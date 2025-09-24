स्टाइलिश स्मार्टवॉच और 21 दिन चलने वाला बैंड लाया शाओमी, पानी में भी काम करेंगे, इतनी है कीमत xiaomi watch s4 41mm smartwatch and xiaomi smart band 10 glimmer edition launched, Gadgets Hindi News - Hindustan
xiaomi watch s4 41mm smartwatch and xiaomi smart band 10 glimmer edition launched

स्टाइलिश स्मार्टवॉच और 21 दिन चलने वाला बैंड लाया शाओमी, पानी में भी काम करेंगे, इतनी है कीमत

शाओमी ने अपने ग्लोबल लॉन्च इवेंट स्मार्टफोन और टैबलेट के अलावा Xiaomi Watch S4 41 एमएम और Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition बुधवार को भी चुनिंदा वैश्विक बाजारों में लॉन्च किया है। देखें कीमत और फीचर्स की डिटेल

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 08:41 PM
स्टाइलिश स्मार्टवॉच और 21 दिन चलने वाला बैंड लाया शाओमी, पानी में भी काम करेंगे, इतनी है कीमत

शाओमी ने अपने ग्लोबल लॉन्च इवेंट स्मार्टफोन और टैबलेट के अलावा Xiaomi Watch S4 41 एमएम और Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition बुधवार को भी चुनिंदा वैश्विक बाजारों में लॉन्च किया है। Xiaomi Watch S4 41 एमएम में 1.32-इंच का एमोलेड डिस्प्ले, हाइपरओएस 2, 150 स्पोर्ट्स मोड और 5ATM वॉटर रेसिस्टेंस रेटिंग मिलती है। इसमें 320mAh की बैटरी है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह आठ दिनों तक इस्तेमाल की जा सकती है। ग्लोडन कलर में उपलब्ध Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition में स्टैंडर्ड Smart Band 10 वाले सभी फीचर हैं। इसमें 1.72-इंच की एमोलेड स्क्रीन, AI स्विम स्ट्रोक डिटेक्शन, एडवांस्ड स्लीप और हार्ट रेट ट्रैकिंग, 5ATM वॉटर रेसिस्टेंस रेटिंग और 233mAh की बैटरी है।

इतनी है अलग-अलग डिवाइस की कीमत

शाओमी वॉच S4 41 एमएम की शुरुआती कीमत ब्लैक, मिंट ग्रीन और व्हाइट कलर वेरिएंट के लिए यूरो 159 (लगभग 16,600 रुपये) है, जबकि सनसेट गोल्ड वेरिएंट की कीमत यूरो 219 (लगभग 22,800 रुपये) है। वहीं, शाओमी स्मार्ट बैंड 10 ग्लिमर एडिशन की कीमत यूरो 79 (लगभग 8,200 रुपये) से शुरू होती है।

ये भी पढ़ें:12 इंच डिस्प्ले और 12,000mAh बैटरी वाला टैबलेट लाया रेडमी, बस इतनी है कीमत
ये भी पढ़ें:पावरफुल कैमरे वाले दो धांसू फोन लाया शाओमी, बिना नेटवर्क भी कर पाएंगे कॉल

Xiaomi Watch S4 41mm की खासियत

xiaomi watch s4 41mm, xiaomi smart band 10 glimmer edition

शाओमी वॉच S4 41 एमएम में 1.32 इंच का गोल एमोलेड डिस्प्ले है, जो 466×466 पिक्सेल रिजॉल्यूशन, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस प्रदान करता है। स्क्रीन एक कॉम्पैक्ट 41 एमएम स्टेनलेस स्टील केसिंग में आती है। इसमें 4-LED + 4PD हार्ट रेट सेंसर है, जो पल्स, ब्लड ऑक्सीजन (SpO2), स्ट्रेस लेवल, नींद के पैटर्न और पीरियड्स को ट्रैक करता है। यह अपग्रेडेड Xring T1 चिप से लैस है, जिसके स्टैंडर्ड वॉच S4 की तुलना में 35 प्रतिशत ज्यादा एफिशियंट होने का दावा किया गया है।

यह स्मार्टवॉच हाइपरओएस 2 पर चलती है और 150 स्पोर्ट्स मोड सपोर्ट करती है, जिसमें रियल-टाइम स्विम हार्ट रेट ट्रैकिंग भी शामिल है। यह 5ATM वॉटर-रेसिस्टेंस रेटिंग के साथ आती है और वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.4, एनएफसी, जीपीएस, गैलीलियो, ग्लोनास, बाइदौ और क्यूजेडएसएस के जरिए कनेक्टिविटी प्रदान करती है। 41.2×41.2×9.5 मिमी डाइमेंशन और 32 ग्राम वजनी इस वॉच में 320mAh की बैटरी है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर आठ दिनों तक चल सकती है।.

ये भी पढ़ें:भारत में धूम मचाएगा यह दिवाली एडिशन स्मार्टफोन, कल होगा लॉन्च, यह है खास

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition की खासियत

xiaomi watch s4 41mm, xiaomi smart band 10 glimmer edition

शाओमी स्मार्ट बैंड 10 ग्लिमर एडिशन में 1.72-इंच (212×520 पिक्सेल) पिल-शेप्ड एमोलेड डिस्प्ले है, जिसकी अधिकतम ब्राइटनेस 1,500 निट्स है और यह ऑटोमैटिक ब्राइटनेस एडजस्टमेंट के साथ आता है। इसमें अपने पिछले मॉडल की तरह 5ATM वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग बरकरार है। 9-एक्सिस सेंसर से लैस, यह स्मार्ट बैंड कई हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग फीचर्स के साथ आती है।

बैंड 10 ग्लिमर एडिशन एआई-एन्हांस्ड स्विम स्ट्रोक ट्रैकिंग, एक्सपर्ट-गाइडेड इम्प्रूवमेंट प्लान्स के साथ डिटेल्स स्लीप एनालिसिस और कंटीन्यूअस हार्ट रेट मॉनिटरिंग प्रदान करता है। यह शाओमी के AIoT इकोसिस्टम में इंटीग्रेटेड है, जिससे यूजर सीधे बैंड से ही पीसी, टैबलेट, स्मार्ट होम डिवाइस और शाओमी इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैनेज कर सकते हैं।

शाओमी के स्मार्ट बैंड 10 ग्लिमर एडिशन में एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक कंपास, ऑप्टिकल हार्ट रेट मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर और एम्बिएंट लाइट जैसे सेंसर शामिल हैं। यह ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी के साथ आता है। बैंड में 233mAh की बैटरी है, जिसके बारे में शाओमी का दावा है कि ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले ऑन रहने पर यह नौ दिनों तक या नॉर्मल यूज में 21 दिनों तक चल सकती है।

