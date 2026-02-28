Hindustan Hindi News
14 इंच का हल्का-फुल्का लैपटॉप ला रहा शाओमी, 1Kg से कम होगा वजन; मिलेगी 32GB तक रैम

Feb 28, 2026 01:52 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Xiaomi अब कंपनी एक लैपटॉप लॉन्च करने की तैयारी में है। अपकमिंग लैपटॉप हैवी रैम, 1TB स्टोरेज और तेजतर्रार प्रोसेसर के साथ आएगा। टिप्स्टर ने दावा किया है कि अपकमिंग लैपटॉप का वजन 1 किलोग्राम से भी कम होगा। अपकमिंग लैपटॉप में और क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए बताते हैं

Xiaomi अब अपनी लैपटॉप लाइनअप में कुछ नए मॉडल जोड़ने की तैयारी कर रहा है। शाओमी का सबसे लेटेस्ट मॉडल, Xiaomi Book 14, 2023 में आया था। तब से, कंपनी अपने रेडमी सब-ब्रांड के तहत लैपटॉप शिप करती रही है। अब कंपनी एक Xiaomi-ब्रांडेड नोटबुक लॉन्च करने की तैयारी में है। एक नई लीक से पता चलता है कि शाओमी अब AI-पावर्ड अल्ट्रा-थिन लैपटॉप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह जानकारी चीन के टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन से मिली है, जिन्होंने अपकमिंग डिवाइस की शुरुआती डिटेल्स शेयर की हैं। हालांकि पोस्ट में सीधे तौर पर कंपनी का नाम नहीं है, लेकिन कमेंट सेक्शन में दिए गए हिंट से पता चलता है कि यह शाओमी हो सकता है। अपकमिंग लैपटॉप हैवी रैम, 1TB स्टोरेज और तेजतर्रार प्रोसेसर के साथ आएगा।

शाओमी के नए लैपटॉप में 2026 इंटेल अल्ट्रा चिप्स होने की उम्मीद

लीक के मुताबिक, लैपटॉप में 14 इंच का डिस्प्ले होगा और इसका वजन लगभग 1 किलोग्राम होगा, या 1 किलोग्राम से भी कम हो सकता है। कहा जा रहा है कि यह मशीन दो प्रोसेसर कॉन्फिगरेशन में आएगी - Intel Ultra 5 325 और Ultra X7 358H। दोनों ही लेटेस्ट इंटेल सीपीयू हैं जिन्हें पिछले महीने CES 2026 इवेंट में लॉन्च किया गया था। इंटेल कोर अल्ट्रा 5 325, इंटेल के 18A प्रोसेस पर बना है और इसमें 4P + 4LPE लेआउट में 8 कोर हैं, जिसमें 8 थ्रेड और 4.5 गीगाहर्ट्ज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है।

xiaomi ai laptop
हायर-एंड ऑप्शन, इंटेल अल्ट्रा X7 358H, ज्यादा परफॉर्मेंस वाला चिप है। इसमें 16-कोर डिजाइन है जो 4+8+4 कॉन्फिगरेशन में अरेंज है और 4.8 गीगाहर्ट्ज तक पहुंच सकता है। चिप में 18MB का L3 कैश शामिल है और इसमें इंटेल का Radiant B390 ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड है।

मेमोरी की बात करें तो, लीक से दो वेरिएंट का पता चलता है। एक 24GB रैम और 1TB स्टोरेज वाला वेरिएंट, और एक 32GB रैम और 1TB एसएसडी स्टोरेज वाला मॉडल। देखा जा सकता है कि दोनों ही मॉडल हैवी रैम के साथ आएंगे। फिलहाल, टिप्स्टर ने यह नहीं बताया है कि लैपटॉप में कौन-कौन से AI फीचर्स मिलेंगे। कंपनी ने कमेंट्स में यह भी कंफर्म किया है कि इसमें 16-इंच डिस्प्ले वाला मॉडल नहीं होगा।

ज्यादातर शुरुआती लीक्स की तरह, ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले डिटेल्स बदल सकती हैं। अगर हमें लैपटॉप के बारे में नई डिटेल्स मिलती हैं तो हम आपको बताते रहेंगे।

