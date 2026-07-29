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21 साल के स्टूडेंट ने पता लगाई सरकारी वेबसाइट की खामी, लीक हो सकता था आधार डाटा

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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बिहार सरकार की एक वेबसाइट में गंभीर सुरक्षा खामी का पता चला है। इससे आधार और पेंशन समेत संवेदनशील सरकारी डाटा के अनॉफीशियल एक्सेस का खतरा था। 

Bihar Data Leak
वेबसाइट की खामी का पता एक 21 साल के स्टूडेंट ने लगाया।

बिहार सरकार की एक वेबसाइट में ऐसी गंभीर सुरक्षा खामी सामने आई, जिसका फायदा उठाकर लाखों लोगों की संवेदनशील जानकारी तक पहुंच बनाई जा सकती थी और डाटा लीक हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस खामी के चलते आधार नंबर, पेंशन से जुड़ी जानकारी, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा और सरकारी अधिकारियों से संबंधित कुछ सेंसिटिव जानकारी के सामने आने का खतरा था। खास बात यह है कि इस सुरक्षा खामी की पहचान 21 साल के स्टूडेंट प्रशांत कुमार ने की।

मामला बिहार महादलित विकास मिशन (BMVM) की वेबसाइट से जुड़ा है। India Today Tech की रिपोर्ट के अनुसार, वेबसाइट में मौजूद तकनीकी खामी के कारण संवेदनशील सरकारी डाटा संभावित रूप से अनधिकृत लोगों की पहुंच में आ सकता था। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि सरकारी योजनाओं से जुड़े डाटाबेस में नागरिकों की व्यक्तिगत और पहचान संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी मौजूद होती है।

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21 साल के स्टूडेंट ने खोजी सुरक्षा खामी

रिपोर्ट के अनुसार, इस गड़बड़ी का पता 21 साल के प्रशांत कुमार ने लगाया। उन्होंने इस संभावित सुरक्षा जोखिम की जानकारी शेयर की, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लिया गया। इस तरह की घटनाएं दिखाती हैं कि इंडिपेंडेंट साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स सरकारी डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि इस खामी का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर डाटा चोरी किया गया था। मुख्य चिंता यह थी कि सुरक्षा खामी का इस्तेमाल करके संवेदनशील जानकारी तक गलत ढंग से एक्सेस हासिल किया जा सकता था।

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कौन-कौन सा डाटा खतरे में था?

रिपोर्ट की मानें तो संभावित रूप से प्रभावित जानकारी में कई तरह का सेंसिटिव डाटा शामिल था। इसमें आधार नंबर, पेंशन से जुड़ी जानकारी, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का विवरण और सरकारी अधिकारियों की आईडी या क्रेडेंशियल से संबंधित जानकारी शामिल होने की बात कही गई है।

ऐसी जानकारी गलत हाथों में पड़ने पर नागरिकों की प्राइवेसी और डिजिटल सुरक्षा को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। आधार नंबर जैसे पहचान संबंधी डाटा का गलत इस्तेमाल धोखाधड़ी या अन्य साइबर अपराधों के लिए किया जा सकता है। हालांकि, केवल आधार नंबर के सामने आ जाने से किसी व्यक्ति के बैंक खाते से सीधे पैसे निकालना संभव नहीं होता, फिर भी व्यक्तिगत जानकारी के कई हिस्सों के एक साथ एक्सपोज होने पर जोखिम बढ़ सकता है।

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सरकारी वेबसाइटों की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

यह घटना सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म की साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। केंद्र और राज्य सरकारों की वेबसाइटों पर नागरिकों से जुड़ी बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत जानकारी मौजूद होती है। ऐसे में इन प्लेटफॉर्म की नियमित सुरक्षा जांच, कमजोरियों की पहचान और समय पर पैचिंग बेहद जरूरी है।

इस मामले में अच्छी बात यह है कि संभावित जोखिम की पहचान समय रहते हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई और सुरक्षा खामी को दूर करने की दिशा में कदम उठाए गए। इससे संभावित डाटा एक्सपोजर को रोकने में मदद मिल सकती है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

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