Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Xiaomi to End Software Support for these 14 Xiaomi Redmi and Poco Smartphones this year
इन Xiaomi, Redmi और Poco फोन्स को अब नहीं मिलेगा कोई अपडेट; लिस्ट में आपका फोन तो नहीं?

इन Xiaomi, Redmi और Poco फोन्स को अब नहीं मिलेगा कोई अपडेट; लिस्ट में आपका फोन तो नहीं?

संक्षेप:

टेक कंपनी Xiaomi इस साल अपने चुनिंदा Xiaomi, Redmi और Poco स्मार्टफोन्स के लिए सॉफ्टवेयर सपोर्ट खत्म करने जा रही है। इन फोन्स को आगे Android, HyperOS और सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिलेंगे।

Jan 09, 2026 12:55 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Xiaomi 12 Pro 5G

Xiaomi 12 Pro 5G

  • checkCouture Blue
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹35999

और जाने

discount

8% OFF

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹31999

₹34999

खरीदिये

discount

9% OFF

Realme 16 Pro Plus 5G

Realme 16 Pro Plus 5G

  • check8GB / 128GB RAM
  • check12GB / 256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹39999

₹43999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

  • checkOnyx Black
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹20399

और जाने

discount

15% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15260

₹17999

खरीदिये

स्मार्टफोन मेकर Xiaomi अपने कई पुराने स्मार्टफोन्स के लिए साल 2026 में सॉफ्टवेयर सपोर्ट खत्म करने जा रहा है। कंपनी की ओर से अपडेट की गई टाइमलाइन के मुताबिक, Xiaomi, Redmi और Poco ब्रैंड्स के कुल 14 स्मार्टफोन्स को इस साल EoL यानी एंड ऑफ लाइफ कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब है कि इन फोन्स को ना तो नया Android अपडेट मिलेगा और ना ही HyperOS का नया वर्जन या मंथली सिक्योरिटी पैच दिया जाएगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Xiaomi 12 Pro 5G

Xiaomi 12 Pro 5G

  • checkCouture Blue
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹35999

और जाने

discount

8% OFF

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹31999

₹34999

खरीदिये

discount

9% OFF

Realme 16 Pro Plus 5G

Realme 16 Pro Plus 5G

  • check8GB / 128GB RAM
  • check12GB / 256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹39999

₹43999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

  • checkOnyx Black
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹20399

और जाने

discount

15% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15260

₹17999

खरीदिये

लिस्ट में सिर्फ पुराने फोन ही नहीं हैं, बल्कि ऐसे मॉडल भी शामिल हैं जो कभी फ्लैगशिप रहे हैं या मिडरेंज में काफी पॉपुलर रहे। Poco F5 और Poco F5 Pro इस लिस्ट के सबसे बड़े नामों में से हैं। इन दोनों फोन्स को HyperOS 3 मिलने की उम्मीद है, जो Android 15 पर बेस्ड होगा लेकिन यही इन्हें मिलने वाला आखिरी बड़ा अपडेट होगा। Poco F5 के लिए 9 मई, 2026 के बाद किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज नहीं किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:साल 2026 में महंगे होने वाले हैं Samsung स्मार्टफोन? कंपनी ने दिए बड़े संकेत

Xiaomi और Redmi के ये फोन भी लिस्ट में

Xiaomi के पुराने फ्लैगशिप फोन्स भी अब सपोर्ट के आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं। Xiaomi 12 और Xiaomi 12 Pro को मार्च, 2026 में आखिरी अपडेट मिलेगा। वहीं Xiaomi 12T और 12T Pro का सपोर्ट थोड़ा लंबा चलेगा और ये 13 अक्टूबर, 2026 तक अपडेट्स पाते रहेंगे। Xiaomi 12 Lite के लिए सॉफ्टवेयर सपोर्ट 1 जुलाई, 2026 को खत्म हो जाएगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

13% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹16499

₹18999

खरीदिये

Xiaomi Redmi 12C

Xiaomi Redmi 12C

  • checkMatte Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹7419

और जाने

Realme C61

Realme C61

  • checkSafari Green
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹6999

खरीदिये

discount

36% OFF

Vivo Y18

Vivo Y18

  • checkSpace Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹8290

₹12999

खरीदिये

Xiaomi Redmi 13C 5G

Xiaomi Redmi 13C 5G

  • checkStarlight Black
  • check4 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹8999

और जाने

discount

29% OFF

Samsung Galaxy F06 5G

Samsung Galaxy F06 5G

  • checkBahama Blue
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹9945

₹13999

खरीदिये

Xiaomi Redmi A2 Plus

Xiaomi Redmi A2 Plus

  • checkClassic Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹7499

और जाने

POCO X5

POCO X5

  • checkJaguar Black
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹14490

खरीदिये

discount

9% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹15499

₹16999

खरीदिये

discount

6% OFF

Realme C85 5G

Realme C85 5G

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
flipkart-logo

₹15499

₹16499

खरीदिये

discount

27% OFF

POCO X5 Pro

POCO X5 Pro

  • checkPOCO Yellow
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹18888

₹25999

खरीदिये

POCO F5

POCO F5

  • checkCarbon Black
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹18999

खरीदिये

Redmi ब्रैंड के तहत आने वाले कई बजट और मिडरेंज स्मार्टफोन्स भी इस फैसले से प्रभावित हुए हैं। इसमें Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 5G, Redmi 12C और Redmi 13C जैसे मॉडल शामिल हैं। इसके अलावा एंट्री-लेवल सेगमेंट के Redmi A2 और Redmi A2+ को भी 2026 में एंड ऑफ लाइफ घोषित किया जाएगा। Poco की X-सीरीज भी इससे अलग नहीं है। Poco X5 और Poco X5 Pro 5G का सॉफ्टवेयर सपोर्ट फरवरी, 2026 में खत्म हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:साल 2026 में खरीदना है नया फोन? ₹10 हजार से कम में ये रहीं बेस्ट स्मार्टफोन डील

क्या है सॉफ्टवेयर सपोर्ट खत्म होने का मतलब?

जब किसी फोन का सॉफ्टवेयर सपोर्ट बंद होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि फोन अचानक काम करना बंद कर देगा। कॉलिंग, मेसेजिंग और ज्यादातर ऐप्स पहले की तरह चलते रहेंगे। हालांकि, चिंता सिक्योरिटी को लेकर होती है। अपडेट्स बंद होने के बाद नए सिक्योरिटी रिस्क और कमजोरियों को ठीक नहीं किया जाता, जिससे समय के साथ पर्सनल डाटा जोखिम में पड़ सकता है।

ऐसे में अगर आपका Xiaomi, Redmi या Poco फोन इस लिस्ट में शामिल है तो सपोर्ट खत्म होने से पहले नए स्मार्टफोन पर अपग्रेड करना एक सेफ ऑप्शन हो सकता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Xiaomi Xiaomi Phone Redmi अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।