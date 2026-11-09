सैलरी आते ही कहां गायब हो जाते हैं पैसे नहीं पता चलता? Claude का नया फीचर देगा पाई-पाई का हिसाब

Anthropic ने Claude AI में पर्सनल फाइनेंस फीचर पेश किया है। इसकी मदद से यूजर्स अपने बैंक और क्रेडिट कार्ड अकाउंट कनेक्ट करके खर्च, बैलेंस, EMI, बिल और ट्रांजैक्शन की जानकारी ले सकेंगे। जानें कैसे काम करता है यह टूल:

आजकल ज्यादातर लोगों के लिए महीने की सैलरी का हिसाब रखना आसान नहीं होता। महीने की शुरुआत में अकाउंट में पैसे आते हैं और कुछ ही दिनों में पता नहीं चलता कि पैसा कहां खर्च हो गया। कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी खाने-पीने का बिल तो कभी EMI और सब्सक्रिप्शन के चक्कर में काफी पैसे निकल जाते हैं। ऐसे में अगर कोई खुद ही आपके बैंक अकाउंट का हिसाब रखे और आपको बताए कि पैसा कहां खर्च हो रहा है तो कैसा रहेगा? AI कंपनी Anthropic ने अपने चैटबॉट Claude के लिए ऐसा ही एक नया फीचर पेश किया है।

इस फीचर का नाम Personal Finance है। इसकी मदद से यूजर्स अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड को Claude से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद AI आपके ट्रांजैक्शन को पढ़कर खर्च का पूरा हिसाब बता सकता है। यूजर्स इससे सीधे सवाल पूछकर अपनी कमाई और खर्च की जानकारी ले सकेंगे। यह फीचर अभी अमेरिका में चुनिंदा पेड यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है। जल्द इसे और मार्केट में भी उपलब्ध कराया जा सकता है:

सैलरी कहां खर्च हुई, Claude को पूछ सकेंगे ये सवाल इस फीचर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूजर्स Claude से सीधे अपने पैसों को लेकर सवाल कर सकेंगे। मान लीजिए महीने की शुरुआत में आपकी सैलरी आई थी, लेकिन महीने के आखिर तक अकाउंट में काफी कम पैसे बचे हैं। ऐसे में आप Claude से पूछ सकते हैं कि इस महीने आपका पैसा कहां खर्च हुआ? इसके बाद Claude आपके कनेक्ट किए गए अकाउंट के ट्रांजैक्शन को देखकर खर्च का हिसाब दे सकता है। आप यह भी पूछ सकते हैं कि पिछले महीने के मुकाबले इस महीने आपका खर्च कितना बढ़ गया है। इसके अलावा यूजर्स इससे यह भी जान सकते हैं कि उनकी कौन-सी सब्सक्रिप्शन सर्विस हर महीने पैसे काट रही है। अगर कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन है जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते, तो Claude उसे पहचानने में मदद कर सकता है। इस तरह यह फीचर लोगों को अपने खर्च की आदत समझने और गैर-जरूरी खर्च कम करने में मदद कर सकता है।

EMI और आने वाले बिल का भी देगा हिसाब Claude का नया फीचर सिर्फ पुराने ट्रांजैक्शन की जानकारी देने तक सीमित नहीं है। यह आने वाले बिल और बार-बार होने वाले पेमेंट को भी ट्रैक कर सकता है। जैसे की अगर आपके बैंक अकाउंट से हर महीने किसी लोन की EMI कटती है या बिजली, मोबाइल और इंटरनेट का बिल जमा होता है, तो Claude इन पेमेंट को पहचान सकता है। यूजर्स इससे पूछ सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में उनके अकाउंट से कौन-कौन से पेमेंट कटने वाले हैं।

2 साल पुराने बैंक ट्रांजैक्शन भी पढ़ सकेगा AI Claude के Personal Finance फीचर में यूजर्स को अपने पुराने ट्रांजैक्शन की जानकारी भी मिल सकती है। Anthropic के मुताबिक, यूजर्स के कनेक्ट किए गए अकाउंट से अधिकतम 24 महीने यानी दो साल तक का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पढ़ा जा सकता है। इसमें बैंक का नाम, अकाउंट का नाम और टाइप, अकाउंट नंबर के आखिरी चार अंक, बैलेंस, क्रेडिट लिमिट और ट्रांजैक्शन की जानकारी शामिल हो सकती है। इससे यूजर्स पिछले कई महीनों के खर्च की तुलना कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक, यूजर्स एक से ज्यादा बैंक अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सभी कनेक्ट किए गए अकाउंट की जानकारी एक ही Personal Finance डैशबोर्ड पर देखी जा सकती है।