Xiaomi के नए पैड का ग्लोबल वेरिएंट, लॉन्च से पहले सामने आई बड़ी जानकारी, तगड़े हैं फीचर
Xiaomi Pad 8 Pro की ग्लोबल मार्केट में एंट्री होने वाली है। पैड का ग्लोबल वेरिएंट हाल में बेंचमार्किंग प्लैटफॉर्म गीकबेंच पर फ्लैगशिप परफॉर्मेंस के साथ नजर आया है। पैड का चाइना वेरिएंट 9200mAh की बैटरी से लैस है।
शाओमी के नए पैड- Xiaomi Pad 8 Pro की ग्लोबल मार्केट में एंट्री होने वाली है। इस महीने की शुरुआत में इस पैड को मॉडल नंबर 25091RP04G के साथ UAE के TDRA सर्टिफिकेशन के डेटाबेस में देखा गया था। अब इस पैड का ग्लोबल वेरिएंट हाल में बेंचमार्किंग प्लैटफॉर्म गीकबेंच पर फ्लैगशिप परफॉर्मेंस के साथ नजर आया है। गीकबेंच लिस्टिंग के अनुसार पैड 8जीबी रैम के साथ आएगा।
इसका इंटरनल स्टोरेज 256जीबी तक का हो सकता है। गीकबेंच के सिंगल-कोर टेस्ट में इसे 2940 पॉइंट और मल्टी-कोर टेस्ट में 8759 पॉइंट मिले हैं। लिस्टिंग में यह भी कन्फर्म हुआ है कि पैड स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट से लैस होगा। कंपनी ने इस पैड की लॉन्च डेट को अभी कन्फर्म नहीं किया है।
इन फीचर्स के साथ आ सकता है Xiaomi Pad 8 Pro
लीक रिपोर्ट्स के अनुसार पैड में कंपनी 3200 x 2136 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 11.2 इंच का 3.2K LCD पैनल देने वाली है। इस डिस्प्ले का आस्पेक्ट रेशियो 3:2 का होगा। पैड में ऑफर किया जाने वाला यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 800 निट्स का होगा। डिस्प्ले में कंपनी 12-बिट कलर डेप्थ और 345 PPI देने वाली है।
पैड में ऑफर किया जाने वाला डिस्प्ले HDR10, डॉल्बी विजन और HDR Vivid के साथ आएगा। साथ ही इसमें कंपनी TUV आई प्रोटेक्शन और DC डिमिंग देने वाली है। पैड का मैट एडिशन AG नैनो-टेक्सचर एचिंग और AR कोटिंग के साथ आएगा। इससे पैन की रिफ्लेक्टिविटी 70 पर्सेंट तक कम हो जाएगी। शाओमी का यह अपकमिंग पैड स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट के साथ आएगा। शाओमी का दावा है कि यह पैड AnTuTu में तीन मिलियन से ज्यादा का स्कोर हासिल किया है। इससे यह पैड मल्टी-टास्किंग, 4K वीडियो एडिटिंग और नेटिव-रेजॉलूशन गेमिंग ऑफर करेगा।
शाओमी पैड 8 प्रो चाइना वेरिएंट की बात करें, तो इसमें 11.2 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यह स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट पर काम करता है। इसमें कंपनी 50 मेगापिक्सल का मेन और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ऑफर कर रही है। इसकी बैटरी 9200mAh की है, जो 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
