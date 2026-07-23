Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Xiaomi लाया 20,000mAh बैटरी वाला 67W पावर बैंक, बिल्ट-इन केबल से होगी फास्ट चार्जिंग

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Xiaomi ने भारत में 20,000mAh बैटरी और 67W फास्ट चार्जिंग वाला नया Power Bank 5i 20000 67W लॉन्च किया है। इसमें बिल्ट-इन Type-C केबल, 65W फास्ट इनपुट और डिजिटल डिस्प्ले मिलता है।

Xiaomi लाया 20,000mAh बैटरी वाला 67W पावर बैंक, बिल्ट-इन केबल से होगी फास्ट चार्जिंग

Xiaomi India ने भारतीय मार्केट में नया Xiaomi Power Bank 5i 20000 67W लॉन्च किया है। कंपनी का यह नया पावर बैंक उन यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिन्हें स्मार्टफोन के साथ-साथ टैबलेट, लैपटॉप, हैंडहेल्ड गेमिंग डिवाइस और दूसरे USB डिवाइस को भी चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। इसकी सबसे खास बात 20000mAh की बड़ी बैटरी के साथ 67W फास्ट चार्जिंग और बिल्ट-इन USB Type-C केबल है।

सम्बंधित सुझाव

2012

2012

  • check2012
amazon-logo

खरीदिये

discount

50% OFF

The 80/20 Principle by Richard Koch | Productivity Time Management Business Success Focus Efficiency Personal Development Guide.

The 80/20 Principle by Richard Koch | Productivity Time Management Business Success Focus Efficiency Personal Development Guide.

  • checkThe 80/20 Principle by Richard Koch | Productivity Time Management Business Success Focus Efficiency Personal Development Guide.
amazon-logo

₹249

₹499

खरीदिये

2067

2067

  • check2067
amazon-logo

खरीदिये

discount

45% OFF

Xiaomi Power Bank 4i 20000mAh 33W Super Fast Charging PD |Smart 12 Layer Protection|Type C Input & Output|Triple Output Ports|Supports Android,Apple, Tablets, Earbuds,Watch(MI Powerbank),Black

Xiaomi Power Bank 4i 20000mAh 33W Super Fast Charging PD |Smart 12 Layer Protection|Type C Input & Output|Triple Output Ports|Supports Android,Apple, Tablets, Earbuds,Watch(MI Powerbank),Black

  • checkXiaomi Power Bank 4i 20000mAh 33W Super Fast Charging PD |Smart 12 Layer Protection|Type C Input & Output|Triple Output Ports|Supports Android
  • checkApple
  • checkTablets
amazon-logo

₹2199

₹3999

खरीदिये

discount

70% OFF

Eveready Ultima Power Bank PB01,10,000mAh,22.5W Fast Charging PD & QC Compatible,Triple Output for iPhone,Android & Other Qi Enabled Devices,Universal Compatibility,Overcharging Protection,Black

Eveready Ultima Power Bank PB01,10,000mAh,22.5W Fast Charging PD & QC Compatible,Triple Output for iPhone,Android & Other Qi Enabled Devices,Universal Compatibility,Overcharging Protection,Black

  • checkEveready Ultima Power Bank PB01
  • check10
  • check000mAh
amazon-logo

₹899

₹2999

खरीदिये

नए Xiaomi Power Bank 5i 20000 67W में 20000mAh की बैटरी दी गई है और यह कम्पैटिबल डिवाइस के साथ 67W तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। कंपनी के मुताबिक, इसका इस्तेमाल स्मार्टफोन और टैबलेट के अलावा हैंडहेल्ड गेमिंग डिवाइस, लैपटॉप और अन्य USB-पावर्ड एक्सेसरीज को चार्ज करने के लिए भी किया जा सकता है। पावर बैंक को 65W फास्ट इनपुट का सपोर्ट भी मिलता है।

ये भी पढ़ें:Samsung लाया कैमरा वाले AI Smart Glasses, Gemini सपोर्ट के साथ 9 घंटे तक चलेंगे

