12GB रैम और बड़ी बैटरी के साथ आ रहा शाओमी का नया टैब, सामने आई तस्वीरें, यह होगा खास

Xiaomi का अपकमिंग लॉन्च इवेंट सिर्फ नए Xiaomi 17 सीरीज के फोन्स तक ही सीमित नहीं है। कंपनी Xiaomi Pad 8 को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। अपकमिंग टैबलेट के लीक्स सामने आ रहे हैं। एक नए लीक से अपकमिंग टैबलेट की रियल इमेज, चिपसेट और बैटरी की डिटेल सामने आ गई है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर और जानते हैं कि शाओमी के नए टैब में क्या-क्या खास होगा...

प्रोसेसर और रैम की डिटेल गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, पैड 8, शाओमी के नए टैबलेट के रूप में लॉन्च होने के लिए तैयार है। 25097RP43C टैग वाले डिवाइस के लिए हाल ही में गीकबेंच पर की गई एक लिस्टिंग से पता चलता है कि यह क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8s जेनरेशन 4 पर चलता है, जिसे 12GB रैम के साथ जोड़ा गया है। शुरुआती स्कोर सिंगल-कोर के लिए लगभग 1984 और मल्टी-कोर के लिए 6323 हैं। यह पोको F7 या नथिंग फोन (3) जैसे समान चिप वाले फोन से थोड़ा कम है।

बड़ी बैटरी और बड़ा डिस्प्ले शाओमी ने पहले ही कुछ स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी दे दी है, जिसमें 3.2K रिजॉल्यूशन और तेज 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली 11.2 इंच की एलसीडी स्क्रीन शामिल है, जो साफ तौर पर गेमर्स और ज्यादा कंटेंट देखने वालों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। 45W फास्ट चार्जिंग वाली 9200mAh की बैटरी इसे पावर देती है। इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद, यह टैबलेट 5.75 एमएम पतला है और इसका वजन सिर्फ 485 ग्राम है, जो इसे प्रो वर्जन के लगभग बराबर रखता है।