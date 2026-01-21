Hindustan Hindi News
60W साउंड वाला धांसू स्पीकर लाया शाओमी, इसमें प्रीमियम मेटल बॉडी, इतनी है कीमत

संक्षेप:

दमदार साउंड और क्लासी लुक वाला स्पीकर तलाश रहे हैं, तो शाओमी का नया ऑडियो डिवाइस आपको पसंद आ सकता है। Xiaomi ने अपने नए स्पीकर के तौर पर Sound 2 Pro को लॉन्च किया है। यह कुल 60W का साउंड आउटपुट देता है।

Jan 21, 2026 12:32 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
दमदार साउंड और क्लासी लुक वाला स्पीकर तलाश रहे हैं, तो शाओमी का नया ऑडियो डिवाइस आपको पसंद आ सकता है। Xiaomi ने Sound 2 Pro स्पीकर के साथ अपने होम ऑडियो लाइनअप को बढ़ाया है। यह मॉडल हाई फिडेलिटी साउंड और प्रीमियम मेटल बॉडी डिजाइन के साथ आता है। नया स्पीकर 60W का पावरफुल साउंड, टू-वे ऑडियो, एक नया स्लीक लुक देता है। कितनी है कीमत और इसमें क्या क्या खास मिलता है, चलिए बताते हैं...

Xiaomi Sound 2 Pro की खासियत

शाओमी का लेटेस्ट Xiaomi Sound 2 Pro मेटल एनक्लोजर से बना है, जो इसे न सिर्फ मजबूत बनाता है, बल्कि प्रीमियम लुक भी देता है। इसका डिजाइन बड़े Sound 2 Max मॉडल जैसा ही है, लेकिन साइज और आउटपुट को छोटा किया गया है ताकि यह ज्यादा लोगों के बजट में आ सके। यह स्पीकर मिड-रेंज और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए अलग-अलग ड्राइवर के साथ टू-वे क्रॉसओवर सेटअप का इस्तेमाल करता है, जो अपने 40W मिड-वूफर और 20W ट्वीटर कॉन्फिगरेशन से साफ हाई और दमदार बास देता है।

ये भी पढ़ें:Motorola का सबसे पावरफुल फोन लॉन्च, गेमिंग हो या कैमरा, सब में बाप

कुल मिलाकर इसमें 60W का आउटपुट मिलता है। कनेक्टिविटी के मामले में, साउंड 2 प्रो पारंपरिक वायरलेस स्ट्रीमिंग के लिए ब्लूटूथ 5.2 और मजबूत होम नेटवर्क इंटीग्रेशन के लिए वाई-फाई 6 को सपोर्ट करता है। इसमें एनालॉग और डिजिटल ऑडियो सोर्स के लिए RCA और USB-C इनपुट भी शामिल हैं, जिससे यह टीवी, लैपटॉप और दूसरे ऑडियो इक्विपमेंट से कनेक्ट करने के लिए काफी फ्लेक्सिबल हो जाता है। यूजर्स एक साथ चार Sound 2 Pro स्पीकर तक पेयर कर सकते हैं, जिससे ज्यादा साउंड कवरेज या सिंक्रोनाइज्ड प्लेबैक मिल सकता है।

इतनी है कीमत

यह स्पीकर Xiaomi HyperOS स्मार्ट होम इकोसिस्टम के साथ भी इंटीग्रेटेड है। शाओमी ने अभी-अभी Sound 2 Pro को 1,399 युआन में लॉन्च किया है, जो लगभग 18,400 रुपये है। फिलहाल, यह स्पीकर को शाओमी ने अपने घरेलू बाजार यानी चीन में लॉन्च किया गया है, और अन्य बाजारों में इसे लॉन्च किया जाएगा या नहीं, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
