यूजर्स एक से ज्यादा बैंक अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सभी कनेक्ट किए गए अकाउंट की जानकारी एक ही Personal Finance डैशबोर्ड पर देखी जा सकती है।
क्या Claude आपके बैंक अकाउंट से पैसे भी निकाल सकेगा?
इस फीचर को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या Claude बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकता है या किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। Anthropic ने साफ किया है कि Personal Finance फीचर को सिर्फ बैंक अकाउंट की जानकारी पढ़ने और उसका एनालिसिस करने तक सिमित रखा गया है। यानी Claude आपके ट्रांजैक्शन देख सकता है, खर्च का हिसाब लगा सकता है और आने वाले बिलों की जानकारी दे सकता है, लेकिन यह आपकी तरफ से किसी को पैसे नहीं भेज सकता। न ही यह बैंक अकाउंट मैनेज करने या इन्वेस्टमेंट करने का काम कर सकता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।