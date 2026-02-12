घर बन जाएगा थिएटर, 75 इंच का Smart TV ला रहा शाओमी, इस दिन होगा लॉन्च

Xiaomi ने पिछले साल अप्रैल में भारत में अपनी X Pro QLED (2025) स्मार्ट टीवी रेंज लॉन्च की थी, जिसमें 43-इंच, 55-इंच और 65-इंच मॉडल शामिल हैं। अब, कंपनी सीरीज में 75-इंच टीवी जोड़ने जा रही है। कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट की घोषणा कर दी है।

घर पर सिनेमा हॉल जैसा मजा लेने के लिए बड़ा Smart TV तलाश रहे हैं, तो बस कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। शाओमी का 75 इंच टीवी भारतीय बाजार में लॉन्च होने के लिए तैयार है। शाओमी ने पिछले साल अप्रैल में भारत में अपनी X Pro QLED (2025) स्मार्ट टीवी रेंज लॉन्च की थी। यह टीवी सीरीज अभी देश में तीन डिस्प्ले साइज में बिक रही है, जिसमें 43-इंच, 55-इंच और 65-इंच मॉडल शामिल हैं। अब, कंपनी सीरीज में एक और बड़ा टीवी जोड़ने के लिए तैयार है। शाओमी ने घोषणा की है कि Xiaomi X Pro QLED (2026) 75-इंच टीवी भारत में फरवरी के तीसरे हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा। इसे टू-वे फायरिंग स्पीकर सेटअप और काफी पतले बेजल के साथ आने के लिए टीज किया गया है। अपकमिंग टीवी के बारे में दूसरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक सामने आई डिटेल्स पर...

इस दिन आ रहा 75 इंच का शाओमी स्मार्ट टीवी एक्स पर एक पोस्ट में, शाओमी ने घोषणा की है कि वह 19 फरवरी को भारत में अपना नया Xiaomi X Pro QLED (2026) TV लॉन्च करेगी। इसके अलावा, आने वाले स्मार्ट टीवी के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट अब शाओमी इंडिया ऑनलाइन स्टोर पर लाइव हो चुकी है।

हालांकि नए मॉडल के बारे में ज्यादातर जानकारी, जैसे स्पेसिफिकेशन, फीचर और कीमत अभी भी गुप्त रखी गई है, लेकिन कंपनी का कहना है कि टीवी CineMagiQ और MaxMagiQ फीचर (जो पिछले साल के मॉडल में भी थे) के साथ आएगा, और इसमें काफी पतले बेजल होंगे। इसके साथ एक टीवी स्टैंड भी आएगा। हालांकि, उम्मीद है कि शाओमी, Xiaomi X Pro QLED (2026) टीवी के लिए वॉल माउंट ऑप्शन भी देगा।

मौजूदा मॉडल की कीमत और खासियत रिफ्रेश्ड शाओमी एक्स प्रो QLED (2026) TV, शाओमी एक्स प्रो QLED (2025) लाइनअप की जगह लेगा, जिसे भारत में अप्रैल 2025 में 43-इंच, 55-इंच और 65-इंच डिस्प्ले साइज के साथ लॉन्च किया गया था। लॉन्च के समय, इनकी कीमत 43 इंच मॉडल के लिए 31,999 रुपये, 55 इंच मॉडल के लिए 44,999 रुपये और 65 इंच मॉडल के लिए 64,999 रुपये थी।

शाओमी एक्स प्रो QLED (2025) टीवी का डिस्प्ले 4K (3,840x2,160 पिक्सेल) तक का रिजॉल्यूशन और 178-डिग्री का व्यूइंग एंगल, डॉल्बी विजन, HDR10+ कंटेंट के लिए सपोर्ट और 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट देते हैं। यह लाइनअप शाओमी के अपने विविड पिक्चर इंजन 2 और DLG (डुअल लाइन गेट) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है।

फ्लैगशिप 65-इंच मॉडल में 34W स्पीकर है, जो शाओमी साउंड, डोल्बी ऑडियो, DTS:X, और DTS Virtual:X टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। यह क्वाड कोर A55 चिपसेट से चलता है, जिसे माली-G52 MC1 जीपीयू के साथ जोड़ा गया है। इसमें 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज भी है। वे MagiQ फीचर के साथ आते हैं, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह वाइब्रेंट और एकदम असली जैसे कलर देता है। शाओमी ने इसमें फिल्ममेकर मोड भी शामिल किया है।

