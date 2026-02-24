Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Xiaomi लाया कमाल का गैजेट: मिनटों में ढूंढ देगा आपका खोया हुआ सामान, नहीं होने देगा लाखों का नुकसान

Feb 24, 2026 08:46 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Xiaomi ने अपना नया Xiaomi Tag Bluetooth ट्रैकर लॉन्च कर दिया है, जो एंड्रायड और आईफोन दोनों को सपोर्ट करता है। यह छोटा ट्रैकर आपकी चाबी, बैग या वॉलेट को ढूंढने में मदद करेगा। 

Xiaomi लाया कमाल का गैजेट: मिनटों में ढूंढ देगा आपका खोया हुआ सामान, नहीं होने देगा लाखों का नुकसान

घर से निकलते समय चाबी, वॉलेट या बैग नहीं मिलना एक आम समस्या है। इसी समस्या का हल लेकर आया है Xiaomi, कंपनी ने अपना नया Bluetooth ट्रैकर Xiaomi Tag पेश किया है, जो खोए हुए सामान को ढूंढने में मदद करेगा। यह छोटा, हल्का और स्मार्ट डिवाइस उस चीज को ट्रैक कर सकता है जिस पर ट्रैकर लगा हो और उसे Google Find Hub या Apple Find My के साथ कनेक्ट करता है।

Xiaomi Tag का डिज़ाइन बहुत कॉम्पैक्ट है, जिससे इसे आसानी से चाबी के की रिंग, बैग के ज़िप या वॉलेट के अंदर रखा जा सकता है। इसके अंदर बटन सेल बैटरी लगी होती है, जो लगभग एक साल तक बिना रिचार्ज चल सकती है। यह ट्रैकर दूर की लोकेशन को भी नेटवर्क के द्वारा मैप पर दिखा सकता है। इसके साथ ही इस ट्रैकर में प्राइवेसी और सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा गया है, ताकि ट्रैकिंग डेटा सुरक्षित रहे।

ये भी पढ़ें:UAN नहीं है? फिर भी 1 मिनट में ऐसे जानें अपने PF खाते का पूरा बैलेंस

Android और iPhone दोनों पर काम करता है ट्रैकर

सबसे खास बात यह है कि Xiaomi Tag दोनों प्लेटफॉर्म पर काम करता है:

Android: Xiaomi Home ऐप और Google Find Hub नेटवर्क के जरिए।

iOS (iPhone/iPad): Apple Find My नेटवर्क सपोर्ट करता है।

Xiaomi Tag की कीमत और उपलब्धता

Xiaomi Tag को RM 79 (लगभग 1,500 रुपए के आसपास) में लिस्ट किया गया है। यह फिलहाल मलेशिया और कुछ यूरोपीय देशों में उपलब्ध है और आने वाले हफ्तों में भारत और मार्केट्स में भी पेश किया जाएगा।

Xiaomi Tag के फीचर्स

यह ट्रैकर पास की चीजों को Bluetooth रेंज में साउंड अलर्ट से ढूंढने में मदद करता है।यदि कोई चीज Bluetooth रेंज से बाहर है, तो नेटवर्क के जरिये आख़िरी लोकेशन को मैप पर देखें। यदि आप अपने सामान को कहीं छोड़ कर आगे बढ़ जाते हैं तो आपका फोन आपको अलर्ट करेगा। ट्रैकिंग डाटा Encrypted है जिससे कोई दूसरा व्यक्ति उसका गलत इस्तेमाल न कर सके।

Xiaomi Tag की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी बैटरी लाइफ है। लगभग एक साल तक चल सकती है, जिससे बार-बार बैटरी बदलने की जरूरत नहीं होती। डिवाइस का डिज़ाइन छोटा और हल्का है (करीब 10g वजन), जिससे इसे आसानी से कहीं भी फिट किया जा सकता है। यह रोज़मर्रा के उपयोग जैसे बैग, बैकपैक या चाबी के की रिंग पर सुरक्षित रूप से टिक जाता है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
Xiaomi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।