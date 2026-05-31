घर में थिएटर का मजा देंगे नए Xiaomi TV, इन-बिल्ट फायर टीवी के साथ मिलेगा दमदार साउंड

Xiaomi 4 जून को भारत में Xiaomi 17T को लॉन्च करेगा। लेकिन इस दिन अकेले फोन डेब्यू नहीं करेगा। इस स्मार्टफोन के साथ-साथ, शाओमी देश में Xiaomi TV FX Mini LED Series को भी पेश करेगा। अपकमिंग टीवी में क्या खास होगा, चलिए बताते हैं

Smart TV खरीदने का प्लान है, तो शाओमी के नए टीवी मॉडल आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। शाओमी ने हाल ही में ग्लोबल मार्केट के लिए Xiaomi 17T और 17T Pro को पेश किया है। अब, यह ब्रांड 4 जून को भारत में Xiaomi 17T को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन इस दिन भारतीय बाजार में अकेले फोन डेब्यू नहीं करेगा। खबर है कि कंपनी अपने नए टीवी भी साथ में लॉन्च करेगी। दरअसल, इस स्मार्टफोन के साथ-साथ, शाओमी देश में Xiaomi TV FX Mini LED Series को भी पेश करेगा। लॉन्च से पहले, Xiaomi India की वेबसाइट पर एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जिसमें आने वाली टीवी लाइनअप के बारे में कई खास डिटेल्स दी गई है।

शाओमी के अपकमिंग टीवी में क्या होगा खास Xiaomi TV FX Mini LED सीरीज को एक प्रीमियम एंटरटेनमेंट पेशकश के तौर पर पेश किया जा रहा है, जो Full-Array Mini LED टेक्नोलॉजी पर आधारित है। टीजर के मुताबिक, इन टीवी में अलग-अलग कंट्रोल होने वाले डिमिंग जोन होंगे, जिससे किसी सीन के रोशन और अंधेरे हिस्सों को ज्यादा बारीकी से मैनेज किया जा सकेगा। इससे कंट्रास्ट लेवल बेहतर होने, ज्यादा डीप ब्लैक कलर दिखने और पूरी स्क्रीन पर पिक्चर क्वालिटी बेहतर होने की उम्मीद है।

कंपनी ने क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी पर भी जोर दिया है, जिससे पता चलता है कि इसमें कलर्स की एक डिटेल रेंज के साथ ज्यादा सटीक और असली जैसे कलर मिलेंगे। शाओमी का कहना है कि इन TVs को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ज्यादा रोशनी वाले कमरों में भी इनकी विजिबिलिटी और रंगों की परफॉर्मेंस बनी रहे, जिससे ये दिन और शाम, दोनों समय देखने के लिए उपयुक्त हैं। टीजर में स्मूद मोशन हैंडलिंग और कम इनपुट लेटेंसी का भी हिंट दिया गया है, जिससे पता चलता है कि खेल के शौकीन और गेमर्स को देखने का ज्यादा रिस्पॉन्सिव अनुभव मिल सकता है।

ऑडियो की बात करें तो, FX Mini LED Series में चार-स्पीकर सेटअप होने की उम्मीद है, जिसमें साफ डायलॉग और ज्यादा दमदार साउंड आउटपुट के लिए खास ट्वीटर लगे होंगे। इन टीवी में Fire TV भी इनबिल्ट होगा, जिससे यूजर्स हजारों स्ट्रीमिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर सकेंगे और कंटेंट खोजने, प्लेबैक करने और स्मार्ट होम कमांड देने के लिए एलेक्सा वॉयस कंट्रोल का फायदा उठा सकेंगे।

लॉन्च से पहले Xiaomi 17T की कीमत लीक

Xiaomi 17T को 4 जून को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। फोन की माइक्रोसाइट पहले से ही अमेजन पर लाइव है, जहां कंपनी धीरे-धीरे इसके खास फीचर्स का खुलासा कर रही है। फोन में दमदार कैमरा मिलेगा, जो DSLR जैसी फोटो खींचने लेने में मदद करेगा। इसके अलावा, फोन में 6500mAh की तगड़ी बैटरी भी मिलेगी। लॉन्च से पहले ही इस फोन की कीमत सामने आ गई है।