₹40 हजार से कम में आपका हो सकता है iPhone 16, पहली बार मिल रहा ऐसा मौका

₹40 हजार से कम में आपका हो सकता है iPhone 16, पहली बार मिल रहा ऐसा मौका

संक्षेप:

ग्राहकों को कम कीमत पर iPhone 16 खरीदने का मौका ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Croma पर मिल रहा है। इसपर फ्लैट डिस्काउंट के अलावा कूपन ऑफर और एक्सचेंज डील दी गई है। 

Fri, 28 Nov 2025 12:08 PM
Apple iPhones हमेशा से ही लोगों की पहली पसंद रहे हैं, खासकर तब जब बड़े डिस्काउंट्स और फेस्टिव ऑफर्स के साथ आते हैं। अगर आप भी नया iPhone खरीदने या अपग्रेड करने का प्लान बना रहे हैं, तो Croma की Black Friday Sale आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आई है। इस सेल में आप iPhone 16 को केवल 39,990 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीद सकते हैं।

iPhone 16 फिलहाल Croma की वेबसाइट पर 66,490 रुपये में उपलब्ध है। यह खुद में ही लॉन्च प्राइस 79,900 रुपये के मुकाबले 13,410 रुपये का सीधा डिस्काउंट है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर 1,500 रुपये तक का कूपन डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। बैंक ऑफर के रूप में 3,000 रुपये का अतिरिक्त फायदा मिल सकता है, जिससे कीमत और कम हो जाती है।

ये भी पढ़ें:iQOO यूजर्स के लिए खुशखबरी! जानें आपको कब मिलेगा OriginOS 6 अपडेट

अगर आप अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करने का सोच रहे हैं, तो आपको 6,000 रुपये का एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस भी मिल सकता है। Croma पर एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने फोन के मॉडल और कंडीशन के आधार पर 16,000 रुपये तक जा सकती है। इन सभी बेनिफिट्स को जोड़ने पर iPhone 16 का इफेक्टिव प्राइस लगभग 39,990 रुपये हो जाता है, जो किसी भी iPhone यूजर के लिए बेहद अट्रैक्टिव है।

इन फीचर्स के चलते खास है iPhone 16

ऐपल डिवाइस में फ्लैट एल्युमिनियम फ्रेम और Ceramic Shield बैक दिया गया है, जो इसे मजबूत बनाता है। फोन को IP68 रेटिंग भी मिली है, यानी यह पानी और धूल के संपर्क में आने पर भी सेफ रहता है। खास बात यह है कि iPhone 17 का डिजाइन भी काफी हद तक इसी जैसा है, इसलिए आपको बिलकुल नया सा लुक मिलता है। iPhone 16 में 6.1-इंच का OLED पैनल दिया गया है, जो Dynamic Island के साथ आता है।

ये भी पढ़ें:Samsung Galaxy S25 5G पर बंपर छूट! सस्ता हो गया फ्लैगशिप फोन

परफॉर्मेंस के मामले में iPhone 16 को Apple के A18 चिपसेट का पावर मिलता है। यह प्रोसेसर गेमिंग से लेकर मल्टीटास्किंग तक, हर काम को आसानी से संभाल लेता है। Call of Duty Mobile और BGMI जैसे भारी गेम भी लंबे समय तक बिना ओवरहीटिंग के चलाए जा सकते हैं। यह उन यूजर्स के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है जो फोन को लंबे सेशन में इस्तेमाल करते हैं।

कैमरा सेटअप की बात करें तो पीछे की तरफ 48MP मेन और 48MP अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है। दोनों कैमरे डिटेल्ड और कंसिस्टेंट फोटो क्लिक करते हैं। हालांकि, इसमें टेलीफोटो लेंस की कमी महसूस हो सकती है। सेल्फी के लिए 12MP फ्रंट कैमरा मिलता है, जो सोशल मीडिया फोटो और वीडियो कॉलिंग के लिए पर्याप्त है। लेकिन iPhone 17 में जो 18MP Centre Stage कैमरा दिया गया है, वह एक बड़ा अपग्रेड है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
