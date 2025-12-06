शाओमी लाया 32 इंच का नया टीवी, घर में मिलेगा डॉल्बी साउंड का मजा, कीमत भी कम
शाओमी का यह टीवी बजट सेगमेंट में प्रीमियम डिस्प्ले ऑफर करता है। यह टीवी कंपनी के ग्लोबल प्रोडक्ट पेज पर लिस्ट हो चुका है। दमदार साउंड के लिए टीवी में डॉल्बी ऑडियो दिया गया है। यह टीवी शानदार मेटैलिक डिजाइन के साथ आता है।
शाओमी ने ग्लोबल मार्केट में 32 इंच का नया टीवी- TV A Pro 2026 लॉन्च किया है। कंपनी का यह टीवी बजट सेगमेंट में प्रीमियम डिस्प्ले ऑफर करता है। यह टीवी कंपनी के ग्लोबल प्रोडक्ट पेज पर लिस्ट हो चुका है। जर्मनी में इसकी कीमत 229 यूरो (करीब 24 हजार रुपये) है। मार्केट के हिसाब से टीवी की प्राइसिंग अलग है। मलेशिया में इसी टीवी की कीमत MYR 899 (करीब 19,600 रुपये) है और लॉन्च ऑफर के साथ इसे यूजर MYR 619 (करीब 13,500 रुपये) में खरीद सकते हैं। कंपनी इस टीवी में डॉल्बी ऑडियो और गूगल असिस्टेंट के साथ कई धमाकेदार फीचर दे रही है। आइए जानते हैं डीटेल।
शाओमी के नए टीवी के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
कंपनी इस टीवी में 1,366 × 768 पिक्सल रेजॉलूशन वाला शानदार डिस्प्ले दे रही है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60Hz का है। कंपनी का दावा है कि यह QLED पैनल DCI P3 कलर गैमट का 90% ऑफर करता है। वाइब्रेंट कलर्स और बेहतर कॉन्ट्रास्ट के लिए टीवी में कंपनी HDR 10 और HLG भी सपोर्ट भी दे रही है। यह टीवी 1जीबी रैम और 8जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। यह क्वॉड-कोर Cortex-A53 प्रोसेसर पर काम करता है।
दमदार साउंड के लिए टीवी में DTS-X, DTS Virtual:X और डॉल्बी ऑडियो के साथ 10 वॉट के स्पीकर दिए गए हैं। शाओमी का यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। इसमें आपको बिल्ट-इन गूगल असिस्टेंट भी मिलेगा। साथ ही इसमें क्रोमकास्ट स्टाइल कास्टिंग और मिराकास्ट सपोर्ट भी दिया गया है।
कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0, ईथरनेट, दो HDMI और और एक USB टाइप-A पोर्ट ऑफर किया जा रहा है। साथ ही बेहतर ग्राफिक्स के लिए टीवी में आपको Mali-G31 GPU भी देखने को मिलेगा। यह टीवी मेटैलिक डिजाइन के साथ आता है, जो इसके लुक को बेहद प्रीमियन बना देता है।
