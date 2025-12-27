Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़xiaomi smart home display 11 launched with voice command support
11 इंच का स्मार्ट डिस्प्ले, बोलनेभर से दूसरे गैजेट्स कंट्रोल करेगा, इसमें वीडियो कॉलिंग के लिए कैमरा भी

11 इंच का स्मार्ट डिस्प्ले, बोलनेभर से दूसरे गैजेट्स कंट्रोल करेगा, इसमें वीडियो कॉलिंग के लिए कैमरा भी

संक्षेप:

शाओमी ने Xiaomi Smart Home Display 11 को अपने घरेलू बाजार में लॉन्च किया है। इसमें 11 इंच का लंबा डिस्प्ले है और कई भाषाओं के सपोर्ट के साथ आता है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास है, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ…

Dec 27, 2025 07:41 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Xiaomi ने अपने घरेलू बाजार में एक नया स्मार्ट होम प्रोडक्ट लॉन्च किया है। दरअसल, कंपनी ने Xiaomi Smart Home Display 11 को लॉन्च किया है। जैसा की नाम से पता चलता है, इसमें डिवाइस में 11 इंच का लंबा डिस्प्ले है और यह ब्रांड की अपनी एंड्रॉयड स्किन और कई भाषाओं के सपोर्ट के साथ आता है। तो आइए जानते हैं इसमें क्या-क्या फीचर्स हैं और इसकी कीमत कितनी है।

Xiaomi Smart Home Display 11 की खासियत

शाओमी का नया Smart Home Display 11 की बड़ी स्क्रीन के साथ आता है जिसमें फुल एचडी प्लस रिजॉल्यूशन (1920x1200 पिक्सेल), 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस और TUV Rheinland आई प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन है। दमदार साउंड के लिए इसमें रियर माउंटेड स्पीकर सेटअप है।

यह एक AI पावर्ड फैमिली डिवाइस है जो यूजर्स को दूसरे स्मार्ट होम गैजेट्स को कंट्रोल करने देता है। इसमें Xiaomi का HyperOS भी है, साथ ही इसमें बहुत सारा वीडियो और ऑडियो कंटेंट भी है। डिजाइन की बात करें तो यह दिखने मं बेहदज सिंपल है और इसमें एक किकस्टैंड भी है जिससे यह सीधा खड़ा हो सकता है। यह डिवाइस पूरी तरह से टैबलेट के बजाय एक छोटे पोर्टेबल टीवी की तरह काम करता है। इसके सामने की तरफ एक 8 मेगापिक्सेल का एचडी कैमरा है जो वीडियो कॉलिंग की सुविधा भी देता है।

ये भी पढ़ें:न्यू ईयर पार्टी में मचेगी धूम, सबको नचा देंगे पावरफुल साउंड वाले ये पांच स्पीकर

इतनी है कीमत

इसके अन्य खास फीचर्स में क्रॉस-प्लेटफॉर्म वॉयस कमांड सपोर्ट, पिक्चर फ्रेम फंक्शनैलिटी, AI लार्ज मॉडल Q&A, और 7 से ज्यादा बोलियों को पहचानने की क्षमता शामिल है। Xiaomi Smart Home Display 11 को अभी चीन में 1,299 युआन में लॉन्च किया गया है, जो लगभग 16,600 रुपये के बराबर है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Xiaomi Tablet

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।