दिया गया है बिल्ट-इन चार्जिंग केबल

पावर बैंक की सबसे काम की खूबियों में से एक इसका बिल्ट-इन USB Type-C केबल है। यानी यूजर्स को कम्पैटिबल डिवाइस चार्ज करने के लिए अलग से Type-C केबल साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा पावर बैंक में एक USB Type-C पोर्ट और एक USB-A पोर्ट भी दिया गया है। इसकी मदद से एक साथ कई डिवाइस चार्ज किए जा सकते हैं।

फास्ट चार्जिंग के मामले में Xiaomi Power Bank 5i कई मेन प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। इसमें PD 3.0 (PPS), QC 3.5, BC1.2 और Apple 2.4A शामिल हैं। इसकी वजह से यह Android और iOS डिवाइस समेत अलग-अलग तरह के स्मार्टफोन, टैबलेट और एक्सेसरीज के साथ बेहतर कम्पैटिबिलिटी देने का दावा करता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

56% OFF

Portronics Luxcell Uno 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank with Detachable Type C Cable, Ultra Slim Power Bank with Mach USB-A Output, Type C PD Output, Type C Input, Wake Up Button(Mocha)

Portronics Luxcell Uno 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank with Detachable Type C Cable, Ultra Slim Power Bank with Mach USB-A Output, Type C PD Output, Type C Input, Wake Up Button(Mocha)

  • checkPortronics Luxcell Uno 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank with Detachable Type C Cable
  • checkUltra Slim Power Bank with Mach USB-A Output
  • checkType C PD Output
amazon-logo

₹880

₹1999

खरीदिये

discount

40% OFF

Ambrane 240W Fast Charging Powerbank for MacBook, Type C Laptop & Mobile Charging, USB-A Output 27000mAh Battery, Triple Output, Power Delivery & Quick Charge (Powerlit Ultra 240, Grey)

Ambrane 240W Fast Charging Powerbank for MacBook, Type C Laptop & Mobile Charging, USB-A Output 27000mAh Battery, Triple Output, Power Delivery & Quick Charge (Powerlit Ultra 240, Grey)

  • checkAmbrane 240W Fast Charging Powerbank for MacBook
  • checkType C Laptop & Mobile Charging
  • checkUSB-A Output 27000mAh Battery
amazon-logo

₹5999

₹9999

खरीदिये

discount

32% OFF

Tempt Maestro 20000mAh 67W GaN³ Power Bank Built-in Cable, LED Screen, Blue

Tempt Maestro 20000mAh 67W GaN³ Power Bank Built-in Cable, LED Screen, Blue

  • checkTempt Maestro 20000mAh 67W GaN³ Power Bank Built-in Cable
  • checkLED Screen
  • checkBlue
amazon-logo

₹4099

₹5999

खरीदिये

TN 2026

TN 2026

  • checkTN 2026
amazon-logo

खरीदिये

ये भी पढ़ें:पानी मांगेगा पावर बैंक! आ रहा है 10000mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन

मिलता है खास स्मार्ट डिजिटल डिस्प्ले

पावर बैंक में एक स्मार्ट डिजिटल डिस्प्ले भी दिया गया है, जो बैटरी का रियल-टाइम लेवल और चार्जिंग स्टेटस दिखाता है। इससे यूजर्स को आसानी से पता चल जाता है कि पावर बैंक में कितनी बैटरी बची है और डिवाइस चार्ज हो रहा है या नहीं।

बता दें, 20000mAh की क्षमता होने के बावजूद Xiaomi Power Bank 5i को रोजाना इस्तेमाल और यात्रा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसका आकार 14×7.2×3.12 सेंटीमीटर है और वजन करीब 420 ग्राम है। ऐसे में इसे ट्रैवल, ऑफिस या रोजाना कम्यूटिंग के दौरान साथ ले जाना आसान हो सकता है।

ये भी पढ़ें:Instagram यूजर्स के लिए गुड न्यूज! अब पोस्ट करने के बाद भी बदल सकेंगे म्यूजिक

इतनी रखी गई है कीमत

Xiaomi Power Bank 5i 20000 67W को भारत में 3,499 रुपये की स्पेशल लॉन्च कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी बिक्री 28 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। ग्राहक इसे Xiaomi की आधिकारिक वेबसाइट, Amazon.in और Xiaomi Retail Stores से खरीद सकेंगे।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

और पढ़ें
Xiaomi Xiaomi Phone Smartphone अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।