घर में बनाएं पर्सनल थिएटर, 85 इंच स्क्रीन वाला किफायती टीवी लाया रेडमी, इतनी है कीमत
कम बजट में बड़ा स्मार्ट टीवी चाहिए, तो शाओमी ने किफायती कीमत में बड़ी स्क्रीन वाला टीवी लॉन्च कर दिया है, जो प्रीमियम स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के साथ आता है। दरअसल, कंपनी ने Redmi TV X 2026 मॉडल चीन में लॉन्च किया है।
कम बजट में बड़ा स्मार्ट टीवी चाहिए, तो शाओमी ने किफायती कीमत में बड़ी स्क्रीन वाला टीवी लॉन्च कर दिया है, जो प्रीमियम स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के साथ आता है। दरअसल, कंपनी ने Redmi TV X 2026 मॉडल चीन में लॉन्च किया है। इसमें हाई रिजॉल्यूशन, सुपर स्मूथ रिफ्रेश रेट के साथ एक बड़ा मिनी एलईडी पैनल है। टीवी में 85 इंच का स्क्रीन साइज मिल जाता है। चलिए एक नजर डालते हैं टीवी की कीमत और खासियत पर...
Redmi TV X 2026 में क्या खास
नया रेडमी टीवी एक्स 2026 मॉडल 4K रिजॉल्यूशन, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, VRR सपोर्ट (वैरिएबल रिफ्रेश रेट) और 1200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस वाले 85-इंच के बड़े मिनी एलईडी डिस्प्ले के साथ आता है। यह मिनी एलईडी पैनल वाला पहला रेडमी स्मार्ट टीवी है, जिसमें 640 लोकल डिमिंग जोन भी हैं। नए लाइट सेंसर की बदौलत, यह स्मार्ट टीवी आसपास की लाइट के हिसाब से स्क्रीन की ब्राइटनेस खुद एडजस्ट कर सकता है।
इसमें एक फिल्ममेकर मोड भी है जो सटीक कलर रिप्रोडक्शन प्रदान करता है और AI अपस्केलिंग, नॉइज रिडक्शन और MEMC स्मूथनिंग जैसे कुछ फीचर्स को बंद कर देता है। रेडमी टीवी एक्स 2026 गेमिंग सेटअप के लिए भी बेहतरीन है क्योंकि इसमें नेटिव 4K रिजॉल्यूशन और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। इसलिए आप इसे अपने कंसोल या पीसी, दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। डेडिकेटेड गेमिंग मोड को चालू करने से रिफ्रेश रेट 288 हर्ट्ज तक भी बढ़ सकता है, लेकिन इससे रिजोल्यूशन अधिकतम 2560x1440 तक ही पहुंचता है।
नए स्मार्ट टीवी में मीडियाटेक MT9655 क्वाड-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। टीवी में अन्य खास फीचर्स में हाइपरओएस 3, डॉल्बी विजन गेमिंग सपोर्ट, AMD फ्रीसिंक प्रीमियम और गेमिंग मोड में 4ms रिस्पॉन्स टाइम शामिल हैं।
इतनी है कीमत
Redmi TV X 2026 को चीन में 4,800 युआन (लगभग 59,700 रुपये) में लॉन्च किया गया था। बता दें कि यह शाओमी की Redmi TV X 2025 सीरीज का अपग्रेड है। यह केवल 85-इंच साइज में उपलब्ध है। वैश्विक कीमत और रिलीज की तारीख के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है।