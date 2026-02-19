Hindustan Hindi News
Xiaomi, Redmi और Poco यूजर्स के लिए खबर! जानें आपके फोन को कब मिलेगा आखिरी अपडेट

Feb 19, 2026 05:27 pm IST
Xiaomi की सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी दमदार है, लेकिन हर डिवाइस के लिए सपोर्ट की एक तय टाइम लिमिट होती है। इस लिस्ट से जानें कि आपके Xiaomi, Redmi या POCO फोन को कब तक अपडेट मिलेंगे। 

Xiaomi, Redmi और Poco यूजर्स के लिए खबर! जानें आपके फोन को कब मिलेगा आखिरी अपडेट

चाइनीज ब्रैंड Xiaomi एंड्रॉयड ब्रैंड्स में अपनी मजबूत सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी के लिए जाना जाता है। कंपनी आमतौर पर अपने स्मार्टफोन्स को कई सालों तक Android वर्जन अपडेट और सिक्योरिटी पैच देती है, जिससे यूजर्स को लेटेस्ट फीचर्स और बेहतर सुरक्षा मिलती रहती है। हालांकि, हर डिवाइस के लिए अपडेट सपोर्ट की एक तय टाइम लिमिट होती है, जिसके बाद उसे नए सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना बंद हो जाते हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपका Xiaomi, Redmi या POCO स्मार्टफोन कब तक आधिकारिक अपडेट पाएगा।

Xiaomi की आधिकारिक वेबसाइट की मदद से यहां एक लिस्ट शेयर की गई है, जिसमें बताया गया है कि अलग-अलग Xiaomi, Redmi और Poco डिवाइस को कब तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। आप यह लिस्ट नीचे देख सकते हैं।

ये भी पढ़ें:पंखे वाला फ्लैगशिप फोन ला रहा है Redmi, रिकॉर्डतोड़ 8500mAh बैटरी

ये रही Xiaomi स्मार्टफोन्स की लिस्ट

Xiaomi 15, 15 Ultra (2031-03-01)

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Pro

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.73-inch Display Size

₹79990

और जाने

Xiaomi 15T, 15T Pro (2031-09-24)

Xiaomi 14 (2029-02-25)

Xiaomi 14 Ultra (2029-03-15)

Xiaomi 14T, 14T Pro (2029-09-26)

Xiaomi 13, 13 Pro (2028-03-08)

Xiaomi 13 Ultra (2028-06-12)

Xiaomi 13 Lite (2027-03-02)

Xiaomi 13T, 13T Pro (2028-10-04)

Xiaomi 12, 12 Pro (2026-03-17)

Xiaomi 12 Lite (2026-07-01)

Xiaomi 12T, 12T Pro (2026-10-13)

Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro (2028-03-01)

Xiaomi Pad 6 (2026-07-10)

Xiaomi MIX Flip (2029-07-18)

ये भी पढ़ें:एकसाथ सस्ते हो गए Realme के तीन फोन! मिल रही है 6000 रुपये तक की छूट

ये रही Redmi स्मार्टफोन्स की लिस्ट

Redmi Note 15, Note 15 5G (2032-01-15)

Redmi Note 15 Pro, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro+ 5G (2032-01-15)

Redmi Note 14 (2031-03-01)

Redmi Note 14 5G (2029-01-09)

Redmi Note 14 Pro (2029-01-15)

Redmi Note 14 Pro 5G (2029-01-30)

Redmi Note 14 Pro+ 5G (2029-01-01)

Redmi Note 13, Note 13 5G (2028-01-15)

Redmi Note 13 Pro, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G (2028-01-15)

Redmi Note 12 (2027-03-23)

Redmi Note 12 5G (2026-03-23)

Redmi Note 12 Pro (2026-04-20)

Redmi Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro+ 5G (2027-03-23)

Redmi Note 12S (2027-05-10)

Redmi 15 (2029-09-22)

Redmi 15 5G (2029-08-01)

Redmi 15C (2031-08-28)

Redmi 15C 5G (2031-09-30)

Redmi 14C (2028-09-26)

Redmi 13C (2026-11-10)

Redmi 12 (2027-06-16)

Redmi 12 5G (2027-09-01)

Redmi 12C (2026-03-10)

Redmi A5 (2029-04-30)

Redmi A3 (2027-02-21)

Redmi A2, A2+ (2026-03-24)

Redmi Pad 2, Pad 2 4G (2032-06-15)

Redmi Pad 2 Pro, Pad 2 Pro 5G (2029-09-22)

Redmi Pad Pro 5G (2027-06-11)

Redmi Pad SE 8.7, Pad SE 8.7 4G (2026-08-15)

ये भी पढ़ें:Samsung फोन बुक करने पर डबल स्टोरेज फ्री, 256GB के दाम में पाएं 512GB का मजा

ये रही Poco स्मार्टफोन्स की लिस्ट

POCO F8 Pro, F8 Ultra (2031-11-26)

POCO F7 (2031-06-24)

POCO F7 Pro, F7 Ultra (2031-03-27)

POCO F6 (2028-05-23)

POCO F6 Pro (2028-05-22)

POCO F5, F5 Pro (2026-05-09)

POCO X7 (2029-01-30)

POCO X7 Pro (2029-01-07)

POCO X6 5G, X6 Pro (2028-01-11)

POCO X5 5G (2027-02-06)

POCO X5 Pro 5G (2026-02-06)

POCO M8 5G, M8 Pro 5G (2032-01-08)

POCO M7 (2031-08-19)

POCO M7 Pro 5G (2029-01-09)

POCO M6 (2028-06-05)

POCO M6 Pro (2028-01-11)

POCO C85 (2031-08-28)

POCO C75 (2028-09-26)

POCO C65 (2026-11-06)

POCO Pad M1 (2029-09-22)

बता दें, डिवाइसेज के नाम के सामने दी गई डेट (YYYY-MM-DD) तय ही उसे कंपनी की ओर से अपडेट्स दिए जाएंगे।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

