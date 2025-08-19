खुशखबरी! Xiaomi, Redmi और POCO के इन फोन्स को 6 साल तक मिलेंगे अपडेट्स; लिस्ट

Xiaomi, Redmi और POCO ने अपने चुनिंदा स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स को 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि Redmi Pad 2 मॉडल्स को सात साल तक अपडेट्स मिलेंगे।

Tue, 19 Aug 2025 08:12 PM

स्मार्टफोन इंडस्ट्री अब सिर्फ हार्डवेयर पर ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी सपोर्ट पर भी फोकस कर रही है। जहां पहले गूगल, सैमसंग और ऐपल जैसे ब्रैंड्स इस डायरेक्शन में बढ़े, वहीं अब Xiaomi ने भी अपने यूजर्स को भरोसा दिलाया है कि चुनिंदा डिवाइसेज को पूरे छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे।

सॉफ्टवेयर अपडेट्स फोन या टैबलेट की सुरक्षा से सीधे जुड़े होते हैं। दरअसल, समय-समय पर आने वाले पैच डिवाइस को हैकिंग और बाकी साइबर थ्रेट्स से बचाते हैं। इससे ना सिर्फ फोन संभावित खतरों से सेफ रहता है बल्कि लंबे समय तक स्मूद परफॉर्मेंस भी देता है। इसके अलावा आपका कोई भी फोन अगर लंबे वक्त तक अपडेट रहेगा तो उसमें लेटेस्ट फीचर्स मिलते रहेंगे और आप फ्यूचरप्रूफ भी रहेंगे।

Xiaomi की नई पॉलिसी के तहत कंपनी ने Xiaomi, Redmi और POCO ब्रैंड्स के कुछ मॉडल्स की लिस्ट जारी की है। इनमें फ्लैगशिप स्मार्टफोन, टैबलेट और कुछ मिड-रेंज डिवाइसेज शामिल हैं। अगर आपका डिवाइस भी इस लिस्ट में है तो आपको पूरे 6 साल तक लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही चुनिंदा डिवाइसेज को 7 साल तक अपडेट्स मिलने वाले हैं।

लिस्ट में शामिल हैं ये डिवाइसेज Xiaomi: Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Redmi: Redmi Pad 2 (Wi-Fi वर्जन) – 7 साल अपडेट

Redmi Pad 2 (4G वर्जन) – 7 साल अपडेट

Redmi Note 14 (4G मॉडल)

POCO: POCO F7

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra