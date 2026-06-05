ग्राहकों को झटका, महंगा पड़ेगा यह शाओमी टैबलेट; कंपनी ने चुपके से बढ़ाई कीमत

शाओमी ने अपने पॉपुलर टैबलेट Xiaomi Pad 8 की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ोतरी के बाद, इस टैबलेट के सभी वेरिएंट 2,000 रुपये महंगे हो गए हैं। नई कीमतें कंपनी की वेबसाइट पर दिखने लगी हैं। देखें अलग-अलग वेरिएंट की कीमत और खासियत

अगर आप Xiaomi Pad 8 टैबलेट को खरीदने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं खरीदा है, तो आपके लिए बुरी खबर है। अब आपको इसे खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शाओमी ने भारत में चुपचाप अपने Xiaomi Pad 8 की कीमत बढ़ा दी है। इस साल मार्च में लॉन्च किए गए टैबलेट के सभी रैम और स्टोरेज वेरिएंट की कीमतों में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। Xiaomi Pad 8 क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 चिपसेट पर चलता है और इसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 11.2-इंच 3.2K रिजॉल्यूशन डिस्प्ले है। रैम और स्टोरेज के हिसाब से यह भारत में दो कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है और इसमें 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 9,200mAh की बैटरी है। Xiaomi Pad 8 में 13 मेगापिक्सेल का रियर कैमरा है। बढ़ोतरी के बाद, कितनी हो गई है इस फोन की कीमत, चलिए बताते हैं....

Xiaomi Pad 8 की नई कीमतें कीमतों में बढ़ोतरी के बाद, Xiaomi Pad 8 का 8GB+128GB वेरिएंट अब 35,999 रुपये का हो गया है, यह कीमत लॉन्च प्राइज 33,999 रुपये से 2,000 रुपये ज्यादा है। टॉप-एंड मॉडल, जिसमें 12GB रैम और 256GB स्टोरेज है भी भी 2,000 रुपये महंगा हो गया है। अब इसकी कीमत 38,999 रुपये हो गई, जबकि लॉन्च से समय इसकी कीमत 36,999 रुपये थी। शाओमी फोकस पेन प्रो के साथ बंडल किए गए इस वेरिएंट की कीमत अब 41,999 रुपये के बजाय 43,999 रुपये है।

इसी तरह, Xiaomi Pad 8 के 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले नैनो टेक्सचर डिस्प्ले वेरिएंट की कीमत 40,999 रुपये है, जो लॉन्च प्राइज 38,999 रुपये से ज्यादा है। शाओमी फोकस पेन प्रो के साथ बंडल किए गए नैनो टेक्सचर डिस्प्ले वेरिएंट की कीमत अब 43,999 रुपये से बढ़कर 45,999 रुपये हो गई है।

नई कीमतें अब शाओमी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कंपोनेंट्स की बढ़ती लागत और चिप्स की वैश्विक कमी के कारण कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी की है। पिछले महीने वनप्लस, पोको और लावा जैसी कंपनियों ने भारत में अपने मिड-रेंज स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ाई थीं।