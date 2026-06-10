₹29,999 शुरुआती कीमत में 75 इंच तक के Smart TV, पहली सेल कल; साउंड भी जबर्दस्त

घर में सिनेमा हॉल का मजा लेने के लिए बड़ा टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो शाओमी के नए टीवी आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। भारत में कल से Xiaomi TV FX Mini LED Series की सेल शुरू हो रही है। सेल में 75 इंच तक के टीवी 29,999 रुपये की शुरुआती कीमत में मिलेंगे।

नया Smart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। शाओमी के नए टीवी कल से बिक्री के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऑल न्यू Xiaomi FX Mini LED TV Series की, जिसे कंपनी ने कुछ दिन पहले ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। इन टीवी की पहली सेल कल से शुरू हो रही है। यह टीवी सीरीज खासतौर से उन यूजर्स के लिए है जो बेहतर कंट्रास्ट, गेमिंग-फोकस्ड फीचर्स और कंटेंट देखने का एक प्रीमियम व्यूइंग एक्सपीरियंस चाहते हैं। टीवी बिल्ट-इन फायर टीवी के साथ आते हैं। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इन टीवी की कीमत को कम किया जा सकता है। चलिए एक नजर डालते हैं इसकी कीमत और खासियत पर...

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत टीवी की पहली सेल कल (11 जून) से शुरू होने जा रही है। इसे शाओमी स्टोर्स के साथ-साथ Amazon India से खरीदा जा सकेगा। वैसे तो Xiaomi FX Mini LED सीरीज की कीमत 43-इंच मॉडल के लिए 32,999 रुपये, 55-इंच मॉडल के लिए 44,999 रुपये, 65 इंच मॉडल के लिए 64,999 रुपये और 75 इंच मॉडल के लिए 84,999 रुपये है। HDFC Credit Card EMI ट्रांजैक्शन पर 2,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा, चेकआउट पर तुरंत 1000 रुपये की एक्स्टा छूट (अपने आप लागू) मिल रही है। इन दोनों ऑफर का लाभ लेकर इन टीवी को 29,999 रुपये की शुरुआती प्रभावी कीमत में खरीदा जा सकेगा।

लीमिटेड टाइम ऑफर में कीमत 43 इंच मॉडल: 29,999 रुपये

55 इंच मॉडल: 39,999 रुपये

65 इंच मॉडल: 59,999 रुपये

75 इंच मॉडल: 79,999 रुपये

इससे पहले की यह लिमिटेड टाइम ऑफर समाप्त हो जाए, सेल शुरू होते ही इन्हें खरीदना फायदे का सौदा साबित हो सकता है।

Xiaomi FX Mini LED TV की खासियत कंपनी ने नई शाओमी एफएक्स मिनी एलईडी टीवी सीरीज में चार मॉडल को लॉन्च किया है। यह टीवी 43-इंच, 55-इंच, 65-इंच और 75-इंच स्क्रीन साइज में आते हैं। सभी मॉडल्स में HDR10+ सपोर्ट, फ्लिममेकर मोड और शाओमी के विविड पिक्चर इंजन 2 के साथ 4K अल्ट्रा एचडी रिजॉल्यूशन पैनल दिया गया है। ये टीवी कंट्रास्ट को बेहतर बनाने और अलग-अलग तरह के कंटेंट में ज्यादा डीप ब्लैक और ज्यादा चमकदार हाइलाइट्स दिखाने के लिए लोकल डिमिंग जोन के साथ फुल-ऐरे मिनी एलईडी बैकलाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं।

शाओमी एफएक्स मिनी एलईडी टीवी सीरीज फायर टीवी ओएस पर चलती है, जिसमें 12,000 से ज्यादा ऐप्स का एक्सेस मिलता है। यूजर्स को एलेक्सा वॉयस कंट्रोल, ऐप्पल एयरप्ले 2 सपोर्ट, पर्सनलाइज्ड प्रोफाइल, पैरेंटल कंट्रोल और 32GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज भी मिलती है। इन टीवी में 2GB रैम के साथ क्वाड-कोर A55 प्रोसेसर लगा है। दमदार साउंड के लिए, नए टीवी में डोल्बी ऑडियो, DTS और DTS वर्चुअल सपोर्ट दिया गया है। बड़े साइज वाले मॉडल्स में चार-ड्राइवर वाला स्पीकर सेटअप मिलता है।