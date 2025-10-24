घर में लें थिएटर का मजा, 98 इंच का Smart TV लाया शाओमी, 120 इंच स्क्रीन वाला प्रोजेक्टर भी लॉन्च

संक्षेप: घर में थिएटर का मजा लेने के लिए बड़ा Smart TV खरीदने का प्लान है, तो शाओमी का नया मॉडल आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। शाओमी ने Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 को चीन में लॉन्च कर दिया है। यह लेटेस्ट स्मार्ट टीवी 98-इंच 4K डिस्प्ले के साथ आता है। साधथ में कंपनी ने नया प्रोजेक्टर भी लॉन्च किया है।

घर में थिएटर का मजा लेने के लिए बड़ा Smart TV खरीदने का प्लान है, तो शाओमी का नया मॉडल आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। शाओमी ने Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 को चीन में लॉन्च कर दिया है। यह लेटेस्ट स्मार्ट टीवी 98-इंच 4K डिस्प्ले के साथ आता है और TV S Pro लाइनअप का सबसे बड़ा मॉडल है। इसमें XM9000 चिपसेट है जिसकी अधिकतम ब्राइटनेस 5,700 निट्स है। Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 मॉडल में 3,864 डिमिंग जोन हैं और यह HyperOS 3 वाले Android TV पर चलता है। इसके अलावा, Xiaomi ने Redmi Projector 4 Pro भी लॉन्च किया, जो 120 इंच तक की स्क्रीन बना सकता है। चलिए अलग-अलग डिवाइस की कीमत और खासियत के बारे में डिटेल में जानते हैं....

नया लॉन्च किया गया 98-इंच Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 मॉडल इस सीरीज का लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें पहले से ही 55-इंच, 65-इंच, 75-इंच और 85-इंच मॉडल मौजूद हैं।

इतनी है टीवी और प्रोजेक्टर की कीमत शाओमी टीवी एस प्रो मिनी एलईडी 2026 98-इंच मॉडल की कीमत 15,999 युआन (लगभग 1,94,000 रुपये) है। यह फिलहाल चीन में केवल ब्लैक कलर में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है।

दूसरी ओर, रेडमी प्रोजेक्टर 4 प्रो की कीमत 1,499 युआन (लगभग 18,000 रुपये) है और यह वर्तमान में ग्रे कलर में खरीदने के लिए उपलब्ध है।

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 की खासियत नया टीवी इस लाइनअप के अन्य मॉडलों की तुलना में बड़ा 98-इंच 4K (2160×3840 पिक्सेल) डिस्प्ले है। इसके बारे में दावा किया गया है कि यह 5,700 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 330 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट प्रदान करता है, जबकि 4K कंटेंट दिखाते समय पैनल 165 हर्ट्ज पर रिफ्रेश होता है। इस मॉडल में 4.6 एमएम बेजेल्स और 0.9 एमएम स्क्रीन ब्लैक बॉर्डर है। टीवी में 178-डिग्री व्यूइंग एंगल मिलता है।

नया मॉडल वेरिएबल रिफ्रेश रेट (VRR) को सपोर्ट करता है और फ्रीसिंक प्रीमियम प्रो सर्टिफाइड है। पैनल में मोशन एस्टीमेशन और मोशन कंपनसेशन (MEMC) के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। डिस्प्ले DCI-P3 कलर गैमट का 95 प्रतिशत कवरेज प्रदान करता है। यह लाइट और शैडो कंट्रोल के लिए 3,864 हाई-रिजॉल्यूशन बैकलाइट जोन प्रदान करता है। स्मार्ट टीवी में एक लाइट सेंसर और एक कलर टेम्परेचर सेंसर है जो रियल टाइम में एम्बिएंट लाइट चेंज का पता लगाता है और ब्राइटनेस और कलर टेम्परेचर को डायनामिकली एडजस्ट करता है।

शाओमी टीवी एस प्रो मिनी एलईडी 2026 में XM9000 चिपसेट लगा है। यह एंड्रॉयड टीवी पर चलता है और कंपनी के हाइपरओएस 3 यूजर इंटरफेस पर चलता है। इसमें 2.1.2-चैनल स्पीकर (71W) के साथ Harman AudioEFX और Dolby Atmos का इस्तेमाल किया गया है।

Redmi Projector 4 Pro की खासियत