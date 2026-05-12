'खटारा' फोन के लिए भी अपडेट लाया शाओमी, पुराने ग्राहकों की हो गई मौज, तुरंत करें इंस्टॉल
Xiaomi ने अपने ग्राहकों को एक शानदार सरप्राइज दिया है। ब्रांड अब EOL (End-of-Life) लिस्ट में शामिल फोन्स के लिए अपडेट लेकर आया है, जो वाकई में किसी सरप्राइज से कम नहीं है। देखें लिस्ट में आपका फोन है क्या। अगर है तो तुरंत अपडेट करें।
Xiaomi ने अपने ग्राहकों को एक ऐसा सरप्राइज देकर खुश कर दिया है, जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं होगा। ऐसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी ने अपने ऐसे फोन्स को भी सॉफ्टवेयर अपडेट दे दिया है, जो अपडेट लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। हमें ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता, इसलिए EOL (एंड ऑफ लाइफ) लिस्ट में शामिल डिवाइसों के लिए कोई अपडेट आता है, जो यह किसी सरप्राइज से कम नहीं होता। भले ही ऐसे अपडेट्स से कोई बड़े बदलाव न आते हों। अभी कई Xiaomi, Redmi और Poco स्मार्टफोन्स के साथ भी यही हो रहा है, जहां नया अपडेट कुछ जरूरी समस्याओं को ठीक करता है और पूरे सिस्टम की स्टेबिलिटी को बेहतर बनाता है।
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जब किसी डिवाइस को EOL (एंड-ऑफ-लाइफ) लिस्ट में शामिल किया जाता है, तो इसका मतलब है कि अब उसे कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलेगा, जिसमें बड़े ओएस रिलीज और सिक्योरिटी पैच भी शामिल हैं। हालांकि, शाओमी को पहले भी कई बार EOL डिवाइसेस के लिए अपडेट जारी करते देखा गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि डिवाइस गंभीर समस्याओं से सुरक्षित रहें।
यहां शाओमी डिवाइस की एक लिस्ट दी गई है, जिन्हें सपोर्ट पीरियड खत्म होने के बाद भी नए अपडेट मिल रहे हैं:
- Xiaomi 11i
- Xiaomi 12
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- Xiaomi 12 Pro
- Redmi K60e
- Redmi Note 11 Pro+
- Poco F4
- Poco F4 GT
अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिवाइस है, तो आप उसमें अपडेट इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए सेटिंग्स ऐप के जरिए यह चेक करें कि आपको अपडेट मिला है या नहीं। यह सलाह दी जाती है कि जैसे ही अपडेट आपके डिवाइस पर उपलब्ध हो, उसे तुरंत इंस्टॉल कर लें; क्योंकि ये अपडेट्स तभी जारी किए जाते हैं, जब डिवाइस में कोई गंभीर समस्या आ जाती है।
हालांकि EOL डिवाइस के लिए अपडेट मिलना अच्छी बात है, लेकिन इन डिवाइस में अभी भी रेगुलर सिक्योरिटी पैच और HyperOS के बड़े बिल्ड के साथ आने वाले लेटेस्ट सिक्योरिटी फीचर्स की कमी रहती है। इसलिए, बेहतर यही है कि आप किसी ऐसे नए डिवाइस पर अपग्रेड करें, जिसे लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता रहे।
यहां देखें ऐसे Xiaomi फोन जो पांच बड़े Android OS अपडेट के लिए एलिजिबल हैं:
Xiaomi 15T Pro (आखिरी अपडेट: Android 20)
Redmi Pad 2 Pro (आखिरी अपडेट: Android 20)
Redmi Pad 2 (आखिरी अपडेट: Android 20)
Redmi Pad 2 4G (आखिरी अपडेट: Android 20)
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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