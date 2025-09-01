शाओमी के इस पावरबैंक में आग लगने का खतरा, कंपनी ने वापस बुलाए करीब डेढ़ लाख यूनिट, दे रही रिफंड xiaomi recall 33w 20000mah power bank globally over fire risk, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़xiaomi recall 33w 20000mah power bank globally over fire risk

शाओमी के इस पावरबैंक में आग लगने का खतरा, कंपनी ने वापस बुलाए करीब डेढ़ लाख यूनिट, दे रही रिफंड

शाओमी का पावरबैंक यूज कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। शाओमी ने आग लगने के खतरे के कारण अपने एक पॉपुलर मॉडल को दुनियाभर से रिकॉल किया है। इस खतरे से करीब डेढ़ लाख यूनिट प्रभावित हैं। कंपनी ने 33W 20000mAh Power Bank (इंटीग्रेटेड केबल) मॉडल को रिकॉल किया है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 06:44 AM
share Share
Follow Us on

अगर आप भी शाओमी का पावरबैंक यूज कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। शाओमी ने आग लगने के खतरे के कारण अपने एक पॉपुलर मॉडल को दुनियाभर से रिकॉल किया है। इस खतरे से करीब डेढ़ लाख यूनिट प्रभावित हैं, जिन्हें कंपनी ने दुनियाभर से वापस बुलाया है। कंपनी एलिजिबल ग्राहकों को पैसे रिफंड भी कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, शाओमी ने अपने 33W 20000mAh Power Bank (इंटीग्रेटेड केबल) को वैश्विक बाजारों से भी वापस बुलाना शुरू कर दिया है। बता दें कि, कंपनी ने पहले केवल चीन में रिकॉल शुरू किया था। यह रिकॉल अगस्त और सितंबर 2024 के बीच बने PB2030MI मॉडल पर लागू है।

शाओमी के इस पावरबैंक में आग लगने का खतरा, कंपनी ने वापस बुलाए करीब डेढ़ लाख यूनिट, दे रही रिफंड

क्यों किया जा रहा रिकॉल?

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, शाओमी का कहना है कि इन पावरबैंक के एक छोटे बैच में 126280 वर्जन 2.0 बैटरी सेल का इस्तेमाल किया गया था, जो कुछ खास परिस्थितियों में ज्यादा गर्म हो सकती है और आग लगने का खतरा पैदा कर सकती है। हालांकि ऐसी घटनाओं की संख्या बेहद कम है, लेकिन फिर भी कंपनी ने सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए प्रभावित यूनिट्स को वापस बुलाने का फैसला किया है।

ऐसे चेक करें डिवाइस प्रभावित है या नहीं

दुनियाभर में लगभग 1,46,891 यूनिट्स को वापस मंगाया गया है। ग्राहक पावरबैंक के पीछे छपे सीरियल नंबर (SN) चेक करके यह पता लगा सकते हैं कि उनका डिवाइस इस रिकॉल में शामिल है या नहीं। शाओमी ने इसके लिए एक ऑनलाइन टूल उपलब्ध कराया है। जिन यूनिट्स में SN कोड गायब या मिट गया है, वे रिफंड के लिए एलिजिबल हैं।

ये भी पढ़ें:Google का एक्शन, प्ले स्टोर से हटाए 77 मैलवेयर ऐप्स, इनके करीब 2 करोड़ डाउनलोड्स
xiaomi powerbank fire risk

ग्राहक दो तरह से ले सकते हैं रिफंड

एलिजिबल डिवाइस वाले ग्राहक 159 युआन (करीब 2,000 रुपये) का पूरा रिफंड पा सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के दो तरीके हैं:

स्टोर: किसी भी शाओमी होम स्टोर पर जाएं, जहां कर्मचारी डिवाइस को चेक करेंगे और एलिजिबल होने पर रिफंड करेंगे।

ऑनलाइन: पावरबैंक को सुरक्षित रूप से ड्रेन करें, रिफंड प्राप्त करने के लिए सही प्रूफ अपलोड करें, और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्रोडक्ट की डिटेल सबमिट करें।

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

अन्य प्रोडक्ट प्रभावित नहीं

शाओमी ने पुष्टि की है कि उसकी रेंज के अन्य सभी पावरबैंक अलग-अलग बैटरी सेल का उपयोग करते हैं और उपयोग के लिए सुरक्षित हैं।

कंपनी का बयान

अपने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नोटिस में, शाओमी ने इस समस्या के लिए माफी मांगी और कहा कि वह सुरक्षित और विश्वसनीय उत्पाद बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने जोर देकर कहा कि यह रिकॉल स्वैच्छिक और एहतियाती है, जिसका उद्देश्य संभावित जोखिमों को घटित होने से पहले ही टालना है। PB2030MI मॉडल के ग्राहकों को अपने डिवाइस की जांच कर लेनी चाहिए और अगर यह रिकॉल के दायरे में आता है, तो बिना देर किए रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए।

Gadgets Hindi News Xiaomi Xiaomi Phone
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.