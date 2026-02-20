भारत में नया टैब या लैपटॉप लॉन्च करने की तैयारी में पॉपुलर ब्रांड, वीडियो में दिखाई पहली झलक
Xiaomi ने हाल ही में भारत में अपना लेटेस्ट QLED X Pro 75 स्मार्ट टीवी लॉन्च किया है। अब कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि कंपनी भारत में चार स्मार्टफोन और एक टैबलेट लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी कंफर्म किया है कि वह देश में एक नया कंप्यूटिंग डिवाइस लॉन्च करेगी।
Xiaomi ने हाल ही में भारत में अपना लेटेस्ट QLED X Pro 75 स्मार्ट टीवी लॉन्च किया है। अब कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि शाओमी भारत में चार स्मार्टफोन और एक टैबलेट लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी कंफर्म किया है कि वह जल्द ही देश में एक नया कंप्यूटिंग डिवाइस लॉन्च करेगी, जो या तो पतला और हल्का लैपटॉप या बैकलिट कीबोर्ड वाला टैबलेट हो सकता है। ये डिटेल्स कंपनी द्वारा Xiaomi 17 Ultra और Xiaomi 17 के ग्लोबल लॉन्च डेट अनाउंस करने के तुरंत बाद सामने आईं।
सम्बंधित सुझाव
18% OFF
Xiaomi 108 cm (43 inches) X Pro QLED Series Smart Google TV L43MA-SIN 4K Ultra HD (Black)
- Xiaomi 108 cm (43 inches) X Pro QLED Series Smart Google TV L43MA-SIN 4K Ultra HD (Black)
₹36999₹44999
खरीदिये
36% OFF
Xiaomi Smart TV X Pro QLED Series 65 (165 cm) L65MB-APIN(Black)
- Xiaomi Smart TV X Pro QLED Series 65 (165 cm) L65MB-APIN(Black)
₹57999₹89999
खरीदिये
50% OFF
Xiaomi 108 cm (43 inch) FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV L43MB-FPIN
- Xiaomi 108 cm (43 inch) FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV L43MB-FPIN
₹24999₹49999
खरीदिये
77% OFF
Oboe Silicone TV Remote Cover 'Compatible with' Xiaomi Mi Tv X Series 2024 / X Pro QLED Tv Remote 2024 Model Remote Protective Case with Remote Loop (Black) [Remote NOT Included]
- Oboe Silicone TV Remote Cover 'Compatible with' Xiaomi Mi Tv X Series 2024 / X Pro QLED Tv Remote 2024 Model Remote Protective Case with Remote Loop (Black) [Remote NOT Included]
₹349₹1499
खरीदिये
शाओमी, Xiaomi Pad 8 लॉन्च करने की योजना बना रहा है
एक्स पर एक पोस्ट में, शाओमी ने एक नए “कंप्यूटिंग” डिवाइस के लॉन्च का टीजर दिया है। पोस्ट में शाओमी ने कहा, “हमने टैबलेट कैटेगरी को फिर से डिफाइन किया है, लेकिन हम यहीं नहीं रुक रहे हैं”। हालांकि डिवाइस का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन टीजर एक पतले और हल्के लैपटॉप या कीबोर्ड वाले टैबलेट के लिए लगता है, जिसमें पतला फॉर्म फैक्टर और फ्लैट फ्रेम है। कीबोर्ड लाइट अप है, लेकिन यह साफ नहीं है कि इसमें बैकलाइट है या डिस्प्ले से लाइट कीज पर रिफ्लेक्ट हो रही है।
इसके अलावा, शाओमी इंडिया के मार्केटिंग और पीआर के एसोसिएट डायरेक्टर, संदीप सरमा ने भी उन डिवाइस की अगली लाइनअप के बारे में बताया है जिन्हें कंपनी देश में लॉन्च करेगी। उन्होंने छह इमोजी बताए: एक टीवी, उसके बाद दो फोन और एक टैबलेट, और दो और हैंडसेट।
