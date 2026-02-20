भारत में नया टैब या लैपटॉप लॉन्च करने की तैयारी में पॉपुलर ब्रांड, वीडियो में दिखाई पहली झलक

Feb 20, 2026 05:23 pm IST

Xiaomi ने हाल ही में भारत में अपना लेटेस्ट QLED X Pro 75 स्मार्ट टीवी लॉन्च किया है। अब कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि शाओमी भारत में चार स्मार्टफोन और एक टैबलेट लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी कंफर्म किया है कि वह जल्द ही देश में एक नया कंप्यूटिंग डिवाइस लॉन्च करेगी, जो या तो पतला और हल्का लैपटॉप या बैकलिट कीबोर्ड वाला टैबलेट हो सकता है। ये डिटेल्स कंपनी द्वारा Xiaomi 17 Ultra और Xiaomi 17 के ग्लोबल लॉन्च डेट अनाउंस करने के तुरंत बाद सामने आईं।

शाओमी, Xiaomi Pad 8 लॉन्च करने की योजना बना रहा है

एक्स पर एक पोस्ट में, शाओमी ने एक नए “कंप्यूटिंग” डिवाइस के लॉन्च का टीजर दिया है। पोस्ट में शाओमी ने कहा, “हमने टैबलेट कैटेगरी को फिर से डिफाइन किया है, लेकिन हम यहीं नहीं रुक रहे हैं”। हालांकि डिवाइस का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन टीजर एक पतले और हल्के लैपटॉप या कीबोर्ड वाले टैबलेट के लिए लगता है, जिसमें पतला फॉर्म फैक्टर और फ्लैट फ्रेम है। कीबोर्ड लाइट अप है, लेकिन यह साफ नहीं है कि इसमें बैकलाइट है या डिस्प्ले से लाइट कीज पर रिफ्लेक्ट हो रही है।

इसके अलावा, शाओमी इंडिया के मार्केटिंग और पीआर के एसोसिएट डायरेक्टर, संदीप सरमा ने भी उन डिवाइस की अगली लाइनअप के बारे में बताया है जिन्हें कंपनी देश में लॉन्च करेगी। उन्होंने छह इमोजी बताए: एक टीवी, उसके बाद दो फोन और एक टैबलेट, और दो और हैंडसेट।

कंपनी ने गुरुवार को अपना 2026 लाइनअप Xiaomi QLED X Pro स्मार्ट टीवी लॉन्च किया। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी कंफर्म किया है कि Xiaomi 17 Ultra और Xiaomi 17 को 28 फरवरी को ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। इसलिए, सरमा के पोस्ट से पता चलता है कि अगला डिवाइस जो लॉन्च किया जाएगा, वह शायद एक टैबलेट हो सकता है।

टिप्स्टर अभिषेक यादव के अनुसार, कंपनी के एक्स पर पोस्ट में बताया गया टीजर Xiaomi Pad 8 का हो सकता है। टिप्स्टर का यह भी दावा है कि Xiaomi Pad 8 "सबसे ज्यादा" स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप के साथ आएगा, जबकि ज्यादा महंगे Pad 8 Pro मॉडल के यहां आने की संभावना कम है क्योंकि इसके पार्ट्स की कीमतें बढ़ रही हैं।

शाओमी का अभी का फ्लैगशिप टैबलेट, जिसे सितंबर 2025 में चीन में लॉन्च किया गया था, Xiaomi Pad 8 Pro है, जिसकी कीमत CNY 2,999 (लगभग 34,500 रुपये) है। इसके बेस वेरिएंट में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज है। टैबलेट बैकलिट कीबोर्ड के साथ कम्पैटिबल है, जिसमें ट्रैकपैड भी है। इसमें 11.2-इंच की 3.2K (3200x2136 पिक्सेल) एलसीडी स्क्रीन है, जो 345 पीपीआई और 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट देती है। शाओमी पैड 8 प्रो में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट है।