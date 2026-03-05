Hindustan Hindi News
अलर्ट! महंगे होने वाले हैं Xiaomi फोन, अभी खरीदने में समझदारी; कंपनी ने दिए संकेत

Mar 05, 2026 12:34 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
मेमोरी चिप्स की कीमतों में आई तेजी के चलते आने वाले दिनों में Xiaomi स्मार्टफोन महंगे हो सकते हैं। हालांकि कंपनी का कहना है कि वह कीमतों का पूरा बोझ कस्टमर्स पर डालने से बचने की कोशिश करेगी।

स्मार्टफोन इंडस्ट्री इस समय एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। पिछले कुछ महीनों में मेमोरी चिप्स की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, जिसका असर अब स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर दिखाई देने लगा है। हाल ही में Xiaomi के CEO लेइ जुन ने मीडिया से कहा कि बढ़ती लागत का असर स्मार्टफोन की कीमतों पर पड़ सकता है। हालांकि कंपनी ग्राहकों पर इसका पूरा बोझ डालने से बचने की कोशिश करेगी।

मीडिया से बातचीत के दौरान CEO ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टेक्नोलॉजी के तेजी से विस्तार के चलते मेमोरी चिप्स की डिमांड अचानक काफी बढ़ गई है। AI बेस्ड सर्वर, डाटा सेंटर और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स को ढेर सारी मेमोरी की जरूरत होती है। इसी वजह से पिछले एक साल में मेमोरी चिप्स की डिमांड में उछाल आया है, जबकि सप्लाई उसी स्पीड से नहीं बढ़ पाई। इस असंतुलन के चलते मेमोरी चिप्स की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं।

Xiaomi फोन्स की कीमतों पर पड़ेगा असर

जुन के मुताबिक, यह स्थिति स्मार्टफोन कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है क्योंकि किसी भी स्मार्टफोन में मेमोरी सबसे महत्वपूर्ण और महंगे कंपोनेंट्स में से एक होती है। जब मेमोरी की कीमतें बढ़ती हैं तो फोन की कुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। उन्होंने माना कि बढ़ती लागत का दबाव Xiaomi के स्मार्टफोन बिजनेस और अन्य प्रोडक्ट लाइन्स पर भी पड़ रहा है।

हालांकि Xiaomi का कहना है कि वह इस स्थिति को संभालने के लिए अलग-अलग स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। कंपनी कोशिश करेगी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में बढ़त को सीधे ग्राहकों तक ना पहुंचाया जाए। इसके लिए सप्लाई चेन को मजबूत करने, पार्टनर कंपनियों के साथ बेहतर समझौते करने और प्रोडक्शन मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। जुन ने संकेत दिया कि अगर कीमतों में कोई बदलाव करना भी पड़ा तो कंपनी ऐसे तरीके अपनाने की कोशिश करेगी जिससे ग्राहकों पर इसका असर कम से कम पड़े।

बाकी कंपनियों को भी उठाने होंगे ऐसे कदम

मेमोरी चिप्स की बढ़ती कीमतों का असर सिर्फ Xiaomi तक सीमित नहीं है। पूरी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इस समस्या से जूझ रही है। कई टेक कंपनियों ने पहले ही माना है कि बढ़ती कंपोनेंट कॉस्ट के चलते उनके प्रॉफिट पर असर पड़ा है। कुछ ब्रैंड्स ने तो अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च के प्लान्स में भी बदलाव करना शुरू कर दिया है क्योंकि बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ नए डिवाइस मार्केट में उतारना मुश्किल होता जा रहा है।

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई कंपनियां आने वाले महीनों में स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ा सकती हैं। खासतौर पर एंट्री-लेवल स्मार्टफोन सेगमेंट पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। बढ़ती लागत के कारण कुछ कंपनियां सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च करने की बजाय ज्यादा प्रीमियम और हाई-वैल्यू डिवाइस पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं।

हालांकि Xiaomi ने यह साफ किया है कि कंपनी इस चुनौतीपूर्ण दौर में भी ग्राहकों को बेहतर वैल्यू देने की कोशिश की जाएगी। कंपनी की कोशिश फिलहाल यही है कि लागत बढ़ने के बावजूद यूजर्स को ज्यादा कीमत चुकाने के लिए मजबूर ना होना पड़े।

