जेब पर भारी पड़ेगा Smart TV, पॉपुलर ब्रांड ने बढ़ाए 32 से लेकर 55 इंच मॉडल के दाम, नई कीमतें आज से लागू

Xiaomi Smart TV Price Hike in india: शाओमी स्मार्ट टीवी रेंज की नई बढ़ी हुई कीमतें आज (24 मई 2026) से लागू हो जाएंगी। टिप्स्टर द्वारा शेयर की गई जानकारी से पता चलता है कि Xiaomi ने F 2025, A 2025, X 2025, FX 2025 और QLED TV X Pro 2025 सीरीज के कई स्मार्ट टीवी मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है।

Xiaomi Smart TV Range Receive Price Hike in india: अब तक कंपनियां अपने पॉपुलर स्मार्टफोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही थीं, लेकिन अब Smart TV खरीदना भी महंगा पड़ेगा। हाल ही में Xiaomi ने भारतीय बाजार में अपने कई स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ाई थीं, और हाल ही में, Redmi Note 15 SE और Redmi A7 Pro 5G भी इस लिस्ट में शामिल हो गए थे। अब, कहा जा रहा है कि यह ब्रांड कीमतों में बढ़ोतरी की एक नई लहर लेकर आया है, और इस बार कंपनी ने भारत में अपनी टीवी रेंज की कीमतें बढ़ाई हैं।

भारत में शाओमी स्मार्ट टीवी रेंज की कीमतें बढ़ीं टिप्स्टर संजू चौधरी द्वारा ऑनलाइन शेयर की गई जानकारी के अनुसार, शाओमी स्मार्ट टीवी रेंज की नई बढ़ी हुई कीमतें आज, यानी 24 मई 2026 से लागू हो जाएंगी। शेयर की गई जानकारी से पता चलता है कि देश में Xiaomi ने F 2025, A 2025, X 2025, FX 2025 और QLED TV X Pro 2025 सीरीज के कई स्मार्ट टीवी मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी की है।

इसके अलावा, लिस्ट किए गए ज्यादातर शाओमी स्मार्ट टीवी मॉडल्स की कीमत में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जबकि Xiaomi 4K TV X 43 2025 मॉडल की कीमत में 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब, शाओमी स्मार्ट टीवी F 32 2025 की कीमत अब 12,999 रुपये होगी, जबकि शाओमी स्मार्ट टीवी A 32 2025 मॉडल 13,999 रुपये में उपलब्ध होगा।

अब 43 इंच मॉडल्स की बात करें तो, शाओमी स्मार्ट टीवी A 43 FHD 2025 की नई कीमत 21,999 रुपये होगी, जबकि शाओमी 4K TV X 43 2025 की कीमत अब 26,499 रुपये होगी। शाओमी 4K TV FX 43 2025 और शाओमी QLED TV X Pro 43 2025 क्रमशः 24,999 रुपये और 29,999 रुपये में उपलब्ध होंगे।

55 इंच मॉडल्स के लिए, शाओमी 4K TV FX 55 2025 की नई कीमत अब 33,999 रुपये होगी। शाओमी 4K TV X 55 2025 और शाओमी QLED TV X Pro 55 2025 की कीमत क्रमशः 36,999 रुपये और 41,999 रुपये होगी।

नीचे देखें Xiaomi Smart TV मॉडल्स की नई कीमतें: Xiaomi Smart TV F 2025 32 इंच, जिसका मॉडल नंबर ELA6110IN है कि कीमत पहले 11,999 रुपये थी। 1,000 रुपये की बढ़ोतरी के बाद यह टीवी 12,999 रुपये का हो गया है।

Xiaomi Smart TV A 2025 32 इंच, जिसका मॉडल नंबर ELA6008IN है कि कीमत पहले 12,999 रुपये थी। 1,000 रुपये की बढ़ोतरी के बाद यह टीवी 13,999 रुपये का हो गया है।

Xiaomi Smart TV A FHD 2025 43 इंच, जिसका मॉडल नंबर ELA6010IN है कि कीमत पहले 20,999 रुपये थी। 1,000 रुपये की बढ़ोतरी के बाद यह टीवी 21,999 रुपये का हो गया है।

Xiaomi 4K TV X 2025 43 इंच, जिसका मॉडल नंबर ELA6012IN है कि कीमत पहले 25,999 रुपये थी। 500 रुपये की बढ़ोतरी के बाद यह टीवी 26,499 रुपये का हो गया है।

Xiaomi 4K TV FX 2025 43 इंच, जिसका मॉडल नंबर ELA6112IN है कि कीमत पहले 23,999 रुपये थी। 1,000 रुपये की बढ़ोतरी के बाद यह टीवी 24,999 रुपये का हो गया है।

Xiaomi QLED TV X Pro 2025 43 इंच, जिसका मॉडल नंबर ELA6002IN है कि कीमत पहले 28,999 रुपये थी। 1,000 रुपये की बढ़ोतरी के बाद यह टीवी 29,999 रुपये का हो गया है।

Xiaomi 4K TV FX 2025 55 इंच, जिसका मॉडल नंबर ELA6114IN है कि कीमत पहले 32,999 रुपये थी। 1,000 रुपये की बढ़ोतरी के बाद यह टीवी 33,999 रुपये का हो गया है।

Xiaomi 4K TV X 2025 55 इंच, जिसका मॉडल नंबर ELA6016IN है कि कीमत पहले 35,999 रुपये थी। 1,000 रुपये की बढ़ोतरी के बाद यह टीवी 36,999 रुपये का हो गया है।