कंपनी ने गुरुवार को अपना 2026 लाइनअप Xiaomi QLED X Pro स्मार्ट टीवी लॉन्च किया। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी कंफर्म किया है कि Xiaomi 17 Ultra और Xiaomi 17 को 28 फरवरी को ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। इसलिए, सरमा के पोस्ट से पता चलता है कि अगला डिवाइस जो लॉन्च किया जाएगा, वह शायद एक टैबलेट हो सकता है।
सम्बंधित सुझाव
77% OFF
Oboe Silicone TV Remote Cover 'Compatible with' Xiaomi Mi Tv X Series 2024 / X Pro QLED Tv Remote 2024 Model Remote Protective Case with Remote Loop (Dark Grey) [Remote NOT Included]
- Oboe Silicone TV Remote Cover 'Compatible with' Xiaomi Mi Tv X Series 2024 / X Pro QLED Tv Remote 2024 Model Remote Protective Case with Remote Loop (Dark Grey) [Remote NOT Included]
₹349₹1499
खरीदिये
44% OFF
Shopoflux Silicone TV Remote Cover Compatible with Xiaomi Mi Tv Protective Case with Lanyard (Black)
- Shopoflux Silicone TV Remote Cover Compatible with Xiaomi Mi Tv Protective Case with Lanyard (Black)
₹339₹600
खरीदिये
49% OFF
7SEVEN® Compatible with Mi TV Remote Control XMRM-NP Model Fit for Redmi Xiaomi A Pro Series L43MA-AUIN X Pro QLED Series L55MA-SIN X Series 4K Smart Android Television with Bluetooth Voice Command
- 7SEVEN® Compatible with Mi TV Remote Control XMRM-NP Model Fit for Redmi Xiaomi A Pro Series L43MA-AUIN X Pro QLED Series L55MA-SIN X Series 4K Smart Android Television with Bluetooth Voice Command
₹771₹1499
खरीदिये
42% OFF
Xiaomi 189 cm (75 Inches) X Pro Series QLED 4K UHD Smart Google TV L75MB-APIN
- Xiaomi 189 cm (75 Inches) X Pro Series QLED 4K UHD Smart Google TV L75MB-APIN
₹69999₹119999
खरीदिये
77% OFF
Oboe Silicone TV Remote Cover 'Compatible with' Xiaomi Mi Tv X Series 2024 / X Pro QLED Tv Remote 2024 Model Remote Protective Case with Remote Loop (Glow in Dark Blue) [Remote NOT Included]
- Oboe Silicone TV Remote Cover 'Compatible with' Xiaomi Mi Tv X Series 2024 / X Pro QLED Tv Remote 2024 Model Remote Protective Case with Remote Loop (Glow in Dark Blue) [Remote NOT Included]
₹349₹1499
खरीदिये
टिप्स्टर अभिषेक यादव के अनुसार, कंपनी के एक्स पर पोस्ट में बताया गया टीजर Xiaomi Pad 8 का हो सकता है। टिप्स्टर का यह भी दावा है कि Xiaomi Pad 8 "सबसे ज्यादा" स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप के साथ आएगा, जबकि ज्यादा महंगे Pad 8 Pro मॉडल के यहां आने की संभावना कम है क्योंकि इसके पार्ट्स की कीमतें बढ़ रही हैं।
शाओमी का अभी का फ्लैगशिप टैबलेट, जिसे सितंबर 2025 में चीन में लॉन्च किया गया था, Xiaomi Pad 8 Pro है, जिसकी कीमत CNY 2,999 (लगभग 34,500 रुपये) है। इसके बेस वेरिएंट में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज है। टैबलेट बैकलिट कीबोर्ड के साथ कम्पैटिबल है, जिसमें ट्रैकपैड भी है। इसमें 11.2-इंच की 3.2K (3200x2136 पिक्सेल) एलसीडी स्क्रीन है, जो 345 पीपीआई और 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट देती है। शाओमी पैड 8 प्रो में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट है।
यहां देखें वीडियो टीजर
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।