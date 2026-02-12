Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

घर बन जाएगा थिएटर, 75 इंच का Smart TV ला रहा शाओमी, इस दिन होगा लॉन्च

Feb 12, 2026 07:20 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Xiaomi ने पिछले साल अप्रैल में भारत में अपनी X Pro QLED (2025) स्मार्ट टीवी रेंज लॉन्च की थी, जिसमें 43-इंच, 55-इंच और 65-इंच मॉडल शामिल हैं। अब, कंपनी सीरीज में 75-इंच टीवी जोड़ने जा रही है। कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट की घोषणा कर दी है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

घर पर सिनेमा हॉल जैसा मजा लेने के लिए बड़ा Smart TV तलाश रहे हैं, तो बस कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। शाओमी का 75 इंच टीवी भारतीय बाजार में लॉन्च होने के लिए तैयार है। शाओमी ने पिछले साल अप्रैल में भारत में अपनी X Pro QLED (2025) स्मार्ट टीवी रेंज लॉन्च की थी। यह टीवी सीरीज अभी देश में तीन डिस्प्ले साइज में बिक रही है, जिसमें 43-इंच, 55-इंच और 65-इंच मॉडल शामिल हैं। अब, कंपनी सीरीज में एक और बड़ा टीवी जोड़ने के लिए तैयार है। शाओमी ने घोषणा की है कि Xiaomi X Pro QLED (2026) 75-इंच टीवी भारत में फरवरी के तीसरे हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा। इसे टू-वे फायरिंग स्पीकर सेटअप और काफी पतले बेजल के साथ आने के लिए टीज किया गया है। अपकमिंग टीवी के बारे में दूसरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक सामने आई डिटेल्स पर...

घर बन जाएगा थिएटर, 75 इंच का Smart TV ला रहा शाओमी, इस दिन होगा लॉन्च

इस दिन आ रहा 75 इंच का शाओमी स्मार्ट टीवी

एक्स पर एक पोस्ट में, शाओमी ने घोषणा की है कि वह 19 फरवरी को भारत में अपना नया Xiaomi X Pro QLED (2026) TV लॉन्च करेगी। इसके अलावा, आने वाले स्मार्ट टीवी के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट अब शाओमी इंडिया ऑनलाइन स्टोर पर लाइव हो चुकी है।

हालांकि नए मॉडल के बारे में ज्यादातर जानकारी, जैसे स्पेसिफिकेशन, फीचर और कीमत अभी भी गुप्त रखी गई है, लेकिन कंपनी का कहना है कि टीवी CineMagiQ और MaxMagiQ फीचर (जो पिछले साल के मॉडल में भी थे) के साथ आएगा, और इसमें काफी पतले बेजल होंगे। इसके साथ एक टीवी स्टैंड भी आएगा। हालांकि, उम्मीद है कि शाओमी, Xiaomi X Pro QLED (2026) टीवी के लिए वॉल माउंट ऑप्शन भी देगा।

ये भी पढ़ें:खुल गया राज, इतनी होगी Vivo V70 और V70 Elite की कीमत, सेल डेट भी लीक
ये भी पढ़ें:अब भारत में धूम मचाएगा 6500mAh बैटरी वाला सबसे पतला 5G फोन, इस दिन होगा लॉन्च
ये भी पढ़ें:OnePlus यूजर्स की मौज, अब इस डिवाइस को मिला नया अपडेट, तुरंत करें इंस्टॉल

मौजूदा मॉडल की कीमत और खासियत

रिफ्रेश्ड शाओमी एक्स प्रो QLED (2026) TV, शाओमी एक्स प्रो QLED (2025) लाइनअप की जगह लेगा, जिसे भारत में अप्रैल 2025 में 43-इंच, 55-इंच और 65-इंच डिस्प्ले साइज के साथ लॉन्च किया गया था। लॉन्च के समय, इनकी कीमत 43 इंच मॉडल के लिए 31,999 रुपये, 55 इंच मॉडल के लिए 44,999 रुपये और 65 इंच मॉडल के लिए 64,999 रुपये थी।

शाओमी एक्स प्रो QLED (2025) टीवी का डिस्प्ले 4K (3,840x2,160 पिक्सेल) तक का रिजॉल्यूशन और 178-डिग्री का व्यूइंग एंगल, डॉल्बी विजन, HDR10+ कंटेंट के लिए सपोर्ट और 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट देते हैं। यह लाइनअप शाओमी के अपने विविड पिक्चर इंजन 2 और DLG (डुअल लाइन गेट) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है।

फ्लैगशिप 65-इंच मॉडल में 34W स्पीकर है, जो शाओमी साउंड, डोल्बी ऑडियो, DTS:X, और DTS Virtual:X टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। यह क्वाड कोर A55 चिपसेट से चलता है, जिसे माली-G52 MC1 जीपीयू के साथ जोड़ा गया है। इसमें 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज भी है। वे MagiQ फीचर के साथ आते हैं, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह वाइब्रेंट और एकदम असली जैसे कलर देता है। शाओमी ने इसमें फिल्ममेकर मोड भी शामिल किया है।

आप Xiaomi के इन स्मार्ट टीवी पर भी विचार कर सकते हैं

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Xiaomi Smart TV

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़xiaomi x pro qled 2026 75 inch smart tv india launch set for 19 feb check details
;;;