11 इंच का स्मार्ट डिस्प्ले, बोलनेभर से दूसरे गैजेट्स कंट्रोल करेगा, इसमें वीडियो कॉलिंग के लिए कैमरा भी

संक्षेप: शाओमी ने Xiaomi Smart Home Display 11 को अपने घरेलू बाजार में लॉन्च किया है। इसमें 11 इंच का लंबा डिस्प्ले है और कई भाषाओं के सपोर्ट के साथ आता है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास है, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ…

Xiaomi ने अपने घरेलू बाजार में एक नया स्मार्ट होम प्रोडक्ट लॉन्च किया है। दरअसल, कंपनी ने Xiaomi Smart Home Display 11 को लॉन्च किया है। जैसा की नाम से पता चलता है, इसमें डिवाइस में 11 इंच का लंबा डिस्प्ले है और यह ब्रांड की अपनी एंड्रॉयड स्किन और कई भाषाओं के सपोर्ट के साथ आता है। तो आइए जानते हैं इसमें क्या-क्या फीचर्स हैं और इसकी कीमत कितनी है।

Xiaomi Smart Home Display 11 की खासियत शाओमी का नया Smart Home Display 11 की बड़ी स्क्रीन के साथ आता है जिसमें फुल एचडी प्लस रिजॉल्यूशन (1920x1200 पिक्सेल), 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस और TUV Rheinland आई प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन है। दमदार साउंड के लिए इसमें रियर माउंटेड स्पीकर सेटअप है।

यह एक AI पावर्ड फैमिली डिवाइस है जो यूजर्स को दूसरे स्मार्ट होम गैजेट्स को कंट्रोल करने देता है। इसमें Xiaomi का HyperOS भी है, साथ ही इसमें बहुत सारा वीडियो और ऑडियो कंटेंट भी है। डिजाइन की बात करें तो यह दिखने मं बेहदज सिंपल है और इसमें एक किकस्टैंड भी है जिससे यह सीधा खड़ा हो सकता है। यह डिवाइस पूरी तरह से टैबलेट के बजाय एक छोटे पोर्टेबल टीवी की तरह काम करता है। इसके सामने की तरफ एक 8 मेगापिक्सेल का एचडी कैमरा है जो वीडियो कॉलिंग की सुविधा भी देता है।