इस टीवी की कीमत में आ जाएंगी दो Mahindra THAR, स्क्रीन इतनी बड़ी कि हैरान रह जाएंगे
Hisense ने भारत में अपनी फ्लैगशिप UX ULED RGB-MiniLED TV सीरीज लॉन्च की है, जिसमें 100 इंच और 116 इंच मॉडल शामिल हैं। यह सीरीज 8000 निट्स ब्राइटनेस, AI-पावर्ड प्रोसेसिंग, प्रीमियम ऑडियो और एडवांस्ड गेमिंग फीचर्स के साथ आई है।
ग्लोबल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रैंड Hisense ने भारत में अपनी फ्लैगशिप UX ULED RGB-Mini LED टीवी सीरीज लॉन्च कर दी है। यह सीरीज 100 इंच और 116 इंच साइज में उपलब्ध होगी, यानी फ्लैगशिप मॉडल आपके घर की पूरी दीवार पर बड़ी स्क्रीन जैसा फील देगा। हालांकि, फ्लैगशिप 116 इंच मॉडल की कीमत इतनी ज्यादा है कि इसमें आप दो Mahindra THAR Roxx खरीद सकते हैं। पहले इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं।
Hisense UX सीरीज की सबसे बड़ी खासियत इसकी RGB-MiniLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है। बता दें, कंपनी को RGB Mini-LED टेक्नोलॉजी का ओरिजिनेटर माना जाता है और यह ट्रेडिशनल सिंगल-कलर LED से अलग है। इसमें रेड, ग्रीन और ब्लू मिनी-LEDs को हजारों डिमिंग जोन्स में लगाया गया है। इस वजह से टीवी 95 प्रतिशत BT.2020 कलर कवरेज, 8000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और सिनेमाहॉल जैसी कलर एक्यूरेसी ऑफर करता है। साथ ही 3×26-बिट कंट्रोल और लो ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी इसे आंखों के लिए सेफ बनाते हैं।
मिलता है खास ऑप्टिमाइजेशन सपोर्ट
नए सीरीज में Hi-View AI Engine X दिया गया है। यह इंजन रियल-टाइम में पिक्चर, साउंड और एनर्जी एफिशिएंसी को एडजस्ट करता है। चाहे आप मूवी देख रहे हों, गेम खेल रहे हों या स्पोर्ट्स मैच, यह AI इंजन हर कंटेंट के हिसाब से क्वॉलिटी को ऑप्टिमाइज कर देता है। बता दें, Hisense दुनिया का पहला ब्रैंड है, जिसने RGB-MiniLED TVs का मास प्रोडक्शन किया है।
ऑडियो के मामले में भी UX सीरीज दमदार है। इसमें 6.2.2 चैनल CineStage X Surround सिस्टम दिया गया है, जिसे Hisense ने ऑडियो ब्रैंड Devialet के साथ मिलकर डिजाइन किया है। इसमें टॉप-फायरिंग स्पीकर्स और बिल्ट-इन सबवूफर शामिल हैं। इसके अलावा WiSA SoundSend और eARC सपोर्ट इसे एक सिनेमा-ग्रेड ऑडियो एक्सपीरियंस बनाते हैं।
डिस्प्ले फीचर्स की बात करें तो UX सीरीज में 3D Colour Master PRO, PANTONE-validated accuracy, HDR10+, Dolby Vision IQ और IMAX Enhanced सपोर्ट मौजूद है। साथ ही MEMC टेक्नोलॉजी वीडियो प्लेबैक को स्मूद और लाइवली बनाती है। यह टीवी VIDAA Smart OS पर चलता है, जो तेज और सेफ है। इसमें 28 भाषाओं का सपोर्ट (हिन्दी समेत) और 8 साल तक अपडेट्स की गारंटी दी गई है।
गेमिंग लवर्स के लिए भी UX सीरीज खास है। इसमें 165Hz Game Mode Ultra, VRR और AMD FreeSync Premium Pro जैसे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही एक डेडिकेटेड Game Bar दिया गया है, जिससे यूजर्स गेमिंग परफॉर्मेंस को रियल-टाइम में मॉनीटर कर सकते हैं। Hisense ने सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखा है और UX सीरीज के साथ एक सोलर-पावर्ड और USB-C रिचार्जेबल रिमोट दिया गया है।
इतनी रखी गई है नए टीवी की कीमत
कीमत की बात करें तो Hisense UX ULED RGB-MiniLED सीरीज 100 इंच और 116 इंच साइज में जल्द ही उपलब्ध होगी। इसकी शुरुआती कीमत 9,99,999 रुपये रखा गया है जबकि फ्लैगशिप 116 इंच मॉडल की कीमत 29,99,999 रुपये है। नई टीवी सीरीज Amazon, Flipkart और चुनिंदा ऑफलाइन रीटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होगी।