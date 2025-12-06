Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़xiaomi tv a pro 2026 featuring dolby sound and 32 inch display launched in global market
शाओमी लाया 32 इंच का नया टीवी, घर में मिलेगा डॉल्बी साउंड का मजा, कीमत भी कम

शाओमी लाया 32 इंच का नया टीवी, घर में मिलेगा डॉल्बी साउंड का मजा, कीमत भी कम

संक्षेप:

शाओमी का यह टीवी बजट सेगमेंट में प्रीमियम डिस्प्ले ऑफर करता है। यह टीवी कंपनी के ग्लोबल प्रोडक्ट पेज पर लिस्ट हो चुका है। दमदार साउंड के लिए टीवी में डॉल्बी ऑडियो दिया गया है। यह टीवी शानदार मेटैलिक डिजाइन के साथ आता है।

Dec 06, 2025 02:51 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
शाओमी ने ग्लोबल मार्केट में 32 इंच का नया टीवी- TV A Pro 2026 लॉन्च किया है। कंपनी का यह टीवी बजट सेगमेंट में प्रीमियम डिस्प्ले ऑफर करता है। यह टीवी कंपनी के ग्लोबल प्रोडक्ट पेज पर लिस्ट हो चुका है। जर्मनी में इसकी कीमत 229 यूरो (करीब 24 हजार रुपये) है। मार्केट के हिसाब से टीवी की प्राइसिंग अलग है। मलेशिया में इसी टीवी की कीमत MYR 899 (करीब 19,600 रुपये) है और लॉन्च ऑफर के साथ इसे यूजर MYR 619 (करीब 13,500 रुपये) में खरीद सकते हैं। कंपनी इस टीवी में डॉल्बी ऑडियो और गूगल असिस्टेंट के साथ कई धमाकेदार फीचर दे रही है। आइए जानते हैं डीटेल।

शाओमी के नए टीवी के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी इस टीवी में 1,366 × 768 पिक्सल रेजॉलूशन वाला शानदार डिस्प्ले दे रही है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60Hz का है। कंपनी का दावा है कि यह QLED पैनल DCI P3 कलर गैमट का 90% ऑफर करता है। वाइब्रेंट कलर्स और बेहतर कॉन्ट्रास्ट के लिए टीवी में कंपनी HDR 10 और HLG भी सपोर्ट भी दे रही है। यह टीवी 1जीबी रैम और 8जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। यह क्वॉड-कोर Cortex-A53 प्रोसेसर पर काम करता है।

दमदार साउंड के लिए टीवी में DTS-X, DTS Virtual:X और डॉल्बी ऑडियो के साथ 10 वॉट के स्पीकर दिए गए हैं। शाओमी का यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। इसमें आपको बिल्ट-इन गूगल असिस्टेंट भी मिलेगा। साथ ही इसमें क्रोमकास्ट स्टाइल कास्टिंग और मिराकास्ट सपोर्ट भी दिया गया है।

ये भी पढ़ें:₹190 से कम के टॉप 5 प्लान, डेली डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग, जियो टीवी भी फ्री

कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0, ईथरनेट, दो HDMI और और एक USB टाइप-A पोर्ट ऑफर किया जा रहा है। साथ ही बेहतर ग्राफिक्स के लिए टीवी में आपको Mali-G31 GPU भी देखने को मिलेगा। यह टीवी मेटैलिक डिजाइन के साथ आता है, जो इसके लुक को बेहद प्रीमियन बना देता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
