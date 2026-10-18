Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे Xiaomi, POCO, Redmi के ये 15 फोन, आया नया अपडेट, लिस्ट में देखें नाम

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Xiaomi ने दर्जनभर से ज्यादा फोन्स के लिए नया सिक्योरिटी अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है। यहां हम आपको एलिजिबल फोन्स की लिस्ट बता रहे हैं, जिसमें POCO या फिर Redmi के फोन्स भी शामिल हैं। लिस्ट में देखें आपके फोन को अपडेट मिल रहा है क्या

REDMI K100 Pro Max
ज्यादातर डिवाइसेस के लिए यह अपडेट अभी केवल चीन तक ही सीमित है। जल्द ही यह अपडेट भारत सहित अन्य वैश्विक बाजारों में भी उपलब्ध हो जाएगा।

अगर आप भी Xiaomi, POCO या फिर Redmi का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। इन ब्रांड्स के दर्जनभर से ज्यादा फोन सिक्योरिटी के मामले में पहले से और ज्यादा तगड़े होने वाले हैं। खबर है कि शाओमी ने 15 डिवाइसों के लिए अक्टूबर 2026 का सिक्योरिटी पैच जारी करना शुरू कर दिया है। इस लिस्ट में शाओमी और इसके सब-ब्रांड्स Redmi और POCO के फ्लैगशिप के साथ-साथ मिड-रेंज फोन भी शामिल हैं। साथ ही, एक शाओमी टैबलेट को भी यह लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट मिल रहा है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Xiaomi Redmi 13 5G

Xiaomi Redmi 13 5G

  • checkBlack Diamond
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹13999

और जाने

discount

36% OFF

OnePlus N6 Lite

OnePlus N6 Lite

  • checkMisty Green
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹15999

₹24999

खरीदिये

discount

46% OFF

Redmi A7 Pro 5G

Redmi A7 Pro 5G

  • checkMist Blue
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
flipkart-logo

₹14339

₹26999

खरीदिये

discount

58% OFF

Poco X8 5G

Poco X8 5G

  • checkFiery Orange
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹26999

₹64999

खरीदिये

discount

36% OFF

Redmi 17 5G

Redmi 17 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹26998

₹41999

खरीदिये

शाओमी फोन्स को अक्टूबर 2026 का सिक्योरिटी पैच मिल रहा है

हालांकि, शुरुआती रोलआउट मुख्य रूप से हाइपरओएस 4 डिवाइसेस पर फोकस्ड था, लेकिन हाइपरओएस 3 पर चलने वाले तीन फोन को भी अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच मिल रहा है। सिक्योरिटी बुलेटिन पेज पर दी गई जानकारी के अनुसार, इस लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच में गूगल की ओर से 25 फिक्स शामिल हैं। इनमें से 7 को 'क्रिटिकल' (अत्यंत महत्वपूर्ण) माना गया है, जबकि बाकी 18 'हाई-लेवल' फिक्स हैं।

भारत में भी जल्द आ सकता है यह अपडेट

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, ज्यादातर डिवाइसेस के लिए यह अपडेट अभी केवल चीन तक ही सीमित है, हालांकि कुछ चुनिंदा मॉडलों को EEA (यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र) में भी यह अपडेट मिलना शुरू हो गया है। जल्द ही यह अपडेट भारत सहित अन्य वैश्विक बाजारों में भी उपलब्ध हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:100W का पार्टी स्पीकर लाया ब्रांड, साथ मिलेगा वायरलेस माइक; कीमत बजट में

देखें लिस्ट में आपका फोन है क्या

- POCO F8 Ultra

- POCO F9 Pro

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

30% OFF

Vivo Y31T 5G

Vivo Y31T 5G

  • checkCrimson Red
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹31499

₹44999

खरीदिये

discount

40% OFF

Realme 16x 5G

Realme 16x 5G

  • checkEndurance Brown
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹28999

₹48999

खरीदिये

discount

46% OFF

Vivo Y11 5G

Vivo Y11 5G

  • checkSunrise Gold and Midnight Blue
  • check4GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
flipkart-logo

₹14991

₹27999

खरीदिये

- POCO F9 Ultra

- POCO M7 Plus

- POCO M8s

- REDMI 15

- REDMI K100 Pro

- REDMI K100 Pro Max

- REDMI K90 Pro Max

- Xiaomi 17

- Xiaomi 17 Pro

- Xiaomi 17 Pro Max

- Xiaomi 17 Ultra China

- Xiaomi 17 Ultra Leica & Leitzphone

- Xiaomi Pad 8 Pro

इस अपडेट में कोई नए फीचर, विजुअल चेंज या परफॉरमेंस में सुधार नहीं है। इसके बजाय, यह अपडेट सुरक्षा से जुड़ी कई कमियों को ठीक करता है, जिनमें कुछ गंभीर बग भी शामिल हैं। ये बग डिवाइस पर मौजूद आपके पर्सनल डेटा को नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए, अपने डिवाइस को हमेशा लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ अपडेट रखना ही बेहतर है।

अगर आपको अभी तक अपडेट का नोटिफिकेशन नहीं मिला है, तो आप मैनुअली भी अपडेट चेक कर सकते हैं। इसके लिए बस Settings में जाएं, About phone पर टैप करें और फिर HyperOS लोगो पर टैप करें। नया अपडेट होगा, तो आपको यहां दिख जाएगा।

आगे की बात करें तो, शाओमी चीन के बाहर के बाजारों के लिए हाइपरओएस 4 (HyperOS 4) तैयार कर रहा है। इस बड़े अपडेट में पूरी तरह से बदला हुआ इंटरफेस, नए फीचर्स और कई जरूरी AI इंटीग्रेशन शामिल हैं। जब इसका ग्लोबल रोलआउट शुरू होगा, तो हम तुरंत आपको अपडेट करेंगे।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Xiaomi POCO Smartphones अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Xiaomi, POCO, Redmi के इन 15 फोन में आया नया सिक्योरिटी अपडेट, देखें लिस्ट