खुशखबरी! Xiaomi, Redmi और POCO के इन फोन्स को 6 साल तक मिलेंगे अपडेट्स; लिस्ट

Xiaomi, Redmi और POCO ने अपने चुनिंदा स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स को 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि Redmi Pad 2 मॉडल्स को सात साल तक अपडेट्स मिलेंगे।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 08:12 PM
खुशखबरी! Xiaomi, Redmi और POCO के इन फोन्स को 6 साल तक मिलेंगे अपडेट्स; लिस्ट

स्मार्टफोन इंडस्ट्री अब सिर्फ हार्डवेयर पर ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी सपोर्ट पर भी फोकस कर रही है। जहां पहले गूगल, सैमसंग और ऐपल जैसे ब्रैंड्स इस डायरेक्शन में बढ़े, वहीं अब Xiaomi ने भी अपने यूजर्स को भरोसा दिलाया है कि चुनिंदा डिवाइसेज को पूरे छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे।

सॉफ्टवेयर अपडेट्स फोन या टैबलेट की सुरक्षा से सीधे जुड़े होते हैं। दरअसल, समय-समय पर आने वाले पैच डिवाइस को हैकिंग और बाकी साइबर थ्रेट्स से बचाते हैं। इससे ना सिर्फ फोन संभावित खतरों से सेफ रहता है बल्कि लंबे समय तक स्मूद परफॉर्मेंस भी देता है। इसके अलावा आपका कोई भी फोन अगर लंबे वक्त तक अपडेट रहेगा तो उसमें लेटेस्ट फीचर्स मिलते रहेंगे और आप फ्यूचरप्रूफ भी रहेंगे।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में Samsung, Motorola और Realme सब; ये रहीं टॉप डील्स

Xiaomi की नई पॉलिसी के तहत कंपनी ने Xiaomi, Redmi और POCO ब्रैंड्स के कुछ मॉडल्स की लिस्ट जारी की है। इनमें फ्लैगशिप स्मार्टफोन, टैबलेट और कुछ मिड-रेंज डिवाइसेज शामिल हैं। अगर आपका डिवाइस भी इस लिस्ट में है तो आपको पूरे 6 साल तक लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही चुनिंदा डिवाइसेज को 7 साल तक अपडेट्स मिलने वाले हैं।

लिस्ट में शामिल हैं ये डिवाइसेज

Xiaomi:

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Redmi:

Redmi Pad 2 (Wi-Fi वर्जन) – 7 साल अपडेट

Redmi Pad 2 (4G वर्जन) – 7 साल अपडेट

Redmi Note 14 (4G मॉडल)

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में OnePlus, Samsung और iQOO के 5G फोन! Amazon सेल में ऑफर्स

POCO:

POCO F7

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

बता दें, कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि यह पॉलिसी पुराने डिवाइसेज पर लागू होगी या नहीं। अभी तक यह सपोर्ट केवल नए लॉन्च किए गए मॉडल्स तक सीमित है। लेकिन टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में कंपनी इस कवरेज को और डिवाइसेज तक बढ़ा सकती है, जिससे बड़े यूजरबेस को लंबे समय तक सिक्योरिटी सपोर्ट का फायदा मिलेगा।

Xiaomi Xiaomi Phone Redmi Phone अन्य..

