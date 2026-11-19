शाओमी ने अपने पॉपुलर टैबलेट Xiaomi Pad 8, Redmi Pad 2 Pro और Redmi Pad 2 की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। इनके अलग-अलग वेरिएंट में 1000 से 2000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। देखें नई प्राइस लिस्ट

Redmi Pad 2 के 8GB+128GB Wi-Fi-only वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। इसकी कीमत अब 2,000 रुपये बढ़कर 23,999 रुपये हो गई।

शाओमी ने अपने पॉपुलर टैबलेट्स की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी कर दी है। हम बात कर रहे हैं Xiaomi Pad 8 और Redmi Pad 2 Series की। बता दें कि Xiaomi Pad 8 को इस साल की शुरुआत में, मार्च के महीने में भारत में लॉन्च किया गया था। तब से लेकर अब तक, भारत में इस टैबलेट की कीमत कई बार बढ़ाई जा चुकी है। अन्य Redmi Pad 2 सीरीज टैबलेट्स की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। दरअसल, कंपनी ने एक बार फिर Xiaomi Pad 8, Redmi Pad 2 Pro और Redmi Pad 2 की कीमतें बढ़ा दी हैं। इनकी कीमतों में 2000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें अब कंपनी की वेबसाइट पर लिस्ट कर दी गई हैं। कंपनी ने सभी वेरिएंट की कीमतें बढ़ाई हैं। अब इन्हें खरीदने के लिए आप कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, चलिए जानते हैं...

फिर महंगे हुए शाओमी के ये दो टैबलेट शाओमी ने नई कीमतों को अपने शाओमी इंडिया ऑनलाइन स्टोर पर अपडेट कर दिया है। Xiaomi Pad 8 के बेस वेरिएंट (8GB+128GB) की शुरुआती कीमत अब 39,999 रुपये है, जबकि इसके टॉप मॉडल (12GB+256GB) की कीमत 47,999 रुपये है। इसका मतलब है कि दोनों मॉडल्स की कीमतों में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है; पहले इनकी कीमतें क्रमशः 38,999 रुपये और 46,999 रुपये थीं।

इसके अलावा, शाओमी इंडिया ऑनलाइन स्टोर पर Redmi Pad 2 Pro का 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला Wi-Fi-only वेरिएंट 29,999 रुपये में लिस्टेड है। इसका 5G कनेक्टिविटी वाला मॉडल 32,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है।

Redmi Pad 2 Pro 5G की कीमत 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 32,999 रुपये है। इसके 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 35,999 रुपये है, जबकि स्टाइलस के साथ इसकी कीमत 39,499 रुपये है। Xiaomi Pad 8 की तरह, Redmi Pad 2 Pro 5G के भी सभी वेरिएंट की कीमतों में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

वेबसाइट पर, Redmi Pad 2 की कीमत अब बेस 4GB+128GB वेरिएंट के लिए 20,999 रुपये और 4G वेरिएंट के लिए 21,999 रुपये है। वहीं, Redmi Pad 2 4G LTE के 6GB+128GB, 8GB+256GB और पेन के साथ आने वाले 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत अब क्रमशः 24,999 रुपये, 26,999 रुपये और 30,499 रुपये है, यानी हर वेरिएंट की कीमत में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

सबसे ज्यादा बढ़ोतरी, Redmi Pad 2 के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वाई-फाई ओनली वेरिएंट की कीमत में की गई है। इसकी कीमत 21,999 रुपये से 2,000 रुपये बढ़कर 23,999 रुपये हो गई। 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वाई-फाई ओनली वेरिएंट अब 20,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बता दें कि, जून 2025 में लॉन्च के समय, 4GB+128GB (Wi-Fi-only) वेरिएंट के लिए 13,999 रुपये थी। यानी लॉन्च से लेकर अब तक इसकी कीमत में 7,000 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है।

यहां देखें पूरी लिस्ट Xiaomi Pad 8 • 8+128GB: ₹38,999 → ₹39,999

• 12+256GB: ₹46,999 → ₹47,999

• Nano texture: ₹48,999 → ₹49,999

Redmi Pad 2 Pro • 8+128GB (Wifi only): ₹28,999 → ₹29,999

• 8+128GB (5G): ₹31,999 → ₹32,999

• 8+256GB (5G): ₹34,999 → ₹35,999

Redmi Pad 2 • 4+128GB (4G): ₹20,999 → ₹21,999

• 6+128GB (4G): ₹23,999 → ₹24,999

• 8+256GB (4G): ₹25,999 → ₹26,999

• 4+128GB (Wifi only): ₹19,999 → ₹20,999