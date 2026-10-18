पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे Xiaomi, POCO, Redmi के ये 15 फोन, आया नया अपडेट, लिस्ट में देखें नाम

Xiaomi ने दर्जनभर से ज्यादा फोन्स के लिए नया सिक्योरिटी अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है। यहां हम आपको एलिजिबल फोन्स की लिस्ट बता रहे हैं, जिसमें POCO या फिर Redmi के फोन्स भी शामिल हैं। लिस्ट में देखें आपके फोन को अपडेट मिल रहा है क्या

ज्यादातर डिवाइसेस के लिए यह अपडेट अभी केवल चीन तक ही सीमित है। जल्द ही यह अपडेट भारत सहित अन्य वैश्विक बाजारों में भी उपलब्ध हो जाएगा।

अगर आप भी Xiaomi, POCO या फिर Redmi का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। इन ब्रांड्स के दर्जनभर से ज्यादा फोन सिक्योरिटी के मामले में पहले से और ज्यादा तगड़े होने वाले हैं। खबर है कि शाओमी ने 15 डिवाइसों के लिए अक्टूबर 2026 का सिक्योरिटी पैच जारी करना शुरू कर दिया है। इस लिस्ट में शाओमी और इसके सब-ब्रांड्स Redmi और POCO के फ्लैगशिप के साथ-साथ मिड-रेंज फोन भी शामिल हैं। साथ ही, एक शाओमी टैबलेट को भी यह लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट मिल रहा है।

शाओमी फोन्स को अक्टूबर 2026 का सिक्योरिटी पैच मिल रहा है हालांकि, शुरुआती रोलआउट मुख्य रूप से हाइपरओएस 4 डिवाइसेस पर फोकस्ड था, लेकिन हाइपरओएस 3 पर चलने वाले तीन फोन को भी अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच मिल रहा है। सिक्योरिटी बुलेटिन पेज पर दी गई जानकारी के अनुसार, इस लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच में गूगल की ओर से 25 फिक्स शामिल हैं। इनमें से 7 को 'क्रिटिकल' (अत्यंत महत्वपूर्ण) माना गया है, जबकि बाकी 18 'हाई-लेवल' फिक्स हैं।

भारत में भी जल्द आ सकता है यह अपडेट गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, ज्यादातर डिवाइसेस के लिए यह अपडेट अभी केवल चीन तक ही सीमित है, हालांकि कुछ चुनिंदा मॉडलों को EEA (यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र) में भी यह अपडेट मिलना शुरू हो गया है। जल्द ही यह अपडेट भारत सहित अन्य वैश्विक बाजारों में भी उपलब्ध हो जाएगा।

देखें लिस्ट में आपका फोन है क्या - POCO F8 Ultra

- POCO F9 Pro

- POCO F9 Ultra

- POCO M7 Plus

- POCO M8s

- REDMI 15

- REDMI K100 Pro

- REDMI K100 Pro Max

- REDMI K90 Pro Max

- Xiaomi 17

- Xiaomi 17 Pro

- Xiaomi 17 Pro Max

- Xiaomi 17 Ultra China

- Xiaomi 17 Ultra Leica & Leitzphone

- Xiaomi Pad 8 Pro

इस अपडेट में कोई नए फीचर, विजुअल चेंज या परफॉरमेंस में सुधार नहीं है। इसके बजाय, यह अपडेट सुरक्षा से जुड़ी कई कमियों को ठीक करता है, जिनमें कुछ गंभीर बग भी शामिल हैं। ये बग डिवाइस पर मौजूद आपके पर्सनल डेटा को नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए, अपने डिवाइस को हमेशा लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ अपडेट रखना ही बेहतर है।

अगर आपको अभी तक अपडेट का नोटिफिकेशन नहीं मिला है, तो आप मैनुअली भी अपडेट चेक कर सकते हैं। इसके लिए बस Settings में जाएं, About phone पर टैप करें और फिर HyperOS लोगो पर टैप करें। नया अपडेट होगा, तो आपको यहां दिख जाएगा।