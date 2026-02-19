Xiaomi, Redmi और Poco यूजर्स के लिए खबर! जानें आपके फोन को कब मिलेगा आखिरी अपडेट

Follow Us on

Feb 19, 2026

Xiaomi की सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी दमदार है, लेकिन हर डिवाइस के लिए सपोर्ट की एक तय टाइम लिमिट होती है। इस लिस्ट से जानें कि आपके Xiaomi, Redmi या POCO फोन को कब तक अपडेट मिलेंगे।

चाइनीज ब्रैंड Xiaomi एंड्रॉयड ब्रैंड्स में अपनी मजबूत सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी के लिए जाना जाता है। कंपनी आमतौर पर अपने स्मार्टफोन्स को कई सालों तक Android वर्जन अपडेट और सिक्योरिटी पैच देती है, जिससे यूजर्स को लेटेस्ट फीचर्स और बेहतर सुरक्षा मिलती रहती है। हालांकि, हर डिवाइस के लिए अपडेट सपोर्ट की एक तय टाइम लिमिट होती है, जिसके बाद उसे नए सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना बंद हो जाते हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपका Xiaomi, Redmi या POCO स्मार्टफोन कब तक आधिकारिक अपडेट पाएगा।

Xiaomi की आधिकारिक वेबसाइट की मदद से यहां एक लिस्ट शेयर की गई है, जिसमें बताया गया है कि अलग-अलग Xiaomi, Redmi और Poco डिवाइस को कब तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। आप यह लिस्ट नीचे देख सकते हैं।

ये रही Xiaomi स्मार्टफोन्स की लिस्ट Xiaomi 15, 15 Ultra (2031-03-01)

Xiaomi 15T, 15T Pro (2031-09-24)

Xiaomi 14 (2029-02-25)

Xiaomi 14 Ultra (2029-03-15)

Xiaomi 14T, 14T Pro (2029-09-26)

Xiaomi 13, 13 Pro (2028-03-08)

Xiaomi 13 Ultra (2028-06-12)

Xiaomi 13 Lite (2027-03-02)

Xiaomi 13T, 13T Pro (2028-10-04)

Xiaomi 12, 12 Pro (2026-03-17)

Xiaomi 12 Lite (2026-07-01)

Xiaomi 12T, 12T Pro (2026-10-13)

Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro (2028-03-01)

Xiaomi Pad 6 (2026-07-10)

Xiaomi MIX Flip (2029-07-18)

ये रही Redmi स्मार्टफोन्स की लिस्ट Redmi Note 15, Note 15 5G (2032-01-15)

Redmi Note 15 Pro, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro+ 5G (2032-01-15)

Redmi Note 14 (2031-03-01)

Redmi Note 14 5G (2029-01-09)

Redmi Note 14 Pro (2029-01-15)

Redmi Note 14 Pro 5G (2029-01-30)

Redmi Note 14 Pro+ 5G (2029-01-01)

Redmi Note 13, Note 13 5G (2028-01-15)

Redmi Note 13 Pro, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G (2028-01-15)

Redmi Note 12 (2027-03-23)

Redmi Note 12 5G (2026-03-23)

Redmi Note 12 Pro (2026-04-20)

Redmi Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro+ 5G (2027-03-23)

Redmi Note 12S (2027-05-10)

Redmi 15 (2029-09-22)

Redmi 15 5G (2029-08-01)

Redmi 15C (2031-08-28)

Redmi 15C 5G (2031-09-30)

Redmi 14C (2028-09-26)

Redmi 13C (2026-11-10)

Redmi 12 (2027-06-16)

Redmi 12 5G (2027-09-01)

Redmi 12C (2026-03-10)

Redmi A5 (2029-04-30)

Redmi A3 (2027-02-21)

Redmi A2, A2+ (2026-03-24)

Redmi Pad 2, Pad 2 4G (2032-06-15)

Redmi Pad 2 Pro, Pad 2 Pro 5G (2029-09-22)

Redmi Pad Pro 5G (2027-06-11)

Redmi Pad SE 8.7, Pad SE 8.7 4G (2026-08-15)

ये रही Poco स्मार्टफोन्स की लिस्ट POCO F8 Pro, F8 Ultra (2031-11-26)

POCO F7 (2031-06-24)

POCO F7 Pro, F7 Ultra (2031-03-27)

POCO F6 (2028-05-23)

POCO F6 Pro (2028-05-22)

POCO F5, F5 Pro (2026-05-09)

POCO X7 (2029-01-30)

POCO X7 Pro (2029-01-07)

POCO X6 5G, X6 Pro (2028-01-11)

POCO X5 5G (2027-02-06)

POCO X5 Pro 5G (2026-02-06)

POCO M8 5G, M8 Pro 5G (2032-01-08)

POCO M7 (2031-08-19)

POCO M7 Pro 5G (2029-01-09)

POCO M6 (2028-06-05)

POCO M6 Pro (2028-01-11)

POCO C85 (2031-08-28)

POCO C75 (2028-09-26)

POCO C65 (2026-11-06)

POCO Pad M1 (2029-09-22)