शाओमी के इस पावरबैंक में आग लगने का खतरा, कंपनी ने वापस बुलाए करीब डेढ़ लाख यूनिट, दे रही रिफंड

अगर आप भी शाओमी का पावरबैंक यूज कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। शाओमी ने आग लगने के खतरे के कारण अपने एक पॉपुलर मॉडल को दुनियाभर से रिकॉल किया है। इस खतरे से करीब डेढ़ लाख यूनिट प्रभावित हैं, जिन्हें कंपनी ने दुनियाभर से वापस बुलाया है। कंपनी एलिजिबल ग्राहकों को पैसे रिफंड भी कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, शाओमी ने अपने 33W 20000mAh Power Bank (इंटीग्रेटेड केबल) को वैश्विक बाजारों से भी वापस बुलाना शुरू कर दिया है। बता दें कि, कंपनी ने पहले केवल चीन में रिकॉल शुरू किया था। यह रिकॉल अगस्त और सितंबर 2024 के बीच बने PB2030MI मॉडल पर लागू है।

क्यों किया जा रहा रिकॉल? गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, शाओमी का कहना है कि इन पावरबैंक के एक छोटे बैच में 126280 वर्जन 2.0 बैटरी सेल का इस्तेमाल किया गया था, जो कुछ खास परिस्थितियों में ज्यादा गर्म हो सकती है और आग लगने का खतरा पैदा कर सकती है। हालांकि ऐसी घटनाओं की संख्या बेहद कम है, लेकिन फिर भी कंपनी ने सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए प्रभावित यूनिट्स को वापस बुलाने का फैसला किया है।

ऐसे चेक करें डिवाइस प्रभावित है या नहीं दुनियाभर में लगभग 1,46,891 यूनिट्स को वापस मंगाया गया है। ग्राहक पावरबैंक के पीछे छपे सीरियल नंबर (SN) चेक करके यह पता लगा सकते हैं कि उनका डिवाइस इस रिकॉल में शामिल है या नहीं। शाओमी ने इसके लिए एक ऑनलाइन टूल उपलब्ध कराया है। जिन यूनिट्स में SN कोड गायब या मिट गया है, वे रिफंड के लिए एलिजिबल हैं।

ग्राहक दो तरह से ले सकते हैं रिफंड एलिजिबल डिवाइस वाले ग्राहक 159 युआन (करीब 2,000 रुपये) का पूरा रिफंड पा सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के दो तरीके हैं:

स्टोर: किसी भी शाओमी होम स्टोर पर जाएं, जहां कर्मचारी डिवाइस को चेक करेंगे और एलिजिबल होने पर रिफंड करेंगे।

ऑनलाइन: पावरबैंक को सुरक्षित रूप से ड्रेन करें, रिफंड प्राप्त करने के लिए सही प्रूफ अपलोड करें, और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्रोडक्ट की डिटेल सबमिट करें।

अन्य प्रोडक्ट प्रभावित नहीं शाओमी ने पुष्टि की है कि उसकी रेंज के अन्य सभी पावरबैंक अलग-अलग बैटरी सेल का उपयोग करते हैं और उपयोग के लिए सुरक्षित हैं।